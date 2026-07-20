AFP
"أنت بطل العالم".. لامين يامال يتقاسم المجد المونديالي مع صديقته إينيس جارسيا!
رسالة "لقد فعلتها" من شريكته
حسمت إسبانيا لقبها الثاني في كأس العالم بطريقة درامية، بعد فوزها على الأرجنتين 1-0 عقب اللجوء للأشواط الإضافية في نهائي متوتر أقيم على ملعب "نيويورك نيوجيرسي". وعقب صافرة النهاية، اتجهت الأنظار نحو يامال، الذي بات الواجهة الأبرز لهذا الجيل الإسباني المنتصر.
ونشرت جارسيا، المؤثرة الشهيرة في عالم الموضة وأسلوب الحياة، رسالة عاطفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد وقت قصير من تأكيد انتصار إسبانيا. وشاركت صورة للثنائي وهما يعيشان أجواء الملعب الصاخبة، وعلقت عليها قائلة: "لقد فعلتها. تهانينا يا حبيبي، أنت بطل العالم".
يامال يرد على الإشادة القلبية
حرص المهاجم الشاب، الذي تعامل مع الضغوط الهائلة في أول مشاركة مونديالية له بنضج يفوق سنه، على الاعتراف علنًا بدعم شريكته. وردًا على منشورها عبر تطبيق "إنستجرام" وسط احتفالات ما بعد المباراة، كتب يامال رسالة قصيرة لكنها معبرة، قائلًا: "أحبك يا حبيبتي". وبحسب التقارير، التقى الثنائي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأعلنا عن علاقتهما رسميًا في أوائل عام 2026.
تأثير المؤثرة وتفاعلات الجماهير
حصد منشور جارسيا على إنستجرام آلاف التفاعلات في غضون دقائق من نشره، حيث حرص العديد من المشجعين على تهنئة الثنائي وإسبانيا عقب هذا الانتصار التاريخي. وسرعان ما وصف المشجعون المؤثرة الشابة بأنها جزء حيوي من نظام الدعم الخاص بالجناح المتألق. وخلال الاحتفالات، اعتبرت الجماهير أن جارسيا هي "تميمة الحظ" ليامال، في حين أشاد آخرون بالثنائي كواحد من أشهر الأزواج الشباب في عالم كرة القدم، مشيرين إلى كيفية تعاملهما مع تحديات الشهرة في هذا السن المبكر.
- Getty Images Sport
لقبان كبيران قبل سن العشرين
توجت إسبانيا بالكأس بعد أن سجل فيران توريس هدف الحسم في الوقت الإضافي، لينهي التعادل السلبي المتوتر أمام أرجنتين ليونيل ميسي.
ورغم أن توريس قد تصدر العناوين الرئيسية، إلا أن مساهمة يامال طوال البطولة كانت مؤثرة للغاية من حيث معدل الجهد والجودة، حتى وإن لم تكن بلغة الأهداف والتمريرات الحاسمة.
وفي عمر 19 عامًا وستة أيام، أضاف يامال ميدالية الفوز بكأس العالم إلى لقب بطولة أمم أوروبا الذي حققه في 2024، ليعزز مكانته كواحد من ألمع المواهب الشابة في كرة القدم العالمية.
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