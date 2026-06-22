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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai

ترجمه

مباريات ونتائج منتخب إنجلترا للسيدات 2026: جدول مباريات اللبؤات، القنوات التلفزيونية، البث المباشر وكيفية المشاهدة

إنجلترا للسيدات
التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات - أوروبا
كأس العالم للسيدات
الكرة النسائية

دليل كامل لعام منتخب إنجلترا للسيدات، بما في ذلك كيفية مشاهدة المباريات مباشرة والمزيد

منتخب إنجلترا الوطني للسيدات دخل عام 2025 بهدف كبير واحد - وهو الدفاع عن لقبهن الأوروبي. ومن خلال الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح في نهائي بطولة أمم أوروبا، فعلْن ذلك بالضبط. ولم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق بالنسبة لـ"اللبؤات" في سويسرا، إذ كانت هناك حاجة أيضاً إلى ركلات ترجيح لهزيمة السويد في دور الثمانية، ووقت إضافي كان ضرورياً في الفوز في نصف النهائي على إيطاليا. لكن في نهاية المطاف، خرج فريق سارينا فيغمان في الصدارة مرة أخرى، محققاً الثأر من إسبانيا بعد الهزيمة في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

في عام 2026، كانت إنجلترا تسعى للإطاحة بإسبانيا مرة أخرى، هذه المرة في مجموعة تصفيات كأس العالم للسيدات 2027. فقط الفريق الذي أنهى الموسم في صدارة الجدول سيتأهل تلقائياً إلى البطولة في البرازيل، مع تحديد مسار الملحق لانتظار البقية. للأسف، ستحصل لا روخا على ثأرها من اللبؤات في هذه المناسبة، مُدينةً فريق فيغمان إلى الملحق، الذي سيقام في النصف الثاني من عام 2026.

GOAL لديها كل ما تحتاج إلى معرفته حول جدول إنجلترا، والمباريات والنتائج وكيفية مشاهدة الفريق.

  • ما النتائج التي حققها منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026؟

    حققت إنجلترا بداية رائعة في حملة التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027، حيث فازت في جميع مبارياتها الأربع الأولى، بما في ذلك واحدة ضد إسبانيا في ويمبلي، لتتربع على صدارة المجموعة مع تبقي مباراتين. وكان ذلك يعني أن اللبؤات كنّ في موقع الصدارة للحصول على مقعد التأهل التلقائي الوحيد المتاح، إذ كنّ يحتجن فقط إلى نقطة في مباراة الإياب خارج الأرض أمام إسبانيا في 5 يونيو لحجز مكانهن في البطولة في البرازيل.

    للأسف، لم تسر الأمور كما خُطط لها في مايوركا، إذ تلقت إنجلترا أثقل هزيمة لها في حقبة ويغمان، والأكبر خلال 17 عامًا إجمالًا، حيث خرجت لا روخا فائزة 4-0 لتتصدر مجموعة التصفيات بدلًا من ذلك. وترك ذلك اللبؤات بحاجة إلى خدمة كبيرة من آيسلندا، التي لم تستطع تقديمها، إذ خسرت 6-1 أمام إسبانيا لتجعل فوز إنجلترا على أوكرانيا بلا معنى وتتركهن متجهات إلى الملحق بدلًا من ذلك.

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  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    ما هي المباريات التي سيخوضها منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026؟

    ستكون هناك جولتان من تصفيات كأس العالم، وكلتاهما على شكل مواجهات ذهاب وإياب. ستقام المواجهة الأولى خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر، حيث ستواجه إنجلترا اليونان، الفريق المصنف حاليًا في المركز 59 عالميًا. وستكون مباراتا الذهاب والإياب أول مواجهتين على الإطلاق بين الفريقين في كرة القدم النسائية الدولية.

    الفوز بذلك وسيعبر فريق اللبؤات إلى الجولة الثانية والأخيرة، حيث سيكون إما سلوفاكيا أو أوكرانيا، التي فازت عليها إنجلترا للتو مرتين، في انتظارهن. ستُلعب تلك المباريات خلال فترة التوقف الدولي التي تمتد عبر نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر، على أن تُجرى القرعة في 18 يونيو.

  • كيفية مشاهدة منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026

    حقوق مباريات منتخب إنجلترا الوطني للسيدات ليست نفسها الخاصة بمنتخب الرجال، حيث تُعد ITV الجهة الناقلة لمنتخب اللبؤات. تُعرض المباريات مباشرة عبر قنواتها المختلفة، غالبًا على ITV1 أو ITV4، وكذلك على ITVX، خدمة البث الخاصة بها.

    إذا لعبت إنجلترا ضد أي من اسكتلندا أو ويلز أو أيرلندا الشمالية، فقد يتغير ذلك. تمتلك BBC حقوق بث مباريات بقية دول الوطن، ونتيجة لذلك، تم بث رحلة إنجلترا إلى غلاسكو لمواجهة اسكتلندا في نهاية عام 2023 على BBC One بدلًا من ITV في تلك المناسبة.

    بالنسبة لمشجعي إنجلترا في الولايات المتحدة، فإن fuboTVهو الخيار الأفضل لمشاهدة المباريات التي تشمل منتخب اللبؤات. وبشكل عام، عرضت FOX وFS1 مباريات بطولة أوروبا، بينما تُبث بعض المباريات على ESPN أيضًا.

  • ترتيب مجموعة تصفيات كأس العالم للسيدات 2027 لمنتخب إنجلترا للسيدات

    تصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - المجموعة A3

    المركزالفريقلعبفتخفارق الأهدافالنقاط
    1إسبانيا6501+1815
    2إنجلترا6501+815
    3آيسلندا6204-96
    4أوكرانيا6006-170

    الفرق التي تنهي في المركز الثاني والثالث والرابع ستظل لديها فرصة للتأهل إلى كأس العالم عبر الملحق، على أن تكون الفرق في المركزين الثاني والثالث مصنفة.

  • مباريات منتخب إنجلترا للسيدات في عام 2026

    التاريخالوقت (المملكة المتحدة)المباراةالمسابقةالملعب
    3 مارس5 مساءًأوكرانيا 1-6 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - دور المجموعاتملعب مردان، أنطاليا
    7 مارس12:30 مساءًإنجلترا 2-0 آيسلنداتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - دور المجموعاتذا سيتي غراوند، نوتنغهام
    14 أبريل7 مساءًإنجلترا 1-0 إسبانياتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - دور المجموعاتملعب ويمبلي، لندن
    18 أبريل5.30 مساءًآيسلندا 0-1 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - دور المجموعاتملعب لوغاردالسفولور، ريكيافيك
    5 يونيو8 مساءًإسبانيا 4-0 إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - دور المجموعاتإستادي مايوركا سون موكس، بالما
    9 يونيو8 مساءًإنجلترا 3-0 أوكرانياتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - دور المجموعاتملعب هيل ديكنسون، ليفربول
    9 أكتوبرسيُحدد لاحقًااليونان ضد إنجلتراتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - الدور الفاصل الجولة 1سيُحدد لاحقًا
    13 أكتوبرسيُحدد لاحقًاإنجلترا ضد اليونانتصفيات كأس العالم للسيدات 2027 - الدور الفاصل الجولة 1سيُحدد لاحقًا

    سيتم إصدار مباريات إضافية وتفاصيل لعام 2026 في الوقت المناسب.