مباريات ونتائج منتخب إنجلترا للسيدات 2026: جدول مباريات اللبؤات، القنوات التلفزيونية، البث المباشر وكيفية المشاهدة

منتخب إنجلترا الوطني للسيدات دخل عام 2025 بهدف كبير واحد - وهو الدفاع عن لقبهن الأوروبي. ومن خلال الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح في نهائي بطولة أمم أوروبا، فعلْن ذلك بالضبط. ولم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق بالنسبة لـ"اللبؤات" في سويسرا، إذ كانت هناك حاجة أيضاً إلى ركلات ترجيح لهزيمة السويد في دور الثمانية، ووقت إضافي كان ضرورياً في الفوز في نصف النهائي على إيطاليا. لكن في نهاية المطاف، خرج فريق سارينا فيغمان في الصدارة مرة أخرى، محققاً الثأر من إسبانيا بعد الهزيمة في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

في عام 2026، كانت إنجلترا تسعى للإطاحة بإسبانيا مرة أخرى، هذه المرة في مجموعة تصفيات كأس العالم للسيدات 2027. فقط الفريق الذي أنهى الموسم في صدارة الجدول سيتأهل تلقائياً إلى البطولة في البرازيل، مع تحديد مسار الملحق لانتظار البقية. للأسف، ستحصل لا روخا على ثأرها من اللبؤات في هذه المناسبة، مُدينةً فريق فيغمان إلى الملحق، الذي سيقام في النصف الثاني من عام 2026.

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