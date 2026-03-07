دخلت المنتخب الوطني النسائي لإنجلترا عام 2025 بهدف واحد كبير - وهو الدفاع عن لقبها الأوروبي. وبفوزها على إسبانيا بركلات الترجيح في نهائي بطولة أمم أوروبا، حققت المنتخب هذا الهدف بالضبط. لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق بالنسبة للأسودات في سويسرا، حيث احتجن إلى ركلات الترجيح للتغلب على السويد في ربع النهائي، ووقت إضافي في الفوز على إيطاليا في نصف النهائي. ولكن في النهاية، تفوق فريق سارينا ويجمان مرة أخرى، وانتقم من إسبانيا بعد هزيمته في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

الآن، مع تحول الانتباه إلى عام 2026، ستسعى إنجلترا إلى الإطاحة بإسبانيا مرة أخرى، هذه المرة في مجموعتها التأهيلية لكأس العالم للسيدات 2027. فقط الفريق الذي ينهي الدوري في صدارة الترتيب سيتأهل تلقائيًا إلى البطولة في البرازيل، بينما ينتظر البقية طريق المباريات الفاصلة. من الضروري أن تبدأ Lionesses بسرعة، مع أملهن في أن يساعدهن إنهاء عام 2025 بشكل إيجابي على تحقيق ذلك.

يوفر موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته عن جدول مباريات إنجلترا ومواعيدها ونتائجها وكيفية مشاهدة الفريق.