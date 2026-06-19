مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-27: جدول مباريات الجولة الافتتاحية، ومباريات الجولة الأخيرة، ومواعيد مباريات الديربي

أنهى أرسنال في موسم 2025-26 انتظاره الذي دام 22 عامًا للفوز بلقب البطولة، حيث تمكن فريق ميكيل أرتيتا أخيرًا من تجاوز خط النهاية بعد سلسلة من ثلاث مرات متتالية احتل فيها المركز الثاني. ويثق «المدفعجية» في أنهم سيكونون في الصدارة أو قريبين منها مرة أخرى عندما تُمنح الألقاب الكبرى.

أما في مانشستر سيتي، فقد أنهى بيب جوارديولا مسيرته التي استمرت عقداً كاملاً على مقاعد البدلاء، ومن المتوقع أن يُكلف إنزو ماريسكا بالمهمة الصعبة المتمثلة في خلافة أحد أعظم المدربين في التاريخ. وسيكون الإيطالي حريصاً على ترك انطباع أول إيجابي.

أما في أولد ترافورد، فقد حصل مايكل كاريك على عقد دائم، ويُعتبر أنه بعد إعادة مانشستر يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا، أصبح الفريق جاهزاً للمنافسة بقوة على أول لقب في الدوري الممتاز منذ تقاعد السير أليكس فيرجسون في عام 2013.

تراجع ليفربول عن قمة الترتيب في الموسم الماضي، مما كلف آرني سلوت منصبه، وسيتطلع الفريق إلى أندوني إيراولا - بعد أدائه المثير للإعجاب في بورنموث - لإعادة الفريق إلى صدارة الترتيب، مع أمل أن يبرر اللاعبون الذين تم التعاقد معهم بمبالغ طائلة إمكاناتهم وأسعارهم.

أما تشيلسي، بقيادة تشابي ألونسو، فلن يواجه أي انشغالات أوروبية - وهو ما قد يكون في صالحه - في حين يتطلع أستون فيلا إلى الاستفادة من فوزه بدوري أوروبا الذي أنهى 30 عامًا من الجفاف في سجل الألقاب.

أما توتنهام، الذي انجر إلى معارك الهبوط خلال الموسمين الماضيين، فيحتاج إلى إثبات أنه لا يزال جزءًا من «الستة الكبار» الأسطوريين، في حين يواجه فرانك لامبارد مهمة صعبة في كوفنتري إلى جانب فريقي هال سيتي وإيبسويتش اللذين صعدا حديثًا إلى الدوري.