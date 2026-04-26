محمود خالد

درس قمة يوفنتوس: لا تتنازل عن الشرط الأول يا مودريتش .. والإصابة تؤكد أنك لست مجرد "نجم ميلان"!

تعادل سلبي يحسم قمة ميلان ويوفنتوس..

قمة تكتيكية شديدة الحذر، مباراة شطرنج، بين شيخين كبيرين، مدرستين في الكرة، ماسميليانو أليجري ولوتشيانو سباليتي، ومواجهة لم تشهد أهدافًا، لتنتهي بالتعادل السلبي بين ميلان ويوفنتوس، في قلب السان سيرو، في قمة الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي، بموسم 2025-2026.

الشباك خاوية، والمستفيد الأكبر بالطبع إنتر ونابولي، الأول بات الفوز بلقب الكالتشيو بالنسبة له مسألة وقت، والثاني يضمن الانفراد بالوصافة من أجل حلم التأهل الأوروبي.

الأمير الأربعيني لوكا مودريتش، خاض معركة الوسط، وتعليمات سباليتي واضحة، لتقطعوا الكرة عن الوصول إليه، لأنه لو وجد المساحة، فإنه لن يجد معاناة في نثر سحره فوق أرض الميدان.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء ميلان ويوفنتوس، وما قدمه مودريتش في أرض السان سيرو..

    لا تتنازل عن شرطك يا مودريتش!

    وفق الإعلامي فابريتسيو رومانو، فإن لوكا مودريتش أعطى "3" شروط لإدارة ميلان، من أجل تجديد عقده؛ التعاقد مع صفقات رفيعة المستوى، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وبقاء ماسيميليانو أليجري على مقاعد البدلاء في الموسم المُقبل.

    من قمة اليوفي، جاءت رسالة واضحة جليّة، يا مودريتش، إياك أن تتخلى عن شروطك أن تفرط في أي منها؛ وخاصة في الشرط الأول.

    وكما ذكرت، فإن قمة اليوم كانت أشبه بمعركة وسط ميدان، فيما عانى ميلان على المستوى الهجومي، شاهدنا رافائيل لياو يرتكن كثيرًا إلى منطقته الأساسية، الطرف الأيسر، وانسجام ضعيف بينه وبين بوليسيتش، الذي اعتمد على الانطلاق دون كرة، بدون تفاهم بين الطرفين، ورغم دخول فولكروج في الشوط الثاني، فإن الرسالة كانت واضحة، ميلان يحتاج إلى رقم "9".

    مودريتش عانى من رقابة جوناثان ديفيد، حذار أن تصل الكرة إليه، فيما صار أكثر حرية في التحرك الكرة، فضلًا عن تمركزه الرائع، وقدرته على الخروج بالكرة من الضغط، إلا أنه مهمته كانت دفاعية، مع ترك التحرك للأمام إلى أدريان رابيو.

  • استيقظ من غفوتك .. الدقيقة 50

    لن أقول إن المباراة كانت مملة، بل على العكس كانت سجالًا بين الفريقين، إلا أن الافتقار إلى اللمسة الأخيرة، كان سمة واضحة على مجريات اللعب، على الرغم من خطوة فرانشيسكو كونسيساو من الطرف الأيمن، وتحركاته التي كادت تصنع الفرصة التي انتظرها اليوفي، كما شاهدنا في الدقيقة 45+1، حينما مرّ من مودريتش وبارتيساجي.

    ولكن، في ظل الجدار الدفاعي الذي نجح الفريقان في بنائه خلال المرتدات السريعة، لم نشهد فرصة تستحق أن نستفيق من أجلها، بقدر مرتدة لياو، ومن ثم تسديدة ساليمايكرس في العارضة، التي حرمت ميلان من هدف محقق، في الدقيقة 50.

    إياك أن تزيد الأمور تعقيدًا يا مودريتش

    وجود مودريتش في الملعب، هو وجود لقائد "محنك"، مايسترو هادئ يتحكم في رتم المباراة، وغيابه بالتأكيد سيكون مؤثرًا، ليس على مستوى ميلان فقط، وإنما الجماهير الكرواتية التي تنتظر منه الرقصة الأخيرة في كأس العالم 2026.

    مودريتش أخرج قلوب محبيه من غمدها، بقفزة وتصادم قوي مع لوكاتيلي، تسبب في إصابة القائد المخضرم، على مستوى الرأس والعين، وخروجه مصابًا من أرض الملعب، في الدقيقة 79.

    نأمل أن الأمور لا تدعو للقلق، حتى لا ينضم مودريتش إلى قائمة النجوم الذين طاردهم شبح الإصابة قبل فترة قصيرة من كأس العالم، ولنا في هؤلاء أمثلة كثيرة، مثل محمد صلاح وميليتاو ولامين يامال.

  • كلمة أخيرة..

    إذا أردت أن تدرك قيمة مودريتش، لتشاهد المباراة بعد خروجه، يوفنتوس أكثر ضغطًا ومع دخول كينان يلديز، صار بإمكانه المحاربة من الجبهتين، مع تحركات ماكيني ولوكاتيلي في اليمين والعمق.

    مودريتش قدم لمحات رائعة بين لمساته الـ64 أمام يوفنتوس، براعة في التمريرات القصيرة التي بلغت دقتها 91%، وإرسال 5 كرات طويلة ناجحة من أصل ست.

    لوهلة كاد لوكاتيلي، أن يطلق عليه "قاتل وسط ميلان"، بتدخل عنيف على رابيو، أسفر عن بطاقة صفراء، إلا أن نجم الروسونيري واصل اللعب.

    مودريتش مقاتل شرس، إيقافه يحتاج إلى إصابته، وقمة يوفنتوس، وتأثير الميلانيستا الذين لجأوا إلى الدفاع المحكم بعد خروجه، يؤكد أنه يستحق فرض شروطه على إدارة الروسونيري من أجل تجديد عقده.

    ورغم أن ميلان أمّن مركزه الثالث أمام يوفنتوس، ولكن إحقاقًا للحق، فإن تحقيق فوزين في 6 مباريات، مقابل تعادل و3 هزائم، يعد مؤشرًا مقلقًا للغاية أمام كتيبة أليجري الذي اعترف بأن هدفه منذ البداية، هو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ولكن يجب عدم فقدان المزيد من النقاط، مع زحف يوفنتوس وكومو وروما، فالمعركة ليست سهلة، ولا تزال مستمرة.

