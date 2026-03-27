محمود خالد

سقوط الأخضر في محيط الرعب "المصري": كاب فيردي لم يعد مضمونًا .. صدق رينارد وصلاح "الغائب" يعيد تساؤلات رونالدو!

منتخب مصر يكتسح السعودية وديًا

رغم كونها مباراة ودية، ولكن لم يكن أشد المتشائمين بالأخضر، والمتفائلين بالفراعنة، أن يتوقع هذا الانتصار الكبير لمنتخب مصر على السعودية بنتيجة (4-0)، في المباراة الودية التي أقيمت في معقل الإنماء بجدة، ضمن أسبوع الفيفا.

المنتخب المصري سيطر على المباراة طولًا وعرضًا، واكتسح الأخضر برباعية جاءت عن طريق إسلام عيسى ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وعمر مرموش، في الدقائق 4 و16 و44 و56 من عمر المباراة.

ونجحت كتيبة حسام حسن، في تحقيق انتصار مثير، في غياب نجم ليفربول، القائد محمد صلاح، وبالمثل لم يتواجد سالم الدوسري، نجم المنتخب السعودي، حيث غاب الثنائي عن المواجهة الودية، بسبب الإصابة.

ويخوض منتخب السعودية، ودية جديدة أمام صربيا، الثلاثاء، بينما يلعب منتخب مصر ودية أمام إسبانيا، تحضيرًا لنهائيات كأس العالم 2026.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول "ودية" السعودية ومصر، في قلب ملعب الإنماء..

  • الإنماء تحول إلى "محيط الرعب المصري"

    أتتذكرون ملعب جامعة الملك سعود، عندما كان يُلقب بـ"محيط الرعب"؟ يبدو أن هذا اللقب بأن مناسبًا على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، خاصة عندما تتقابل الفرق السعودية مع نظيرتها المصرية.

    المنتخب السعودي كان يدخل المواجهة، بذكريات انتصاره على الفراعنة في مونديال روسيا 2018، إلا أنه فوجئ بـ"إعصار" مصري كان بإمكانه زيادة الغلة التهديفية، ليثير ظاهرة غريبة، وهي خسارة الفرق السعودية أمام المصرية من قلب ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

    * الأهلي المصري فاز على الاتحاد بنتيجة (3-1) في كأس العالم للأندية 2023.

    * بيراميدز المصري فاز على الأهلي بنتيجة (3-1) في كأس القارات للأندية 2025.

    * منتخب مصر فاز على السعودية بنتيجة (4-0)، في مباراة ودية.

    وبقطع النظر عن الملعب، فإن السنوات الأخيرة، شهدت سلسلة من الانتصارات المصرية على الفرق السعودية، حيث شاهدنا فوز الأهلي المصري على الهلال برباعية نظيفة في كأس العالم للأندية 2022 في مباراة المركز الثالث، فضلًا عن فوز الزمالك المصري على الهلال بنتيجة (2-1)، ليتوج بطلًا لكأس السوبر السعودي المصري.

    صدقت يا رينارد

    ما يمكن القول إن أبرز الدروس المستفادة من الديربي العربي، هو تأكيد ما قاله الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، بأنه يفتقر إلى "المهاجم الحاسم".

    بعيدًا عن رباعية الفراعنة، فلك عزيزي القارئ أن تعي أن المنتخب السعودي لم يسدد كرة واحدة لما بين الخشبات الثلاث.

    ليس هناك مهاجم حاسم في الأخضر، حتى وإن تواجد خالد الغنام، الذي كان رينارد يعول عليه كثيرًا عن اختياره في القائمة، أو فراس البريكان الذي أخبر كثيرًا على التخلي عن موقعه في العمق، واتجه إلى الأطراف والتراجع كثيرًا للخلف، ليترك المجال إلى مروان الصحفي، الذي لم يترك أي بصمة تذكر.

    المنتخب السعودي لم يستغل بعض الهفوات الدفاعية للفراعنة، كما شاهدنا أيضًا حالة من التخبط أمام التنظيم الدفاعي لمصر، فكان الأمر جليًا في الدقيقة 74 بتسديدة من صالح الشهري، اصطدمت بزميله عبد الله الحمدان.

    كاب فيردي لم يعد مضمونًا!

    في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة، قال هيرفي رينارد إنه اختار منتخبي مصر وصربيا، لتشابه اسلوب اللعب، مع المنتخبات التي سيواجهها المنتخب السعودي في كأس العالم 2026، حيث يستعد الأخضر لملاقاة إسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي.

    إن افترضنا أن كاب فيردي، الذي يشارك في مونديال 2026 لأول مرة في تاريخه، يتشابه اسلوبه مع مصر، فإن الأمر سيكون بمثابة أزمة كبرى للمنتخب السعودي، قياسًا على ودية اليوم، خاصة وأن لاعبي الرأس الأخضر سيرغبون بالطبع في ترك بصمة تاريخية في أول مونديال.

    أمام منتخب مصر، شاهدنا منتخب السعودية منهار "دفاعيًا وهجوميًا"، وغير قادر على السيطرة على منطقة الوسط، فكانت السمة الغالبة على أداء الأخضر، في النقاط التالية..

    * تقدم دفاعات الأخضر بشكل مبالغ، والبطء في التراجع مع المرتدّات الهجومية السريعة، فضلًا عن ترك مساحات غريبة.

    * أخطاء غريبة من نواف العقيدي، حارس مرمى الأخضر، والتي تسببت في الهدفين الأول والرابع بشكل مباشر.

    * معاناة المنتخب السعودي في الصراعات البدنية، خاصة الهوائية.

    بالإضافة إلى ذلك، فإن المنتخب السعودي أظهر معاناة واضحة في مواجهاته أمام الفرق الإفريقية، سواءً في خسارته وديًا أمام الجزائر، أو الفريق الثاني بالمغرب في كأس العرب، فيما كانت الحسنة الوحيدة في فوز "هزيل" على كوت ديفوار وديًا بهدف نظيف، في نوفمبر الماضي.

    لا أريد الحديث بنبرة متشائمة، ولكن يجب على الجماهير السعودية ألا تعتمد كثيرًا على النقاط الثلاث من مواجهة كاب فيردي في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بل يجب العمل جديًا على معالجة الأخطاء الفادحة التي يمر بها الأخضر، قبل مواجهة منتخبات بحجم إسبانيا وأوروجواي.

    هل يتحول صلاح إلى "رونالدو" في مصر؟

    قد أبالغ قليلًا في هذا الطرح، خاصة وأنها مباراة ودية، ولكن عدم ظهور محمد صلاح مع منتخب مصر، لم يؤثر عليه إطلاقًا، بل بالعكس شاهدنا تنوعًا هجوميًا كبيرًا وسرعة في "رتم" أداء الفراعنة، خاصة مع انطلاقات أحمد زيزو في الطرف الأيمن، والتفاهم الكبير في الخط الهجومي للمنتخب المصري.

    هذا الأمر يوضح الفارق الشاسع بين منتخب مصر الذي خسر أمام السعودية في مونديال 2018، والذي فاز على الأخضر برباعية في مباراة اليوم، حيث أثبت الفراعنة بأنهم يمتلكون خيارات هجومية عدة قادرة على صنع الفارق، سواء في تنوع المراكز، وتواجد تريزيجيه كصانع ألعاب، كإحدى مفاجآت المباراة، فضلًا عن تمريرات إمام عاشور المتقنة، وانطلاقات زيزو، ومن خلفهم عرضيات محمد هاني وشراسة أحمد فتوح.

    تلك النقطة تقودنا إلى نقطة تدعو للتفاؤل حول منتخب مصر، بأن وجود أسطورة بحجم محمد صلاح، له بصمة كبرى لا تنسى، ولكن غيابه لا يعني معاناة الفراعنة، في واقعة شبيهة بالطرح المثار حول منتخب البرتغال، في غياب أسطورته كريستيانو رونالدو عن المباريات.

