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egypt⒞Getty Images
محمود خالد

"مولينا ضرب إمام عاشور ولم ينذر شفويًا" .. إعلامي يستشهد بواقعة الهلال والنصر لإدانة ليتكسير بعد أزمة مصر والأرجنتين!

الأرجنتين
مصر
كأس العالم
الهلال
النصر
دوري روشن السعودي

مصر تندد بالظلم التحكيمي بعد الخروج من كأس العالم..

لا تزال أصداء "الجدل التحكيمي" الذي صاحب مباراة مصر والأرجنتين، في دور الـ16 من نهائيات كأس العالم 2026، تلقي بظلالها على الساحة العالمية، في ظل تنديد الفراعنة، بتعرضهم لظلم تحكيمي فادح تسبب في "ريمونتادا" ميسي ورفاقه.

ما قبل الدقيقة 79، يقول إن مصر ستصنع المعجزة، وتقصي الأرجنتين، حامل اللقب، من المونديال، بعد التقدم بهدفين نظيفين، ولكن بعد ذلك ماذا حدث؟ 11 دقيقة، وجدل تحكيمي وراء عدم احتساب مخالفات لصالح الفراعنة، جعلت حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الإفريقي، يفتح النار على الجميع، ويصف الأمر بقوله "أرادوا أن يبقى ميسي في كأس العالم".

المنتخب المصري خسر بنتيجة (2-3)، وودع المونديال، ولكن كسب احترام الجميع، فيما بقي الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، هو المدين الأول برفقة تقنية الفار، فيما وُصف بـ"سرقة الفوز" من الفراعنة، واغتيال حلمه في المضي قدمًا نحو صنع التاريخ في البطولة المُقامة على أرض الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

  • واقعة الهلال والنصر تدين ليتكسير

    وكان للوسط السعودي، ردًا متضامنًا مع مصر أيضًا، في الجدل التحكيمي الذي تعرّض له من قِبل الحكم فرانسوا ليتكسير، حيث أشار الإعلامي تركي الحربي، إلا أن واقعة مباراة الهلال والنصر، تدين الفرنسي.

    واستشهد الحربي بلقطة مباراة الهلال والنصر، في الدور الأول من مسابقة دوري روشن السعودي، في الموسم الماضي "2025-2026"، حيث تعرّض الحارس نواف العقيدي، للطرد من قِبل نفس الحكم، الذي كان يدير اللقاء، بداعي "الضرب على الوجه"، تجاه البرتغالي روبن نيفيش، والتي كانت بمثابة اللقطة التي قلبت المباراة رأسًا على عقب، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لمثله، قبل أن ينجح الهلال في الاستفادة من طرد العقيدي، في قلب نتيجة المباراة، والفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

    وقال الحربي، عبر منصة (إكس)، إن نفس الحكم (يقصد ليتكسير) قام بطرد العقيدي، ولم يقم بطرد مولينا، لاعب الأرجنتين، في لقطة ضربه لوجه إمام عاشور، بل ولم يوجه إنذارًا شفويًا، رغم كون المخالفة أكثر وضوحًا من لقطة العقيدي.

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  • مصير ليتكسير في المونديال

    وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، التقدم بشكوى رسمية إلى "الفيفا"، من أجل المطالبة باستبعاد الحكم فرانسوا ليتكسير، من المباريات المتبقية في نهائيات كأس العالم، بداعي أخطائه التحكيمية المؤثرة في مواجهة الأرجنتين.

    وكشفت صحيفة "ليكيب"، عن مصير تلك الشكوى، معلنة بأن الفيفا، من خلال لجنة الحكام التابعة له، سيقوم بدراسة اللقطات التحكيمية الجدلية في مباراة مصر والأرجنتين، وبناءً عليها، سيتم تقييم أداء ليتكسير بشكل عام، قبل اتخاذ أي إجراء ضده من عدمه، أي أن اتخاذ القرار سيكون بناءً على تقييم مستواه من قِبل لجنة الحكام، ولن يتم استبعاده مباشرة، من أجل تنفيذ طلب أو رغبة الاتحاد المصري.

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    اللقطة المؤثرة

    ويمكن القول إن لقطة الهدف الثالث للأرجنتين، الذي جاء في الدقيقة 90+2، عن طريق إنزو فيرنانديز، كانت بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير"، والتي فجرت غضبًا من قِبل لاعبي مصر، والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، بداعي وجود مخالفة على نيكو جونزاليس ضد محمد صلاح، كانت تستوجب ركلة جزاء، فيما قبل الهجمة التي آلت إلى هدف الانتصار، خاصة وأن لقطة مشابهة، تم بسببها إلغاء هدف ثالث لصالح الفراعنة، كان كفيلًا بإنهاء المباراة أو ترحيلها إلى الوقت الإضافي.

    وبين الغضب العالمي الذي صاحب قرار الحكم بعدم احتساب أي مخالفة في تلك اللقطة، إلا أن الرأي الآخر، تمثل فيما ذكره حساب ArchivoVAR، المختصّ في الحالات التحكيمية الجدلية، والذي ذكر بأن لقطة نيكو جونزاليس، لا تستوجب أي مخالفة، على عكس مخالفة الفراعنة التي أفسدت الهدف الثالث؛ بداعي أن اللاعب الأرجنتيني اعترض الكرة، وبعد ذلك وقع احتكاك لا يستوجب العقوبة، وبالتالي، ليس هناك مخالفة سابقة تستدعي مراجعة القرار في الهدف الثالث للأرجنتين.

    ورغم ذلك، إلا أن العديد من نجوم الكرة، وخبراء التحكيم، وصفوا ما حدث في المباراة، بشكل عام، وليس فقط في تلك اللقطة، بأن مصر قد سُرق التأهل منها، خاصة فيما قاله حسام حسن، بأن الأرجنتين مستمرة في البطولة لأسباب تسويقية.

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  • ما بعد التأهل

    وضرب المنتخب الأرجنتيني، موعدًا مع سويسرا، في دور الثمانية من نهائيات كأس العالم 2026، حيث تقام المباراة في الرابعة فجر يوم 12 يوليو، بتوقيت مكة المكرمة، فيما يتأهل الفائز إلى نصف النهائي، ليواجه المتأهل من لقاء النرويج وإنجلترا.ِ