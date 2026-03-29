Kylian Mbappe France Colombia N'golo Kante Deschamps
محمود خالد

احذروا "الرعب" الفرنسي: كانتي أكبر من باريس والدليل خاميس .. تورام يحرج كيفو و12 دقيقة تثبت أن مبابي "خارق"!

أكثر من مجرد ودية..

ملعب نورث ويست، اللعب عصرًا، تجربة مثالية للتحضير لكأس العالم 2026، فهل عانى منتخب فرنسا "الأوروبي" من تغيير الأجواء؟ إطلاقًا، بل قدم عرضًا رائعًا، وحقق فوزًا على كولومبيا بنتيجة (3-1)، في مباراة ودية حملت طابع "الرسمية" في إثارتها.

ثلاثية الديوك، حملت توقيع ديزيري دوي "هدفين د29 و58"، وماركوس تورام "د41"، بينما أحرز جامينتوس كامباز هدف "صناع القهوة"، في الدقيقة 77.

كتيبة ديدييه ديشان، وضعت رايتها أمام منتخبات أمريكا الجنوبية، بعد الفوز على البرازيل (2-1)، وتجاوز الكولومبيين بنتيجة (3-1)، لترسل رسالة شديدة اللهجة قبل رحلة المونديال.

مواجهة قوية تحضّر المنتخبين لكأس العالم 2026، حيث يلعب الديوك الفرنسية في المجموعة التاسعة، ضد السنغال والنرويج والمتأهل من "العراق أو بوليفيا"، فيما تتواجد كولومبيا أمام البرتغال وأوزبكستان والمتأهل من "الكونغو ضد جامايكا".

دروس مستفادة من تلك المواجهة المذهلة، ونقاط نستعرضها معكم عبر النسخة العربية من موقع GOAL..

    ديشان جرب كل شيء!

    يمكن القول إن ديدييه ديشان "جرب كل شيء" أمام كولومبيا، وهذا ما ظهر عليه الفارق في الأداء بين الشوطين الأول والثاني، الذي يمكن تلخيصه في النقاط التالية..

    * إيجاد الحلول من العمق والأطراف، وبراعة في إرسال الكرات العرضية.

    * السيطرة على وسط الميدان، وقوة الفرنسيين في الضغط العكسي.

    ومن "الهجوم والسيطرة" في الشوط الأول، إلى تجربة "الدفاع" في ثاني 45 دقيقة، واللعب على التحولات السريعة، والكرات البينية، خاصة بعدما ساهمت تغييرات المدرب نيستور لورينزو، في مزيد من التحرر للاعبي كولومبيا.

    أضف إلى ذلك، أن ديشان، أثبت بأن منتخب فرنسا "بمن حضر"، بالأساسيين أو البدلاء، وقدم أداءً ممتعًا، بين اللامركزية واللعب الجماعي، وممارسة اسلوب "التيكي تاكا"، ولعب الثنائيات والثلاثيات.

    ما يمكن القول من كل ذلك، إن منتخب فرنسا، إذا ما شارك، سواءً بتواجد نجومه الأساسيين أو إبقائهم على مقاعد البدلاء، فإنه يظل "تهديدًا خطيرًا" للخصوم.

    ولكن، إذا ما تطرقنا إلى النقطة السلبية، فهي "الكلين شيت"، الذي لا يزال محل تساؤلات بين لاعبي فرنسا، حيث فشل في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر ثلاث مباريات متتالية.

    كانتي أكبر من "لهاث" باريس

    إذا ما كان الحديث الأبرز حول مثال المحور الذي لم يفقد بريقه رغم كبر سنه، مرتكزًا عن نجم ميلان لوكا مودريتش، فإن نجولو كانتي أيضًا لا يقل استحقاقًا بالذكر عن هذا المثال، وهو الذي عاد مؤخرًا إلى أوروبا، بعد انتقاله إلى فنربخشه.

    ما يحدث مع صاحب الـ34 عامًا، أشبه بـ"لهاث" نراه في تحرك لا يتوقف من فريق باريس إف سي، من أجل إقناع نجولو كانتي، بالعودة إلى الدوري الفرنسي، وهو الأمر الذي أكده نجولو، في المؤتمر الصحفي الذي سبق لقاء كولومبيا، وأضاف عليه أنه لا يستبعد إمكانية العودة إلى وطنه، قبل الاعتزال.

    لك أن تتخيل عزيزي القارئ، أن ديشان قرر ترك كانتي يلعب دقائق المباراة كاملة، وهو في سن الـ34، بينما استبدل زائير إيمري، صاحب الـ20 عامًا، ليدفع بكامافينجا بديلًا له.

    وقدم كانتي مستويات كبيرة في مواجهة كولومبيا، تمثلت في النقاط التالية..

    * تمركز رائع في المحور والعودة إلى الدفاع.

    * قطع الطريق على خاميس رودريجيز، خاصة إذا ما تحرك على الطرف للعب الكرات العرضية.

    * المساهمة في التمريرات الثنائية والثلاثية.

    * التحرك على الطرف وترك المساحة إلى ماجني أكليوش، بالتوغل في العمق.

    كانتي أثبت بأنه لا يزال يملك بريقًا كبيرًا، يجعله يستحق التواجد مع فريق يلعب في البطولات الأوروبية، والأمر أكبر من الاكتفاء بالمنافسة المحلية، أو اتخاذ خطوة "ما قبل الاعتزال".

    تورام يحرج كيفو .. ومبابي "أكثر من مجرد لاعب"

    إذا ما تحدثنا عن المباراة، فما بين الاستعانة بالعناصر الشابة والبدلاء، والإيقاع السريع "المذهل" الذي قدمته فرنسا، وتحول إلى سجال بين الطرفين في الشوط الثاني، إلا أن هناك نقطتين تستحقان الذكر، خاصة فيما يتعلق بالخط الهجومي.

    بعيدًا عن تحركات ديزيري دوي، الذي صنع تمريرتين حاسمتين، وأكليوش الذي صنع جبهة يمنى مميزة، وريان شرقي الذي كان "دينامو" في العمق، وأوليسيه الذي نزل في الدقيقة 78، فصنع العديد من الفرص، ولكن الحديث هنا، عن اثنين؛ ماركوس تورام وكيليان مبابي.

    رغم الفوارق الكبيرة، سواءً في العناصر أو الخبرة التدريبية، إلا أن ما قدمه ماركوس تورام، كان بمثابة "إحراج" لمدربه في إنتر، كريستيان كيفو، بعدما نجح المهاجم الفرنسي في كسر صيامه عن التهديف.

    ليس ذلك فحسب، بل إن ماركوس تورام استعاد بريق "رأس الحربة"، بقدرته على انتزاع الهدف من أنصاف الفرص، بل والمساهمة أيضًا، حيث فضل اللعب الجماعي، ليمرر كرة الهدف الثالث إلى دوي.

    أما عن كيليان مبابي، فلا حاجة للمزيد من الكلمات عنه، فهو النجم الفرنسي الذي لا يزال يثبت بأنه ليس مجرد لاعب، بل نجم لا غنى عنه، رغم ما يملكه الديوك من كتيبة رائعة قادرة على إحداث الفارق.

    مبابي، الذي عاد من الإصابة في ودية البرازيل، لم يحتج لأكثر من 12 دقيقة، حتى صنع فرصة محققة في الدقيقة 90+1، وسجل هدفًا بالفعل، بالدقيقة 90+4، وبينما كان يذهب للاحتفال بمعادلة رقم الهداف التاريخي أوليفيه جيرو، رفع الحكم المعاون راية التسلل، ليجبره على تأجيل إنجازه التاريخي.

    أما عن ديزيري دوي، الذي أحرز ثنائية، فقد صنع رقمًا مميزًا، كثاني أصغر لاعب يحرز "ثنائية" مع الديوك، بعمر 20 سنة و9 شهور، بعد كيليان مبابي الذي حقق هذا الرقم بعمر 19 سنة و6 شهور.