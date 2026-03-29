احذروا "الرعب" الفرنسي: كانتي أكبر من باريس والدليل خاميس .. تورام يحرج كيفو و12 دقيقة تثبت أن مبابي "خارق"!

ملعب نورث ويست، اللعب عصرًا، تجربة مثالية للتحضير لكأس العالم 2026، فهل عانى منتخب فرنسا "الأوروبي" من تغيير الأجواء؟ إطلاقًا، بل قدم عرضًا رائعًا، وحقق فوزًا على كولومبيا بنتيجة (3-1)، في مباراة ودية حملت طابع "الرسمية" في إثارتها.

ثلاثية الديوك، حملت توقيع ديزيري دوي "هدفين د29 و58"، وماركوس تورام "د41"، بينما أحرز جامينتوس كامباز هدف "صناع القهوة"، في الدقيقة 77.

كتيبة ديدييه ديشان، وضعت رايتها أمام منتخبات أمريكا الجنوبية، بعد الفوز على البرازيل (2-1)، وتجاوز الكولومبيين بنتيجة (3-1)، لترسل رسالة شديدة اللهجة قبل رحلة المونديال.

مواجهة قوية تحضّر المنتخبين لكأس العالم 2026، حيث يلعب الديوك الفرنسية في المجموعة التاسعة، ضد السنغال والنرويج والمتأهل من "العراق أو بوليفيا"، فيما تتواجد كولومبيا أمام البرتغال وأوزبكستان والمتأهل من "الكونغو ضد جامايكا".