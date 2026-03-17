لم يخفِ بيب جوارديولا أبدًا أنه من أشد المعجبين بفيل فودن. ففي عام 2019، عندما كان فودن قد دخل للتو عالم كرة القدم الاحترافي، وصفه بأنه "أكثر اللاعبين موهبةً رأيتهم في مسيرتي التدريبية".
مباراة خالية من الأهداف في وقت غير مناسب! «اللاعب الأكثر موهبة» في فريق بيب جوارديولا يمر بفترة صعبة للغاية مع مانشستر سيتي
ولكن ماذا عن ليونيل ميسي، قد يتساءل المرء؟ كان مدرب مانشستر سيتي قد أورد مقارنة دالة في هذا الصدد في أواخر نوفمبر: "لقد كان رائعًا طوال الموسم"، قال جوارديولا عن فودن البالغ من العمر 25 عامًا. "أتذكر لاعبًا دربته في برشلونة، كان يصل إلى منطقة الجزاء ويسدد من خارجها. إنه أقرب لاعب رأيته في حياتي."
يبدو أن هذه الكلمات قد حفزت فودن. فقد جاءت في وقت كان فيه الجناح الهجومي يبدأ أفضل مرحلة له في الموسم الحالي. في أربع مباريات بالدوري، فاز فيها سيتي جميعًا، سجل فودن ستة أهداف وصنع هدفًا واحدًا.
صحيح أن غوارديولا أشرك فودن في المباريات الأربع التالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة 90 دقيقة في كل منها، لكن منذ ذلك الحين يمكن ملاحظة انقطاع واضح. شارك فودن في 12 مباراة منذ ذلك الحين، وظل دون تسجيل أي نقطة لمدة 13 مباراة. سجل هدفه الأخير في نهاية السلسلة المذكورة، في 14 ديسمبر.
فيل فودن يمر بفترة صعبة للغاية في مانشستر سيتي
يعاني فودن من تراجع كبير في مستواه، وقد بدأ هذا التراجع تقريبًا مع بداية العام. فمنذ أوائل يناير، لم يلعب المباراة كاملةً. فمن بين 20 مباراة خاضها مانشستر سيتي في عام 2026، لم يكن فودن لاعبًا أساسيًا في نصفها (ست مرات على مقاعد البدلاء، وأربع مرات ضمن التشكيلة دون أن يشارك).
اللافت للنظر: في المباريات المهمة، يعتمد جوارديولا منذ فترة على لاعبين آخرين. في المباراة الأخيرة التي خسرها الفريق 0-3 أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، شاهد فودن المباراة من خارج الملعب لمدة 90 دقيقة، تماماً كما حدث في فبراير ضد ليفربول.
ولكن غوارديولا لن يكون غوارديولا لو لم يرد على الأسئلة العديدة التي طرحتها الصحافة الإنجليزية حول فودن بطريقته المعهودة. قال الإسباني قبل بضعة أسابيع: "ليس لدي أي شك في فيل. عليه فقط أن يركز على لعب كرة القدم والذهاب للصيد. إذا فعل ذلك، فسيعود فيل. لم يمر 20 قرناً بعد على كونه أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز."
فيل فودن يواجه مشاكل في المنتخب الإنجليزي
هذا ليس خطأً، لكن عامين تقريبًا يمكن أن يبدوان كأنهما دهر في عالم الرياضة التنافسية. عند الفوز باللقب في موسم 2023/2024، كان فودن هو اللاعب الأبرز في تشكيلة غوارديولا، حيث سجل 19 هدفًا وصنع ثماني تمريرات حاسمة في 35 مباراة، وكان يستحق تمامًا الجائزة التي منحته إياها الدوري.
ولكن إذا أردنا أن ننظر إلى الصورة الأكبر، فقد شهد أداء فودن تراجعاً طفيفاً منذ ذلك الحين. صحيح أنه كان لاعباً أساسياً تحت قيادة المدرب الوطني غاريث ساوثغيت في طريقه إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية، لكنه لم يسجل أي هدف أو يشارك في أي هدف. على أي حال، لا يبدو أن الأمور تسير على ما يرام لفودن مع منتخب الأسود الثلاثة.
لعب فودن حتى الآن 47 مباراة دولية. لكن بالنظر إلى مستواه ومعدل أهدافه المعتاد، فإن تسجيله لأربعة أهداف فقط وتقديمه لعشر تمريرات حاسمة (ثلاث مشاركات في الأهداف فقط في البطولات الكبرى) يعد أداءً ضعيفًا بكل بساطة. على الساحة الدولية، نادرًا ما تمكن فودن من تقديم المستوى الذي أظهره في مانشستر.
لم يختار توماس توخيل فودن سوى مرتين حتى الآن
لذلك، فإن تراجع مستواه الحالي يأتي في وقت غير مناسب من هذه الناحية. ففي حين أن ساوثجيت وجوارديولا كانا يوليانه ثقة كبيرة دائمًا، اتخذ مدرب المنتخب الوطني توماس توخيل نهجًا مختلفًا بعض الشيء حتى الآن. فلم يختار فودن سوى في دورتين فقط من أصل خمس دورات تدريبية حتى الآن.
بعد غيابه عن ثلاث مباريات متتالية، أعاد توخيل فودن إلى التشكيلة في نوفمبر ووعده بـ"دور محوري". لكنه لم يشارك سوى في 53 دقيقة من أصل 180 دقيقة ممكنة كلاعب بديل في المباراتين ضد صربيا وألبانيا.
كما يرى توخيل فودن كلاعب رقم 10 وليس كجناح. لكن المنافسة شديدة في مركز الهجوم. وبمجرد عودته للياقة البدنية، من المرجح أن يكون مكان جود بيلينغهام هناك مضموناً في كأس العالم القادمة، تماماً مثل مورغان روجرز. كما أن إبيريتشي إيزي لا يزال في السباق.
أخطأ غوارديولا في توقعاته السابقة بشأن فودن
وبالحديث عن المنافسة: من الطبيعي أن يواجه فودن منافسة داخل مانشستر سيتي أيضًا. وهذا يتعارض مع توقعات غوارديولا السابقة. "إنه اللاعب الوحيد الذي لا يجوز بيعه تحت أي ظرف من الظروف. ولا حتى مقابل 500 مليون يورو"، كتب بيب في عام 2019 في كتابه "Pep's City: The Making of a Superteam" وأوضح: "فيل لن يذهب إلى أي مكان. إنه مانشستر سيتي. لن نوقع مع أي لاعب آخر ليشغل مركزه".
كان ذلك كذبة، على أقل تقدير. ففي النهاية، انضم إلى الفريق العديد من اللاعبين الذين يلعبون في مراكز مشابهة لمركز فودن، مثل فيران توريس (2020)، وجاك غريليش (2021)، وجيريمي دوكو (2023)، وسافينيو (2024)، وأخيراً ريان شيركي (2025) وأنطوان سيمينيو (2026). ففي الموسم الماضي، لم يكن فودن ضمن التشكيلة الأساسية في 23 مباراة من أصل 49 مباراة رسمية خاضها الفريق.
لذلك، ستكون الفترة المتبقية من الموسم حاسمة للغاية بالنسبة لفودن، على الرغم من أن مانشستر سيتي قد لا يحقق سوى لقبين في مسابقتي الكأس، بعد أن أصبح من المرجح أن يخسر لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا. يمكنه أن يعتبر نفسه محظوظًا لأن جوارديولا لا يزال يثق به - حتى لو كان قد فقد أهميته بالنسبة للفريق منذ عدة أسابيع.
قال الإسباني: "إنه ابني، إنه ابننا. سيعود خطوة بخطوة. نحاول حمايته وإعادته إلى أفضل مستوياته. في مسيرة تمتد لثماني أو تسع سنوات، هناك أحيانًا فترات صعود وهبوط. الأمر بهذه البساطة. لن أكون أنا من يشكك في جودة فيل وأهميته".
فيل فودن: إحصائيات الأداء مع مانشستر سيتي
المباريات الرسمية الأهداف تمريرات حاسمة بطاقات صفراء بطاقات صفراء-حمراء 359 110 66 16 1