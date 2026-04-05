في يوم الأحد الذي يصادف عيد الفصح، تتجه الأضواء نحو مباراة إنتر وروما، وهي إحدى المباريات الكبرى في الجولة 31 من الدوري، إلى جانب المباراة المؤجلة التي ستقام غداً مساءً بين نابولي وميلان. في قلب دفاع النيرازوري، يؤكد كريستيان تشيفو مرة أخرىعلى أليساندرو باستوني، وعند الإعلان عن تشكيلة الفريق، انطلق صيحة كبيرة من الجماهير الحاضرة في سان سيرو، في إشارة واضحة للتضامن مع المدافع المولود عام 1999 الذي يمر بفترة صعبة، وقد أصبح في الأيام الأخيرة محور بعض النقاشات بسبب أدائه مع المنتخب الوطني. ثم، عندما استبدله تشيفو في الدقيقة 58 عند النتيجة 4-1 لصالح النيرازوري بإدخال دارميان، وقف الجمهور في سان سيرو تحية له ورددوا هتاف "أليساندرو باستوني أوليه".
دعم المشجعين
وكان مشجعو «النيرازوري» قد أعربوا بالفعل في الأيام الماضية عن دعمهم للاعب، حيث توجه بعضهم عشية المباراة ضد روما إلى أبيانو جنتيل، ورفعوا عند مدخل مركز إنتر الرياضي لافتة تحمل رسالة موجهة إلى باستوني: «ارفع رأسك ولا تخف من شيء، فشعبك يقف إلى جانبك». تعبير عن المودة يأتي مباشرة من جماهير "كورفا نورد" السابقة، التي أصبحت اليوم "الطوق الأخضر الثاني". وهذا دليل على أنه على الرغم من الصافرات العديدة التي تعرض لها المدافع في الأسابيع الماضية بعد حادثة كالولو في مباراة يوفنتوس، وبعد طرده في آخر مباراة خاضها مع إيطاليا والتي كلفت الأزوري التأهل إلى كأس العالم، فإن مشجعي إنتر يظلون دائمًا إلى جانب أحد أكثر لاعبي الفريق المحبوبين.
باستوني والسوق: برشلونة يزيد من ضغطه
على الرغم من الضغط المستمر الذي يمارسه برشلونة على باستوني. فقد حدد الكتالونيون اللاعب كهدف رئيسي لتعزيز خط الدفاع الذي سيشهد تغييرات عديدة، حيث يحظى اللاعب المولود عام 1999 بإعجاب كل من المدير الرياضي ديكو والمدرب فليك، لا سيما بفضل قدرته على بناء الهجمات من الخلف. في الوقت الحالي، لم تجرِ أي اتصالات مباشرة بين الناديين، لكن برشلونة يتحرك مع الوفد المرافق للاعب وقد لاحظ بالفعل استعداد اللاعب لتجربة مغامرة في إسبانيا؛ وتبلغ قيمته السوقية، حتى اليوم، حوالي 60 مليون يورو.