AFP
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"مباراة أخيرة".. ليونيل ميسي يوجّه رسالة مؤثرة استعدادًا لظهوره الأخير مع الأرجنتين!
رسالة مؤثرة وقميص أديداس خاص
لجأ ميسي إلى مواقع التواصل الاجتماعي لمشاركة رسالة مؤثرة قبل ظهوره الأخير مع الأرجنتين، مكتفياً بالقول: "مباراة أخيرة. قميص يدوم مدى الحياة".
وفي مقطع فيديو نُشر حديثاً، يظهر وهو يستبدل قميص المنتخب الوطني العادي بقميص خاص من أديداس للأرجنتين يحمل اسمه ورقمه الأيقوني 10 باللون الذهبي، قبل أن يلتقط زوجاً من الأحذية البيضاء. وقد ضمّ ليونيل سكالوني ميسي إلى قائمة المنتخب لمواجهة بنين في السادس من أكتوبر على ملعب المونومنتال الذي يتسع لـ84 ألف متفرج. وتُقام هذه المباراة كتكريم رسمي لميسي، الذي أعلن اعتزاله اللعب دولياً في أغسطس.
قرار الاعتزال المؤلم
عند إعلانه اعتزاله، وجّه ميسي رسالة مؤثرة إلى مشجعيه، شارحاً صعوبة الابتعاد بعد مسيرة أسطورية تضمنت 207 مباريات و125 هدفاً و68 تمريرة حاسمة.
وقال: "بعد مرور الوقت منذ نهائي (كأس العالم)، وبعد التفكير مليّاً في الأمر، أودّ أن أعلن للجميع أنني سأعتزل اللعب مع المنتخب الوطني. لقد كان قراراً مؤلماً، وما زال يؤلمني بشدة، لكنني أدرك أن الوقت قد حان. أقسم لكم أنني قدّمت دائماً أفضل ما لديّ، ليس فقط في السنوات الأخيرة التي فزنا فيها بكل شيء، بل قبل ذلك أيضاً".
تفاصيل تذاكر مباراة الوداع
وأعرب ميسي أيضًا عن فخره الكبير بتمثيل بلاده على الساحة العالمية، مضيفًا: "لطالما قاتلت وبذلت كل ما لديّ داخل الملعب من أجل هذا القميص، لأمنحكم السعادة وأجعلكم تفخرون بكونكم أرجنتينيين عبر كرة القدم".
وبالنسبة للجماهير التي تأمل في مشاهدة هذه اللحظة التاريخية، ذكرت الصحيفة الفرنسية Foot Mercato أن بيع التذاكر يبدأ يوم الثلاثاء في الساعة السادسة مساءً. وقد حدد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أسعار التذاكر بما يتراوح بين 52 و278 يورو. وتشمل الفئات السعرية الإضافية 104 و185 و260 يورو، بينما يمكن للأطفال حضور مباراة الوداع التاريخية مقابل 17 يورو فقط.
- AFP
ماذا ينتظر الأرجنتين؟
وجّه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم الدعوة إلى جميع أعضاء المنتخب الذي توّج بلقب كأس العالم 2022 لمرافقة ميسي خلال مباراة وداعه أمام بنين. وبمجرد إطلاق صافرة النهاية في السادس من أكتوبر، ستدخل الأرجنتين رسمياً حقبة جديدة بدون أعظم لاعبيها، ما يفرض على سكالوني بناء ركيزة هجومية جديدة استعداداً لمبارياتها المقبلة في تصفيات كأس العالم.
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