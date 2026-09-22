عند إعلانه اعتزاله، وجّه ميسي رسالة مؤثرة إلى مشجعيه، شارحاً صعوبة الابتعاد بعد مسيرة أسطورية تضمنت 207 مباريات و125 هدفاً و68 تمريرة حاسمة.

وقال: "بعد مرور الوقت منذ نهائي (كأس العالم)، وبعد التفكير مليّاً في الأمر، أودّ أن أعلن للجميع أنني سأعتزل اللعب مع المنتخب الوطني. لقد كان قراراً مؤلماً، وما زال يؤلمني بشدة، لكنني أدرك أن الوقت قد حان. أقسم لكم أنني قدّمت دائماً أفضل ما لديّ، ليس فقط في السنوات الأخيرة التي فزنا فيها بكل شيء، بل قبل ذلك أيضاً".



