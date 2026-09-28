هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Adham Makhadmeh Yemen Qatarsocial gfx/ Getty Images
محمود خالد

خليجي 27 | وسط الهجوم ضد أدهم مخادمة .. مفاجأة سعودية وراء "الأزمة التحكيمية" في مباراة قطر واليمن!

اليمن
قطر
كأس الخليج

"كل حكام المباراة أخفقوا بشكل ذريع"

"كل حكام المباراة أخفقوا بشكل كبير"، هكذا اختصر الناقد محمد العنزي، الأداء التحكيمي الذي قدمه الأردني أدهم مخادمة، والذي أثار الكثير من الجدل، خلال إدارته لمباراة اليمن وقطر، ضمن بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

مخادمة، الذي كان ضمن طاقم التحكيم في نهائي كأس العالم 2026، أثار جدلًا واسعًا، عودته لمباريات القارة، حيث تم تكليفه بإدارة مباراة الجولة الثانية، التي شهدت ضمان المنتخب القطري تأهله "رسميًا" إلى نصف نهائي كأس الخليج، بعد فوزه على اليمن.

وبين الغضب اليمني إزاء قرارات أدهم مخادمة، واعتراض المدير الفني لقطر، جوليان لوبيتيجي، على ركلة جزاء العنّابي المهدرة، أثار الإعلامي العماني عيسى سعيد، تساؤلًا جدليًا آخر، حول حكام الفار، في المباراة، والذين لعبوا دورًا كبيرًا في حالة الجدل المثارة.

  • لاعبو اليمن: حسبي الله ونعم الوكيل!

    وأعرب عدد من لاعبي المنتخب اليمني، عن استيائهم الكبير إزاء القرارات التحكيمية خلال المباراة، بداعي حرمان الحكم الأردني أدهم مخادمة، لهم من احتساب ركلة جزاء، اتفق عدد من الخبراء على استحقاقهم لها، بعد خطأ المدافع بيدرو ميجيل، بإعاقة ناصر محمدوه، في الدقيقة 85.

    وصرّح رامي الأسماني، لاعب اليمن، عبر فضائية الكأس، بأن منتخب اليمن كانت لديه ركلة جزاء لم يحتسبها الحكم، وفي كل مشاركة بات منتخب بلاده يتعرض لظلم تحكيمي، فيما قال حمزة الريمي "الأخطاء التحكيمية واضحة، أقول له (خلّي عندك ضمير)".

    من جانبه، انفجر ناصر محمدوه، أحد أبرز نجوم اليمن، غضبًا إزاء عدم احتساب ركلة الجزاء، بينما رجع للفار لاحتساب ركلة ركنية للمنافس، منوهًا بأن بلاده كانت تستحق التعادل على الأقل، كما أنه تعرض لإعاقة من الخلف، فيما رفض الحكم العودة إلى تقنية الفيديو، ورفض الاستماع إلى مطالبتهم بمراجعة الفار من الأساس.


    • إعلان

  • "سلطان الحربي لم يكن موجودًا"

    واستكمالًا لمسلسل الجدل، فقد أوضح عيسى سعيد أنه عند إعلان لجنة الحكام في اتحاد الخليج العربي، عن طواقم الحكام المشاركين في كأس خليجي 27، لم يكن الحكم السعودي سلطان الحربي، ضمن المُدرجين في قائمة حكام الفار من الأساس.

    وأضاف سعيد، عبر حسابه على منصة (إكس)، "فجأة تواجد (سلطان الحربي) في البطولة، وتم تعيينه مع الصيني في مباراة قطر واليمن، وفشلوا فشلًا كبيرًا في تحقيق العدالة. للمرة المليون هاني بلان لا يستحق التواجد في مكان ومنصب أكبر منه".

  • "أدهم مخادمة لم يكن محايدًا"

    ووجه الخبير التحكيمي عبد الله القحطاني، عبر برنامج "دورينا غير"، رسالة انتقاد شديدة اللهجة، إلى الحكم أدهم مخادمة، مؤكدًا أن التعاقد مع حكام غير خليجيين مثل مخادمة، كي يكونوا محايدين، إلا أن مخادمة ليس محايدًا، لأنه يحكم في آسيا لقطر والبحرين والسعودية.

    وتساءل القحطاني "لماذا كل هذا الاستهلاك للحكم من قِبل الاتحادات الآسيوي والعربي والخليجي، رغم إخفاقاته المتكررة، وليس هناك أندية أو منتخبات إلا ولديهم أخطاء عند الحكم؟ أقول إن هناك مجاملات وراء هذا الاستهلاك".

    ورد الإعلامي خالد الشنيف، بأن مخادمة كان الحكم الرابع في نهائي كأس العالم 2026، ليعلّق القحطاني بقوله "هذا لأنه كان خارج الضغوط، فكان من أميز الحكام، ولكنه غير قادر على تجاوز الضغوط الآسيوية، وأقول إن كان على الاتحاد الخليجي أن يستعيد بحكام من خارج منطقة الجزاء، فهناك الجزائري مصطفى غربال، أو الصومالي عمر أرتان".

    وتوقع الشنيف، وسط كل ذلك، بأن يتم اختيار مخادمة حكمًا لنهائي كأس الخليج، ليؤكد القحطاني على مقولته، بوجود دعم له أسفر عن استهلاكه بهذا الشكل الكبير رغم كثرة أخطائه.


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • ركلة جزاء قطر

    وبخلاف عدم احتساب جزائية لليمن، التي أجمع عليها خبراء التحكيم بأنها قرار غير صحيح، جاءت لقطة أخرى أثارت اعتراض المدرب لوبيتيجي، عندما نجح الحارس محمد أمان، في التصدي لجزائية تم احتسابها لقطر، ليهدر أكرم عفيف معها فرصة لمضاعفة التقدم، إلا أن الاعتراض جاء بداعي تجاوز قدم الحارس لخط المرمى قبل التوجه للكرة، ما كان يستلزم إعادتها، إلا أن مخادمة قرر استئناف اللعب بشكل طبيعي، وهو قرار لاقى جدلًا كبيرًا بين مؤيد ومعارض حول صحة الاستمرار دون إعادة.

كأس الخليج
البحرين crest
البحرين
البحرين
اليمن crest
اليمن
اليمن
كأس الخليج
الإمارات العربية المتحدة crest
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات
قطر crest
قطر
قطر