خليجي 27 | وسط الهجوم ضد أدهم مخادمة .. مفاجأة سعودية وراء "الأزمة التحكيمية" في مباراة قطر واليمن!

"كل حكام المباراة أخفقوا بشكل كبير"، هكذا اختصر الناقد محمد العنزي، الأداء التحكيمي الذي قدمه الأردني أدهم مخادمة، والذي أثار الكثير من الجدل، خلال إدارته لمباراة اليمن وقطر، ضمن بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

مخادمة، الذي كان ضمن طاقم التحكيم في نهائي كأس العالم 2026، أثار جدلًا واسعًا، عودته لمباريات القارة، حيث تم تكليفه بإدارة مباراة الجولة الثانية، التي شهدت ضمان المنتخب القطري تأهله "رسميًا" إلى نصف نهائي كأس الخليج، بعد فوزه على اليمن.

وبين الغضب اليمني إزاء قرارات أدهم مخادمة، واعتراض المدير الفني لقطر، جوليان لوبيتيجي، على ركلة جزاء العنّابي المهدرة، أثار الإعلامي العماني عيسى سعيد، تساؤلًا جدليًا آخر، حول حكام الفار، في المباراة، والذين لعبوا دورًا كبيرًا في حالة الجدل المثارة.