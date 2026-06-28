Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Algeria Austria (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

انتقام خيخون أم إعادة السويد والدنمارك؟ إيران ضحية "جنون" الجزائر والنمسا!

فقرات ومقالات
الجزائر
النمسا
كأس العالم
سويسرا
إيران
رياض محرز
ماركو أرناوتوفيتش

الجزائر ترافق مصر والمغرب إلى دور الـ32 من كأس العالم..

التذكرة العربية الثالثة، المنتخب الجزائري يتأهل إلى دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026، بتعادله مع النمسا، بنتيجة (3-3)، على ملعب أروهيد، في صدام كروي مثير في الجولة الأخيرة من المجموعة العاشرة.

سجال من الأهداف، تقدم نمساوي وتعادل جزائري، ثم انقلبت الحال، في الدقائق الأخيرة، حيث جاءت ثلاثية النمسا عن طريق ماركو أرناوتوفيتش، مارسيل سابتسير، ساشا كالادزيتش، في الدقائق 28 و55 و90+6، فيما وقّع على ثلاثية المحاربين، كل من رفيق بلغالي ورياض محرز (هدفين) في الدقائق 45 و60 و90+3.

تعادل مثير، منح النمسا مقعد وصافة المجموعة العاشرة، برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن الجزائر، التي تأهلت ضمن أفضل ثوالث، فيما تأهلت الأرجنتين متصدرة للمجموعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، بينما ودع الأردن بلا نقاط.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة الجزائر والنمسا، في كأس العالم 2026..

  • WORLD CUP-1982-WEST GERMANY-ALGERIAAFP

    بين انتقام خيخون ومؤامرة السويد والدنمارك

    أكثر من عنوان، قد يرسم السيناريو المثير الذي شهدته مباراة الجزائر والنمسا، بين عودة ذكريات فضيحة خيخون، واتهامات بوجود مؤامرة لإقصاء إيران.

    لمن لا يعرف، فإن فضيحة خيخون، تعود إلى مونديال 1982، حينما تآمر منتخبا ألمانيا الغربية والنمسا، من أجل إقصاء الجزائر من كأس العالم.

    واتفق المنتخبان على أن تفوز ألمانيا في لقاء الجولة الثالثة، كي ترافق النمسا إلى الدور التالي، على حساب الجزائر، وهو الأمر الذي تسبب في قرار الفيفا، بإقامة جميع مباريات الجولة الأخيرة في توقيت واحد من أجل عدالة المنافسة.

    صحيح أن منتخب النمسا، تأهل إلى دور الـ32 من مونديال 2026، إلا أن هذا التعادل الذي أهّل الجزائر أيضًا، قد ورّط نظيره الأوروبي في منافسات من العيار الثقيل، في الوقت الذي بات فيه طريق المحاربين أفضل نسبيًا في بداية مرحلة الإقصائيات.

    من بلد خيخون، هكذا جاءت وصافة المجموعة، لتذهب بالنمسا لملاقاة إسبانيا في دور الـ32، في الوقت الذي سيتأهل فيه الفائز، لمواجهة البرتغال أو كرواتيا في ثمن النهائي.

    أما عن الجزائر، فرغم أنها تأهلت ضمن أفضل ثوالث، إلا أنها ستكون على موعد مع سويسرا، والفائز سيواجه المتأهل من كولومبيا أو غانا، ورغم أنها مواجهات ليست سهلة أيضًا، إلا أنها ربما تكون أفضل نسبيًا من الطريق الذي ينتظر النمسا.

    ولكن من ناحية أخرى، فإن ما شهدته المباراة من هدوء نسبي، خاصة في الشوط الثاني، مع وجود ضغط للجزائر وتراجع حاد من النمسا، دون خطورة واضحة على المرميين، قبل هدفي الدقائق الأخيرة، قد أطلق باب الاتهامات، بوجود "مؤامرة" من الجزائر والنمسا، لإقصاء إيران التي كانت تنتظر البطاقة الأخيرة للتأهل كأفضل ثوالث.

    سيناريو يعيد للأذهان أيضًا، ما حدث في كأس أمم أوروبا (يورو 2004)، حينما توجهت أصابع الاتهام إلى منتخبي السويد والدنمارك، بالاتفاق على التعادل (2-2)، من أجل إقصاء إيطاليا من البطولة.

    • إعلان
  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    بين شائعة التمرد ونفسية زيدان .. هل حراسة الجزائر في أزمة؟

    هل هذا بسبب الراحة، أم هناك سبب آخر؟، هكذا جاء الجدل في قرار فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للجزائر، باستبعاد الحارس لوكا زيدان، والاعتماد على أسامة بن بوط، في مواجهة النمسا.

    جاء ذلك في ظل الحديث المتداول بشأن اجتماع بين نجوم منتخب الجزائر، للإطاحة بنجل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، بسبب أخطائه المتكررة، واهتزاز شباكه أربع مرات في المونديال، رغم خروج تقارير تؤكد عدم صحة هذه الأحاديث، في ظل عدم قدرة لاعبي الجزائر على فرض رؤيتهم على بيتكوفيتش، واستحالة إقامة الاجتماع بعد ساعات من مباراة الأردن.

    وخرجت تقارير أخرى تؤكد أن قرار بيتكوفيتش باستبعاد لوكا زيدان، جاء بناءً على ما لاحظه في الحصة التدريبية الأخيرة، بأن حارس غرناطة يمر بحالة نفسية سيئة، أفقدته تركيزه، ليقرر إشراك حارس اتحاد العاصمة بدلًا منه.

    في المقابل، ارتكب أسامة بن بوط، خطأ أيضًا في تمركزه أمام أرناوتوفيتش، ما أسفر عن هدف النمسا الأول، وكأنه رسالة تنصف زيدان، وتشير لوجود معاناة في حراسة محاربي الصحراء.

    هنا مربط الفرس، لوكا زيدان سبق وأن تحدث عن خضوعه لجلسات علاج مع طبيب نفسي، فهل تحول المونديال لديه من فرصة تاريخية إلى مصدر ضغط كبير؟ وهل يمكن الجزم بأن حراسة الجزائر في أزمة، في ظل خروج زيدان عن المسار، في وقت حاسم، وارتكاب بديله للأخطاء؟

  • Algeria v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    رياض محرز .. احتفال إيتو يليق بك

    ربما كان عليك أن تؤدي احتفال صامويل إيتو مع تشيلسي، فهذا الأنسب للرد على كل من قالوا عنك "صار سنك كبيرًا".

    أتتذكرون إيتو حينما احتفل بهدفه ضد توتنهام، بانحناءة ظهر والتظاهر بأنه "رجل عجوز" في 2014، ألم يكن من الأفضل أن يؤدي رياض محرز تلك الاحتفالية، وهو يسجل هدفه الأول في كأس العالم، في شباك النمسا؟

    في الوقت الذي خرجت فيه التقارير بأن الأهلي يريد استغلال بند في عقد رياض محرز، يتيح إنهاءه قبل 30 يونيو الجاري، في ظل سنه الكبيرة، جاء النجم الجزائري ليردّ بقوة من قلب الملعب.

    تألق محرز لم يكن لحظيًا، وقت الهدفين فقط، بل إن رياض لعب دورًا في الربط بين الخطوط، مع إبراهيم مازا، الذي أبدع في تحركاته بالعمق، كما استطاع نجم الأهلي، أن يستغل نصف فرصة، في بناء هجمة اختتمها رفيق بلغالي، بشكل مميز، بالتوغل في منطقة الجزاء، والتسديد على يسار الحارس.

    محرز توج لقطتين أيضًا لحسام عوار، الذي سكت دهرًا ونطق هدفين مررهما إلى نجم الأهلي، ليعلن عن نفسه في المونديال الذي صرح بأنه سيكون الأخير له.

    وإذا كان المنتخب النمساوي قد لعب على استغلال أخطاء الجزائر، والمرتدّات السريعة، والكرات الطويلة، فإن محرز كان تجسيدًا لضغط الخضر، وقوة الجبهة اليمنى، التي تمثلت في تمريراته لفارس شايبي وترك المساحة لبلغالي، القادم من الخلف.