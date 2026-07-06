مباراة البرتغال وإسبانيا تُثبت: هي كأس عالم الحراس.. يامال تائه في حديقة مينديش وحرص مارتينيز لا يكفي!

صعق المنتخب الإسباني جاره البرتغالي بهدف قاتل في الدقيقة 91 من عمر القمة الأيبيرية المثيرة التي احتضنها ملعب دالاس ستاديوم في ولاية تكساس الأمريكية ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.

وجاء الهدف بتسديدة متقنة من البديل ميكيل ميرينو الذي استغل بينية نموذجية قبل نهاية الوقت الأصلي بثوان معدودات من فيران توريس لينهي صمودًا برتغاليا استمر طوال المباراة ويحرم رفاق كريستيانو رونالدو من الذهاب إلى الأشواط الإضافية لتنتهي المواجهة بهدف نظيف للا روخا وسط دراما كروية حبست أنفاس الملايين.