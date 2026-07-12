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محمود خالد

"الحظ" غلب خبرة البريمييرليج: إنجلترا تنهي رحلة النرويج .. وشعرة تفصل توخيل بين معجزة المونديال وفخ ساوثجيت!

فقرات ومقالات
توماس توخيل
جاريث ساوثجيت
النرويج
إنجلترا
كأس العالم

إنجلترا إلى نصف نهائي كأس العالم 2026..

مخطئ من يظن أنها مجرد مواجهة "شخصية" بين هاري كين وإرلينج هالاند، فهي معركة كروية مكتملة الأركان، بين إنجلترا والنرويج، برائحة البحار بين أحفاد الفايكنج والأسطول البريطاني.

من قلب ملعب هارد روك، في ربع نهائي من بطولة كأس العالم 2026، حجز منتخب إنجلترا، مقعدًا في دور الأربعة، بنتيجة (2-1)، ليصبح المنتخب الوحيد "المتأهل" بمدرب أجنبي، إلى تلك المرحلة.

وتقدم جناح بنفيكا، أندرياس شييلدروب بهدف للنرويج في الدقيقة 36، فيما لعب متوسط ميدان ريال مدريد، جود بيلينجهام، دور البطولة، بإحراز هدفين لإنجلترا، في الدقيقتين 45+2 و93. فيما تم إلغاء هدف آخر لكل فريق، سواءً لهاري كين في الدقيقة 45+5، أو توربيون هيجيم في الدقيقة 55.

وتأهل المنتخب الإنجليزي إلى نصف نهائي المونديال، للمرة الرابعة في تاريخه، من أجل تجديد حلمه باستعادة الكأس الغائبة منذ 1966، لينتظر المتأهل من مواجهة الأرجنتين وسويسرا.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء النرويج وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2026..

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    خبرة البريمييرليج + لمسة نرويجية = كتيبة نارية لا تتأثر بالتاريخ!

    إذا ما نظرت عزيزي القارئ إلى تاريخ المواجهات، فماذا ستجد؟ النرويج لم تهز شباك إنجلترا منذ 1993، ولم تفز إلا مرتين من أصل 12 مباراة.

    ولكن دعك نهائيًا من لغة التاريخ، وركز على "الخلطة" النرويجية التي جعلته مصدر رعب للإنجليز، والحديث هنا ليس عن هالاد، بل بكتيبة قررت أن تتسلح بالمدرسة الإنجليزية، مع رشفة من خلطة سولباكين.

    انظر معي، إرلينج هالاند "مانشستر سيتي"، مارتن أوديجارد "آرسنال"، ساندر بيرج "فولهام"، كريستوفر أجير "برينتفورد"، ديفيد مولر ولف "وولفرهامبتون"، بخلاف دكة البدلاء، حيث شارك أوسكار بوب، الذي يزامل بيرج.

    طلاب مدرسة البريمييرليج، من حيث قوة الالتحامات البدنية، الإيقاع السريع في التحولات الهجومية، العرضيات الخطيرة، وأضف إليها لمسة سولباكين، بين استغلال أطوال الفايكنج، في التعامل مع الكرات الركنية، والتي جاء منها هدفان للنرويج؛ واحد محتسب وآخر ملغي.

    ولتدرك حجم خطورة النرويجيين، فانظر إلى اسلوب الإنجليز في الشوط الثاني، باستعمال نفس السلاح، التكتل الدفاعي وترك الاستحواذ لهم، ومن ثم تكثيف الضغط في الدقائق الأخيرة، واعتماد طريقة "اللدغات" من أجل حسم الفرص.

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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    الأسود لن تعيد الكأس للديار بـ"القصص الخرافية"

    من حق المنتخب الإنجليزي أن يصنع لأجياله القادمة قصة مُلهمة، فإن كانت الأرجنتين فازت بكأس العالم 2022، تحت شعار "الكل يكافح من أجل ميسي"، فلا مانع من الحديث عن قصة إنجلترا، التي عانت الأمرّين من أجل "إعادة الكأس إلى الديار".

    تحدثنا في مواجهة المكسيك، عن اسلوب "البكائيات" التي تدور في الإعلام الإنجليزي، واليوم، نجدد الحديث حول المنتخب الإنجليزي الذي يلعب دور "الضحية"، أو المكافح الذي لم يتعرض لظروف عادية، ولكنه قهر المستحيل.

    لنحسبها معًا: شكوك حول مشاركة مارك جيهي بسبب تعرضه لإصابة طفيفة في أوتار الركبة، معاناة ديكلان رايس من فيروس مرضي، صدمة المدرب توماس توخيل عندما أخبروه بأن إيقاف كوانساه مستمر لمباراتين بعد طرده أمام المكسيك.

    الملاحظ قبل كل مباراة، هو الكشف عن "الصعوبات" التي تنتظر الإنجليز، وكأنه يرغب في ضرب عصفورين بحجر؛ إذا فاز لنقل إنه قاوم كل الضغوط، وإذا خسر فقد عرفتم الأسباب.

    قد يكون الحكم قاسيًا، ولكن سياسة اختلاق القصص الخرافية لن يكفي وحده لتحقيق حلم الكأس، رغم أن إنجلترا لا تزال تسير على الطريق الصحيح، وكلن هل نستعد لسماع تضحيات جديدة قبل نصف النهائي؟

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    توخيل .. احذر من فخ ساوثجيت

    وها هو حصان أسود جديد يجد نفسه خارج المونديال، وساحة نصف النهائي، لا تضم - حتى الآن - سوى ثلاثة أبطال سابقين "فرنسا، إسبانيا، إنجلترا"، وقد تنضم الأرجنتين ما لم تحدث المفاجأة السويسرية.

    أسطورة "التجديف" توقفت عند ذلك الحد، وكأن الفايكنج تعرضوا للخسارة بقوة الأسطول الإنجليزي، الذي حفظ ماء وجه "المدرب الأجنبي"، وأثبت أن عادة البطل الذي يقوده مدرب محلي، قد تتغير في مونديال "العجائب" المُقام في أمريكا الشمالية.

    وبالحديث عن منتخب إنجلترا، فرغم أن توماس توخيل ساهم في صنع الفارق بتبديلاته، إلا أنه لا يمكن الجزم بأن "الأسود الثلاثة" كانوا الطرف الأفضل في المباراة، فبخلاف أن الأمر كان سجالًا بين المنتخبين، إلا أن إنجلترا عانت أيضًا أمام النرويج، ولولا النجاح الفردي من قِبل بيلينجهام الذي صنع الفارق، لربما قلنا إن لنتيجة المباراة شأن آخر، ولعل هذا السجال الذي دفع توماس توخيل، يصف الأمر، بأن إنجلترا كانت محظوظة بالتأهل، رغم ارتكاب بعض الأخطاء أمام النرويج.

    ما أشبه اليوم بالبارحة، المنتخب الإنجليزي واجه انتقادات منذ "بداية" مشاركته في كأس العالم، وخاصة في مباراة غانا، لدرجة بلغت حد التشكيك في مدى قدرة الإنجليز على تحقيق حلمه المونديال الغائب منذ عقود، وكأننا نعيد الحديث عن نسخة إنجلترا مع جاريث ساوثجيت، الذي واجه انتقادات عنيفة خلال فترة تدريبه لإنجلترا، بداعي غياب "الشخصية وصنع الفارق"، رغم أنه قاد الأسود الثلاثة لرابع مونديال روسيا، ونهائي اليورو "مرتين".

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  • كلمة أخيرة..

    المنتخب النرويجي كاد أن يحدث الفارق باعتماده على المدرسة الإنجليزية، ولكن في النهاية، الخبرة تصنع الفارق، والأسود إلى نصف نهائي كأس العالم.

    بيكفورد كتب التاريخ، وصار الإنجليزي الأكثر مشاركة في كأس العالم بـ18 مباراة، وزيّن ليلته بأنه كسر معاناه مع إرلينج هالاند، وهو الذي استقبل منه 7 أهداف في البريمييرليج.

    إنجلترا تواصل حلم المونديال، ولكن دعكم من اختلاق القصص الخرافية، وركزوا على أرض الميدان، خاصة وأن مرحلة الحسم ليس فيها أي اختبار سهل.

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