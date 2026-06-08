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علي رفعت

مبابي 2018 وليس أوليسي.. جيل فرنسا الجديد يسرق أضواء كيليان "التائه" وعفوًا للسنغال والعراق لكن تكرار الماضي صعب!

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مايكل أوليسي

أوليسي يمزق شباك أيرلندا الشمالية بثلاثية!

أنهى المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم تحضيراته الأخيرة لخوض نهائيات كأس العالم 2026 بفوز عريض على نظيره أيرلندا الشمالية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الودي المرتقب الذي جمع بينهما مساء اليوم على أرضية ملعب ليل ووسط حضور جماهيري غفير جاء للاطمئنان على كتيبة المدير الفني ديدييه ديشامب قبل السفر إلى أمريكا الشمالية.

وشهدت المواجهة بزوغ نجم لاعب فرض نفسه هدافًا فوق العادة للخط الأمامي الفرنسي وهو مايكل أوليسي الذي وقع على ثلاثة أهداف كاملة هاتريك نصب بها نفسه بطلاً مطلقًا لبروفة المونديال الأخيرة.


  • ظاهرة مبابي 2018 تتكرر بثوب أوليسي


    بات مايكل أوليسي يمثل الحالة الأبرز في الشارع الرياضي الفرنسي حاليًا بعد أن أعاد للأذهان مسار زميله كيليان مبابي قبيل مونديال روسيا 2018 مع الفارق العمري بينهما، حينما كان الجميع يدرك موهبته الفذة لكن البطولة كانت منصة انفجاره الحقيقي عالميًا.

    واليوم يسير أوليسي على الخطى ذاتها مستندًا إلى ذكاء حاد في قراءة الملعب وحضور ذهني عالي المستوى مكنه من خطف النجومية المطلقة من بقية رفاقه في كتيبة الديوك ليتحول من مجرد عنصر واعد إلى القائد الفعلي للمنظومة الهجومية التي باتت تتمتع بعمق مرعب.


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  • هبوط اضطراري لقطار كيليان التائه


    على النقيض تمامًا من توهج أوليسي عانى قائد المنتخب كيليان مبابي من حالة تيه واضحة وغياب تام للتوفيق طوال الدقائق التي خاضها وظهر ذلك جليًا في الدقيقة 15 من عمر اللقاء عندما أرسل له أوليسي تمريرة بينية حريرية وضعت مبابي في وضعية انفراد تام بمرمى الخصم لكنه أهدرها بغرابة شديدة مسددًا الكرة بين يدي الحارس.

    ثم عاد في الشوط الثاني ليهدر فرصة أخرى مكررة بجانب إلغاء هدف له بداعي التسلل ليرسم علامات استفهام حول فاعليته الهجومية الحالية التي جعلت الجماهير تضعه في مقارنة مباشرة مع ذكاء الجيل الجديد.


  • Rayan Cherki France 2026Getty Images

    صراع الأجيال وفرض نفوذ دوي وشرقي


    المباراة لم تكن مجرد اختبار فني بل تحولت إلى ساحة لفرض نفوذ جيل فرنسي شاب يرفض الجلوس في الظل إذ شهدت المواجهة مشاركة فاعلة لأسماء واعدة مثل ديزيري دوي ورايان شرقي اللذين دخلا في حسابات ديشامب وبدآ بسحب البساط تدريجيًا بفضل التألق وانسجامهما مع أوليسي.

    مما وضع أسماء كبرى أخرى مثل عثمان ديمبيلي وحتى مبابي نفسه تحت ضغط التقييم الجماهيري المستمر لا سيما بعد خروج ديمبيلي مبكرًا في الشوط الثاني تاركًا الساحة لصناعة جيل جديد يتطلع لقلب الموازين.


  • عفوًا للسنغال والعراق ولكن تكرار الماضي صعب


    يبدو أن الرسالة الفرنسية الليلة كانت موجهة بشكل مباشر إلى منافسي الديوك في دور المجموعات بالمونديال وهما منتخبا السنغال والعراق ومن هنا تجب الإشارة إلى أن رغبة البعض في استدعاء ذكريات الماضي وتكرار مفاجأة مونديال 2002 عندما سقطت فرنسا الحاملة للقب آنذاك في فوز تاريخي للسنغال بمباراة الافتتاح باتت ضربًا من الخيال.

    الجيل الحالي لفرنسا يمتلك من التنوع الهجومي والعمق التكتيكي ما يمنع أي فرصة لحدوث تراخٍ أو سقوط أمام فريق مستضعف إذ يصعب جدًا تصور خسارة هذه التشكيلة النارية لضربة البداية.


  • Michael Olise France 2026Getty Images

    بيت القصيد


    المباراة أكدت أن فرنسا لا تذهب للمونديال كمرشح عادي بل كمنظومة قادرة على تجديد جلدها في أحلك الأوقات وبينما يتخوف البعض من تراجع فاعلية مبابي المؤقتة فإن بيت القصيد يكمن في أن ديدييه ديشان بات يمتلك وفرة من الحلول والأسلحة الشابة التي تجعل من غياب توفيق نجم واحد أمرًا هامشيًا في ظل وجود عقل مدبر مثل أوليسي ليبقى القول الفصل إن جيل فرنسا الجديد مستعد لافتراس الجميع دون النظر لأسماء الخصوم أو عواطف التاريخ كما قالها شرقي قبل أيام دون أن يضع اعتبار لأحد.


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