مبابي 2018 وليس أوليسي.. جيل فرنسا الجديد يسرق أضواء كيليان "التائه" وعفوًا للسنغال والعراق لكن تكرار الماضي صعب!

أنهى المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم تحضيراته الأخيرة لخوض نهائيات كأس العالم 2026 بفوز عريض على نظيره أيرلندا الشمالية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الودي المرتقب الذي جمع بينهما مساء اليوم على أرضية ملعب ليل ووسط حضور جماهيري غفير جاء للاطمئنان على كتيبة المدير الفني ديدييه ديشامب قبل السفر إلى أمريكا الشمالية.

وشهدت المواجهة بزوغ نجم لاعب فرض نفسه هدافًا فوق العادة للخط الأمامي الفرنسي وهو مايكل أوليسي الذي وقع على ثلاثة أهداف كاملة هاتريك نصب بها نفسه بطلاً مطلقًا لبروفة المونديال الأخيرة.



