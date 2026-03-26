على الرغم من أنها كانت مباراة ودية، إلا أن اللقاء بين البرازيل وفرنسا كان مباراة حقيقية. لم تدخر المنتخبان جهداً، مع تألق مبابي في أفضل حالاته. فقد سجل هدفاً رائعاً في الدقيقة 32، حيث سدد الكرة بلمسة خفيفة فوق الحارس بعد تمريرة من ديمبيلي.

في الشوط الثاني، تعقدت الأمور بالنسبة لفرنسا بطرد أوبامكانو بسبب مخالفة على لاعب روما ويسلي. لكن الفرنسيين استجمعوا قواهم وسجلوا الهدف الثاني عن طريق إكيتيكه في الدقيقة 65، قبل أن يشعل هدف بريمر في الدقيقة 78 أجواء النهاية. حاولت البرازيل، لكنها لم تتمكن من تسجيل هدف التعادل.