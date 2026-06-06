مبابي: ميسي موهبة ورونالدو مجرد عمل جاد؟ من يقول ذلك لم يلعب كرة القدم أبدًا

سيشارك كيليان مبابي في المونديال الثالث له مع منتخب فرنسا. نجم ريال مدريد فاز باللقب في عام 2018، بينما خسر في عام 2022 في المباراة النهائية بركلات الترجيح. وفي هذه النسخة من عام 2026، يظهر كقائد للمنتخب الفرنسي.

تحدث النجم المولود في عام 1998 لمجلتي "سبورت ويك" ومنصة "سوراري"، مؤكدًا للمجلة الأولى شعوره بالفخر لارتداء شارة القيادة قائلاً: "إنه لفخر لي أن أتمكن من ارتداء قميص فرنسا وأن أكون قائدًا للفريق. نبدأ البطولة بآمال كبيرة مدركين أن الجماهير تتوقع منا الكثير، ولكن يجب ألا نرتكب خطأ الاعتقاد بأننا فزنا بكأس العالم قبل النزول إلى أرض الملعب، لأننا نعلم أن الجميع يريد العودة بالكأس إلى دياره".