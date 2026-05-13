وفي مقابلة تلفزيونية حامية، لم يستبعد رئيس «البلانكوس» إمكانية التعاقد مع اللاعب الدولي النرويجي، بينما ذكّر المشجعين بشكل قاطع بسجله الحافل في التعاقد مع نجوم من الطراز الرفيع.
حسم ملف رحيل مبابي وفينيسيوس وراوغ بشأن هالاند .. فلورنتينو بيريز: علاقة ريال مدريد ببرشلونة انتهت تمامًا
الشائعات حول انتقال هالاند لا تزال مستمرة رغم عقده مع مانشستر سيتي
لم تتوقف التكهنات حول انتقال هالاند إلى العاصمة الإسبانية. فقد ارتبط اسم المهاجم مرارًا وتكرارًا بنادي ريال مدريد، على الرغم من توقيعه على تمديد ضخم لعقده مع مانشستر سيتي ينتهي في عام 2034.
ويواصل النرويجي تقديم أداء مذهل هذا الموسم، حيث سجل 37 هدفاً وصنع 8 تمريرات حاسمة في 50 مباراة في جميع المسابقات.
ومنذ انضمامه من بوروسيا دورتموند في عام 2022 مقابل 60 مليون يورو، حقق سجلاً مذهلاً في إنجلترا، حيث سجل 161 هدفاً وصنع 29 تمريرة حاسمة في 196 مباراة مع عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز.
بيريز يتطرق إلى هالاند وإشارات بصفقات قوية في الطريق
في مقابلة مع قناة «لا سيكستا»، وُجِّهت أسئلة مباشرة إلى بيريز حول إمكانية ضم هذا المهاجم الهداف إلى ملعب سانتياجو برنابيو. واختار بيريز أن يسلط الضوء على سجله الحافل في التعاقد مع نجوم كبار.
وفي معرض حديثه عن اللاعبين المحتمل ضمهم، صرح قائلاً: "حسناً، بالطبع. لطالما كانت هناك تعاقدات، ولطالما تعاقدنا مع الأفضل. لقد تعاقدت مع فيجو، وكاكا، ورونالدو "الظاهرة"، وبيكهام... عندما يكون هناك لاعب جيد، أسعى لضمه".
وعندما سُئل عن النرويجي على وجه التحديد، كان بيريز أكثر مراوغة، مضيفاً: "هالاند؟ لا أبدي رأيي في هذا الشأن. هذه مهمة الإدارة الرياضية، وأنا لا أتدخل في الإدارة الرياضية".
الشائعات الإدارية والارتباطات بمورينيو
وبعيدًا عن مسألة التعاقدات، تطرق بيريز إلى الشائعات المكثفة التي تحوم حول منصب المدير الفني للنادي. ففي أعقاب إقالة تشابي ألونسو، تولى ألفارو أربيلوا مهام التدريب حتى نهاية الموسم، لكن الوضع ساء بدلاً من أن يتحسن. ونتيجة لذلك، ربطت التكهنات بشكل كبير المدرب السابق جوزيه مورينيو بعودة مثيرة.
ومع ذلك، نفى رئيس ريال مدريد التكهنات التي تشير إلى أنه اختار المدرب البرتغالي شخصياً: "يا له من أمر مزعج بشأن مورينيو. لم أتحدث مع مورينيو حتى عندما جاء إلى هنا للعب مع بنفيكا".
ونأى بنفسه عن عملية اتخاذ القرار، قائلاً: "هذا غير صحيح. أنا أقل شخص يعرف عن المدربين في النادي".
مستقبل مبابي وفينيسوس
بالانتقال للحديث عن مستقبل نجمي ريال مدريد؛ الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، أكد بيريز استمرارهما داخل سانتياجو برنابيو.
بشأن الفرنسي، أوضح الرئيس: "أنا لم أتحدث هاتفيًا مع مبابي منذ وصوله لريال مدريد، لكن بالطبع نتصافح في التدريبات إذا التقينا".
وبسؤاله عما إذا كان ملتزمًا في غرف ملابس الميرينجي، رد بيريز: "مبابي هو أفضل لاعب يمتلكه ريال مدريد في الوقت الحالي، وقد فاز بالحذاء الذهبي مؤخرًا، فهو أكثر من يسجل الأهداف".
أما عن فيني، فعلق فلورنتينو بيريز: "سأجدد عقده مرة أخرى، أمامنا موسم كامل على نهاية عقده. بالنسبة لي فينيسيوس أحد أعظم اللاعبين الذين يمتلكهم ريال مدريد، وإذا أردت رأيي، أعتقد أنه هو من فاز بآخر بطولتي دوري أبطال أوروبا".
وواصل: "مفاوضات التجديد لفيني معلقة طوال العام، لأننا لسنا في عجلة من أمرنا الآن، لكنها لم تتعثر كما يقال. أمامنا موسم كامل للحديث عن عقده (ينتهي في عام 2027). صحيح يجب على الإدارة الرياضية أن تتحدث، هل تعتقد أنني من يفعل ذلك؟".
الهجوم على برشلونة
على جانب آخر، شن فلورنتينو بيريز هجوماً لاذعاً على برشلونة، معلناً أن العلاقة بين العملاقين الإسبانيين قد انتهت رسمياً.
وفي مقابلة شاملة، أصر رئيس «البلانكوس» على أن النادي الكتالوني يجب أن يتحمل عواقب فضيحة التحكيم المتعلقة بنيجريرا.
لقد وصل التحالف الطويل الأمد بين أكبر ناديين في إسبانيا إلى نهايته عقب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها بيريز بشأن قضية نيجريرا خلال مقابلة مع جوزيب بيدريرول على قناة «لا سيكستا».
ولم يتردد رئيس ريال مدريد في التحدث بصراحة عن التحقيق في المدفوعات التي قدمها برشلونة إلى نائب رئيس لجنة التحكيم السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، واصفاً إياها بأنها «أكبر فضيحة في تاريخ الرياضة».
وأكد بيريز أن العلاقة بين الناديين لم تعد موجودة، قائلًا: : "لقد انقطعت تماماً. لا أريد أن تكون لي علاقة بنادٍ دفع أموالاً للحكام على مدى عقدين من الزمن. أريدهم أن يدفعوا ثمن أفعالهم، تمامًا كما أريد لأي نادٍ آخر. إنها أكبر قضية فساد في كرة القدم. إنه فساد منهجي. ريال مدريد هو الوحيد الذي ظهر كطرف في القضية. أما الدوري الإسباني، من ناحية أخرى، فلا يقول شيئًا".
واتخذ ريال مدريد موقفاً استباقياً في الإجراءات القانونية، حيث كشف بيريز عن حجم الوثائق التي يستعدون لاستخدامها لدعم ادعاءاتهم بالتعرض لمعاملة غير عادلة. وأشار إلى أن الفساد المزعوم كان له تأثير مباشر وملموس على ترتيب الدوري مؤخراً، مستشهداً على وجه التحديد بالإحباطات التي شهدتها الموسم الحالي.
وقد فصّل الرئيس الخطوات التالية للنادي في المعركة القانونية قائلاً: "سنقدم جميع الوثائق إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا). 500 صفحة. إنها وثائق مهمة للغاية. لقد قمنا، عاماً بعد عام، بتدوين جميع النقاط التي تم حرماننا منها بطريقة سافرة. هذا العام، حرمونا من ما بين 16 و18 نقطة. إذا أراد برشلونة مقاضاتي، فليفعلوا ذلك. لم أكن على علم بقضية نيجريرا حتى قبل ثلاث سنوات. أول من قدم نفسه على أنه ضحية هو ريال مدريد. ثم أدركت أن برشلونة كان يدفع أموالاً للحكام منذ أكثر من عقدين".
ماذا ينتظر «البلانكوس» بعد ذلك؟
مع إعلان النادي رسمياً عن إجراء انتخابات مبكرة في 7 يونيو، يواجه بيريز أسابيع حاسمة. فقد خاض ريال مدريد موسمه الثاني على التوالي دون الفوز بأي لقب كبير، مما وضع ضغوطاً هائلة على الإدارة. وسيتابع المشجعون عن كثب تعيين مدرب جديد وتعاقدات بارزة من أجل بدء حقبة جديدة ناجحة.