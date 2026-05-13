حسم ملف رحيل مبابي وفينيسيوس وراوغ بشأن هالاند .. فلورنتينو بيريز: علاقة ريال مدريد ببرشلونة انتهت تمامًا

لم تتوقف التكهنات حول انتقال هالاند إلى العاصمة الإسبانية. فقد ارتبط اسم المهاجم مرارًا وتكرارًا بنادي ريال مدريد، على الرغم من توقيعه على تمديد ضخم لعقده مع مانشستر سيتي ينتهي في عام 2034.

ويواصل النرويجي تقديم أداء مذهل هذا الموسم، حيث سجل 37 هدفاً وصنع 8 تمريرات حاسمة في 50 مباراة في جميع المسابقات.

ومنذ انضمامه من بوروسيا دورتموند في عام 2022 مقابل 60 مليون يورو، حقق سجلاً مذهلاً في إنجلترا، حيث سجل 161 هدفاً وصنع 29 تمريرة حاسمة في 196 مباراة مع عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز.