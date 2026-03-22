ما هي قيمة فالكوني: الرسالة الموجهة إلى روما، سوق الانتقالات، واستعداده للرحيل

من بين أفضل حراس المرمى الإيطاليين في الدوري، ربما يكون فلاديميرو فالكوني، الذي يحاول بفضل تصدياته الحفاظ على حظوظ ليتشي في البقاء. يلعب اللاعب المولود عام 1995 مع الفريق الأصفر والأحمر منذ أربعة مواسم، ولديه أكثر من 150 مباراة في الدوري الإيطالي، ويشعر أنه جاهز، وهو في سن 31 عامًا تقريبًا، للانتقال إلى فريق أكثر أهمية. لا يفكر اللاعب في الرحيل وترك النادي الذي منحه الثقة والاستمرارية، ولكن إذا وصلت عروض مهمة في الصيف، فسوف يتم تقييمها من قبل اللاعب مع وكيله والنادي.



