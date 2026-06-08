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Vlahovic Yildiz McKennie JuventusGetty Images
كريم مليم

ما هي صفقات يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية 2026؟

انتقالات
يوفنتوس
الدوري الإيطالي
إيطاليا

جميع صفقات يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية 2026

يدخل يوفنتوس سوق الانتقالات الصيفية لعام 2026 بخطة واضحة وطموحة تهدف إلى تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد، في ظل سعي إدارة النادي لإعادة السيدة العجوز إلى مكانتها الطبيعية بين كبار القارة الأوروبية.

وعاش يوفنتوس موسمًا مخيبًا للآمال تحت قيادة مدربه لوتشيانو سباليتي، بعدما أخفق في حجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، ليكتفي بالمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل.

ويأمل يوفنتوس في استغلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لإبرام صفقات قوية من العيار الثقيل، بما يسهم في رفع جودة التشكيلة وتعزيز القدرة التنافسية للفريق، تمهيدًا لتحقيق هدفه الرئيسي المتمثل في العودة إلى دوري أبطال أوروبا والمنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية.

وفي السطور التالية، نستعرض جميع صفقات يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفية 2026، إلى جانب قائمة اللاعبين الرحيل عن صفوف السيدة العجوز خلال الميركاتو الجاري.

  • صفقات يوفنتوس في صيف 2026

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    لويس أوبيندالايبزيج42 مليون يورو
    نيكو جونزاليسأتلتيكو مدريد انتهاء إعارة
    تيموثي وايا مارسيليا انتهاء إعارة
    دوجلاس لويزأستون فيلا انتهاء إعارة
    جواو ماريو بولونيا انتهاء إعارة
    أرثر ميلو جريميو انتهاء إعارة 
    فاكوندو جونزاليسراسينج انتهاء إعارة
    دانييلي روجانيفيورنتينا انتهاء إعارة 
    جوناس روحيكاراريسيانتهاء إعارة 

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  • الراحلون عن يوفنتوس في صيف 2026


    اللاعبالناديسعر الصفقة
    تيومثي وايا مارسيليا 14 مليون يورو
    فاكوندو جونزاليسراسينج2 مليون يورو
    دوسان فيلاهوفيتشدون نادانتهاء عقد
    فيليب كوستيتشدون نادانتهاء عقد 
    لويس أوبيندا لايبزيج انتهاء إعارة 
    إميل هولمبولونيا انتهاء إعارة 
    جيرمي بوجا نيسانتهاء إعارة 