ما هي صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2026؟

يدخل برشلونة سوق الانتقالات الصيفية 2026، بخطة محكمة من أجل تعزيز الفريق المميز الذي قدم موسمًا جيدًا للغاية في 2025-2026.

برشلونة حقق بطولتين محليتين في الموسم الماضي 2025-2026، حيث توج بالدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني، وذلك تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك.

ويسعى برشلونة هذا الصيف لإجراء صفقات من العيار الثقيل لتعزيز صفوفه ومواصلة هيمنته على البطولات المحلية وتحقيق الهدف الأكبر وهو العودة للتتويج بدوري أبطال أوروبا بعد غياب 12 عامًا.

ونرصد لكم في السطور التالية، جميع صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي وكذلك الأسماء الراحلة عن النادي الكتالوني...