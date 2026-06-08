ما هي صفقات باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية 2026؟

يتطلع باريس سان جيرمان إلى تعزيز صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية لعام 2026، عبر التعاقد مع مجموعة من اللاعبين القادرين على إضافة المزيد من الجودة والخبرة إلى تشكيلته، وذلك في إطار استعداداته لخوض تحديات الموسم الجديد على المستويين المحلي والقاري.

وتسعى إدارة النادي الباريسي إلى استغلال فترة الانتقالات الحالية بأفضل طريقة ممكنة، من خلال إبرام صفقات نوعية تلبي احتياجات الفريق الفنية، وتدعم المراكز التي تتطلب تعزيزًا، بما يرفع من مستوى التنافس داخل المجموعة ويمنح الجهاز الفني خيارات أكبر وحلولًا أكثر تنوعًا على مدار الموسم.

ويضع باريس سان جيرمان هدفًا واضحًا يتمثل في مواصلة فرض هيمنته على الساحة المحلية والقارية، كما تأمل إدارة النادي أن تسهم التحركات المرتقبة في سوق الانتقالات في رفع جودة الفريق، بما يضمن استمرار حضوره بين النخبة ومنافسته الجادة على مختلف البطولات.

وفي السطور التالية، نستعرض جميع صفقات باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفية 2026، إلى جانب قائمة اللاعبين الذين غادروا صفوف النادي الفرنسي خلال الميركاتو الجاري.