Goal.com
مباشرالتذاكر
FC Internazionale v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
كريم مليم

ما هي صفقات إنتر في سوق الانتقالات الصيفية 2026؟

انتقالات
الدوري الإيطالي
إنتر
إيطاليا

جميع صفقات إنتر في سوق الانتقالات الصيفية 2026

يسعى إنتر ميلان إلى تدعيم صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية لعام 2026، من خلال التعاقد مع مجموعة من اللاعبين القادرين على إضافة المزيد من الجودة والقوة إلى تشكيلته، استعدادًا لخوض تحديات الموسم الجديد.

وتأمل إدارة النيراتزوري في استثمار فترة الانتقالات الصيفية الحالية بأفضل شكل ممكن، عبر إبرام صفقات نوعية تسهم في تعزيز مختلف مراكز الفريق، وترفع من مستوى التنافس داخل المجموعة، بما يمنح الجهاز الفني خيارات أكبر للمنافسة على أعلى المستويات.

ويضع إنتر هدفًا واضحًا أمامه يتمثل في مواصلة حضوره القوي على الساحة المحلية، إلى جانب تعزيز حظوظه في المنافسة على جميع البطولات التي سيشارك فيها خلال الموسم المقبل، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

وفي السطور التالية، نستعرض جميع صفقات إنتر ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفية 2026، بالإضافة إلى قائمة اللاعبين الذين غادروا صفوف النيراتزوري خلال الميركاتو الجاري.

  • صفقات إنتر في صيف 2026

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    ألكسندر ستانكوفيتشكلوب بروج 23 مليون يورو 
    مانويل أكانجيمانشستر سيتي 15 مليون يورو 
    سيباستيان إيسبوسيتوكالياري انتهاء إعارة
    بنيايمن بافارد مارسيليا انتهاء إعارة
    كريستيان أصلانيبشكتاشانتهاء إعارة
    إبنيزر أكينساميرو بيزا انتهاء إعارة 
    يانيس ماسولين مودينا انتهاء إعارة
    فرانكو كاربونيبارما انتهاء إعارة 

    • إعلان

  • الراحلون عن إنتر في صيف 2026


    اللاعبالناديسعر الصفقة
    سيباستيانو إيسبوسيتوكالياري4 ملايين يورو 
    فرانشيسيكو أتشيربي  دون نادانتهاء عقد 
    ماتيو دارميان دون نادانتهاء عقد 
    مانويل أكانجي مانشستر سيتي انتهاء إعارة 