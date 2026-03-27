في حال تأهل إيطاليا رسمياً عبر التصفيات، ستُدرج في المجموعة ب وفقاً للقرعة الرسمية، وستخوض مباراتها الأولى في تورونتو يوم 12 يونيو الساعة 15:00 (الساعة 21:00 بتوقيت إيطاليا) ضد المنتخب المضيف الكندي الذي يضم لاعب يوفنتوس ديفيد، ولاعب إنتر السابق بوكانان، ولاعب وسط ساسولو كوني.

أما المباراة الثانية فستكون يوم 18، في الساعة 15:00 (21:00 بتوقيت إيطاليا)، ضد سويسرا في لوس أنجلوس. يضم المنتخب السويسري العديد من اللاعبين الذين يلعبون أو لعبوا في إيطاليا، مثل أكانجي لاعب إنتر، وفرويلر لاعب بولونيا، وجاشاري لاعب ميلان، وأيبيشر لاعب بيزا، بالإضافة إلى لاعبي الدوري الإيطالي السابقين رودريغيز وندويي وأوكافور وويدمر.

المباراة الأخيرة في الدور الأول ستكون يوم 24 يونيو، مرة أخرى في الساعة 15:00، أي الساعة 21:00 بتوقيت إيطاليا، في سياتل ضد قطر، التي تسعى للحصول على أول نقاط لها في كأس العالم بعد أن أنهت دورة 2022 التي استضافتها دون أي نقاط في الدور الأول.