ما هو مستقبل برناردو سيلفا؟ الكشف عن خطط أسطورة مانشستر سيتي مع اقتراب انتهاء عقده

من المتوقع أن يضع لاعب الوسط البالغ من العمر 31 عامًا، والذي تولى منصب القائد بعد رحيل كايل ووكر وكيفن دي بروين، حدًا لفترة تسع سنوات حافلة بالإنجازات في مانشستر. منذ وصوله من موناكو في عام 2017 مقابل 43 مليون جنيه إسترليني، لعب سيلفا دورًا محوريًا في هيمنة سيتيزنز، حيث حصد ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس دوري أبطال أوروبا.

على الرغم من مكانته كأسطورة في النادي، يبدو أن مسيرته في سيتي تقترب من نهايتها. أفاد ماتيو موريتو أن اللاعب الدولي البرتغالي سيغادر سيتي في ظل عدم وجود مفاوضات جارية بشأن تجديد عقده.