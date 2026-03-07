Goal.com
Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

ترجمه

ما هو مستقبل برناردو سيلفا؟ الكشف عن خطط أسطورة مانشستر سيتي مع اقتراب انتهاء عقده

يقال إن برناردو سيلفا مستعد لإنهاء مسيرته الحافلة بالبطولات مع مانشستر سيتي عند انتهاء عقده هذا الصيف. كان صانع الألعاب البرتغالي حجر الزاوية في نجاحات بيب جوارديولا، لكن يبدو الآن أنه متجه نحو تحدٍ جديد بعيدًا عن ملعب الاتحاد.

  • نهاية حقبة في الاتحاد

    من المتوقع أن يضع لاعب الوسط البالغ من العمر 31 عامًا، والذي تولى منصب القائد بعد رحيل كايل ووكر وكيفن دي بروين، حدًا لفترة تسع سنوات حافلة بالإنجازات في مانشستر. منذ وصوله من موناكو في عام 2017 مقابل 43 مليون جنيه إسترليني، لعب سيلفا دورًا محوريًا في هيمنة سيتيزنز، حيث حصد ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس دوري أبطال أوروبا.

    على الرغم من مكانته كأسطورة في النادي، يبدو أن مسيرته في سيتي تقترب من نهايتها. أفاد ماتيو موريتو أن اللاعب الدولي البرتغالي سيغادر سيتي في ظل عدم وجود مفاوضات جارية بشأن تجديد عقده.

  • Crystal Palace v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    غوارديولا يتأمل في إرث سيلفا

    لم يخف جوارديولا أبدًا إعجابه باللاعب، وغالبًا ما يصفه بأنه أحد أذكى اللاعبين الذين دربهم على الإطلاق. وقد ناشد المدرب الكتالوني اللاعب مرارًا وتكرارًا لتمديد عقده، لكنه يبدو مستسلمًا لفقدان قائده. كانت العلاقة بين الاثنين سمة مميزة للمرونة التكتيكية لسيتي وهيمنته على الدوري الإنجليزي الممتاز خلال المواسم الأخيرة.

    بعد الفوز 2-0 على وولفز في يناير، قال جوارديولا: "أود لمانشستر سيتي، ولنفسي، أن يبقى برناردو سيلفا إلى الأبد. لكننا تحدثنا كثيرًا مع بيرني، وعليه أن يقرر ما هو الأفضل له ولعائلته". تشير هذه التصريحات إلى أن الاعتبارات العائلية قد تلعب دورًا كبيرًا في رغبة لاعب الوسط في الانتقال.

  • الوجهات المحتملة للاعب صانع الألعاب

    تتزايد التكهنات حول المكان الذي سيلعب فيه سيلفا كرة القدم في الموسم المقبل. على الرغم من أنه لن يفتقر إلى العروض من الدوريات الأوروبية الكبرى، إلا أنه يُعتقد أنه يرغب في العودة إلى بنفيكا عندما يغادر مانشستر سيتي. العودة إلى نادي طفولته في لشبونة ستكون بمثابة إكمال لدائرة كاملة بالنسبة للاعب الذي فاز بكل ما يمكن الفوز به على المستوى المحلي والقاري.

    حتى الآن، ظل سيلفا صامتًا بشأن النادي الذي سينضم إليه، حيث يريد تجنب أن يصبح هذا الموضوع مصدر إلهاء في نهاية الموسم. مع سعي مانشستر سيتي للفوز بالعديد من الألقاب، لا يتوقع الإعلان رسميًا عن مستقبله قبل شهر مايو، مما يسمح للاعب المخضرم بالتركيز بشكل كامل على إنهاء مسيرته في إيتهاد بإنجاز رائع.

  • Bernardo Silva gfxGetty/GOAL

    السعي وراء وداع ذهبي

    يطارد سيتيزنز حالياً لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز الثاني بعد 29 مباراة، بفارق سبع نقاط عن المتصدر أرسنال الذي خاض 30 مباراة.

    في المباراة التالية، سيواجه رجال جوارديولا فريق نيوكاسل في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يسافروا إلى ريال مدريد في مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

