ما هو النظام الجديد لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

تُعد بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 النسخة الخامسة والأربعين من بطولة الأندية الأهم في قارة آسيا، التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كما تمثل النسخة الثالثة منذ تغيير اسم البطولة إلى "دوري أبطال آسيا للنخبة".

ومنح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المملكة العربية السعودية حق استضافة الأدوار النهائية للبطولة بشكل مبدئي حتى عام 2029، على أن يخضع القرار للمراجعة وفقًا لتقييم الاتحاد خلال المواسم المقبلة.

وسيتأهل بطل النسخة الحالية مباشرة إلى مرحلة النخبة في دوري أبطال آسيا 2027-2028، بالإضافة إلى المشاركة في كأس الإنتركونتيننتال 2027، وكأس العالم للأندية 2029.

ويمثل موسم 2026-2027 نقطة تحول جديدة في تاريخ البطولة، إذ سيكون الأول الذي يضم 32 فريقًا في مرحلة الدوري، بعدما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في 24 أبريل 2026، توسيع عدد الأندية المشاركة من 24 إلى 32 فريقًا، بواقع 16 فريقًا من منطقتي الغرب والشرق.

كما سيكون هذا الموسم الأول منذ نسخة دوري أبطال آسيا 2019 الذي تشارك فيه 32 فريقًا ضمن البطولة ذاتها، ويدخل الأهلي السعودي المنافسات بصفته حامل اللقب للموسم الثاني على التوالي، بعدما نجح في الاحتفاظ بالبطولة خلال نسخة عام 2026.

ونستعرض لكم فيما يلي النظام الجديد لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 وكل ما تريد معرفته.