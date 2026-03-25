ما هو النادي التالي الذي سينضم إليه كاسيميرو؟ نادي الاتحاد يرغب في ضم لاعب وسط مانشستر يونايتد، لكن مصير نجم ليفربول السابق سيكون له دور حاسم في الصفقة

كارلوس هنريكي كاسيميرو
الاتحاد
فابينيو
مانشستر يونايتد
دوري روشن السعودي
الدوري الإنجليزي الممتاز

يسعى نادي الاتحاد إلى التعاقد مع كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد، الذي يقترب من نهاية مسيرته في أولد ترافورد. وقد أصبح اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا، والذي سيغادر النادي في 30 يونيو، أولوية قصوى للنادي السعودي. ومع ذلك، فإن مصير نجم ليفربول السابق فابينيو سيلعب دورًا رئيسيًا في هذه الصفقة، مما يجعل انتقال البرازيلي مرهونًا بالتغييرات الداخلية في تشكيلة الفريق.

  • تزايد الاهتمام السعودي بنجم مانشستر يونايتد الذي سيغادر النادي

    يحتل الاتحاد حالياً المركز السادس في ترتيب الدوري، ويطمح إلى تجديد تشكيلته بضم لاعبين من النخبة الأوروبية. بعد رحيل كريم بنزيمة إلى الهلال في فبراير، يبحث النادي عن اسم لامع جديد لقيادة مشروعه. بعد انضمامه إلى الاتحاد قادماً من ريال مدريد في صيف 2022 ومساهمته في فوز النادي بكأس كاراباو في 2023، يُعتبر كاسيميرو الخيار المثالي لتوفير الاستقرار والعقلية الفائزة للفريق في سعيه للصعود في الترتيب والتنافس على الألقاب.


    عامل فابينيو في السعي وراء كاسيميرو

    يعتمد هذا الانتقال المحتمل بشكل كبير على مستقبل مواطنه ونجم ليفربول السابق فابينيو، الذي انضم إلى الاتحاد في عام 2023 مقابل حوالي 40 مليون جنيه إسترليني بموجب عقد مدته ثلاث سنوات. وبعد أن ساعد الفريق بالفعل في الفوز بكل من الدوري السعودي الممتاز وكأس الملك، لا يزال وضعه يمثل أولوية. وأفادت شبكة ESPN أن نادي الاتحاد يجب أن يحسم مستقبل فابينيو قبل الالتزام بضم كاسيميرو. ومع إعادة النظر في وضع عقد فابينيو، يناقش النادي إمكانية تجديده أو رحيله المحتمل، مما سيوفر الميزانية اللازمة للرواتب ويفتح مكانًا شاغرًا لكاسيميرو.


  • عودة كاريك إلى التألق والسعي نحو دوري أبطال أوروبا

    أثار عودة كاسيميرو إلى التألق تحت قيادة المدرب المؤقت مايكل كاريك، والتي توجت بتسجيله سبعة أهداف وتقديمه تمريرتين حاسمتين في 30 مباراة، جدلاً حاداً حول مستقبله. وبعد أدائه المتميز في الفوز 3-1 على أستون فيلا في وقت سابق من هذا الشهر، هتف مشجعو مانشستر يونايتد "سنة أخرى"، حاثين النادي على الإبقاء على لاعب الوسط الذي لعب دوراً أساسياً في مساعدة الفريق على احتلال المركز الثالث حالياً والاقتراب من العودة المحتملة إلى دوري أبطال أوروبا. وعلى الرغم من التوصل في يناير إلى اتفاق متبادل على رحيله في الصيف، لا يزال مانشستر يونايتد يمتلك خيار تمديد العقد لمدة سنة واحدة يمكن أن يلغي ذلك الخطة، لكن كاريك ألمح إلى أن القرار لن يتم التراجع عنه.


  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-ASTON VILLAAFP

    نجوم مانشستر يونايتد يطالبون بقاء قائد خط الوسط

    وقد زاد من تعقيد الموقف عودة كاسيميرو القوية مؤخرًا تحت قيادة كاريك، مما أثار جدلًا داخليًا. وفي إشارة إلى المشاعر العميقة التي تسود داخل الفريق، أكد زميله ليني يورو على الدور الحيوي الذي يلعبه البرازيلي، قائلاً: "الجميع أراده أن يبقى، فهو لاعب مهم جداً بالنسبة لنا. حتى في غرفة الملابس، كل يوم، يتمتع بخبرة لا يمتلكها أي لاعب آخر في الفريق. لقد فاز بكل شيء، وهذا ساعدنا كثيراً في المباريات وحتى خارج الملعب".

