"ما زلت أشعر بالقشعريرة" - رايان رينولدز وروب ماك يكشفان عن أكثر ما يعجبهم في امتلاك نادي ريكسهام
تحول هوليوودي في شمال ويلز
منذ استحواذهما على النادي بمبلغ 2 مليون جنيه إسترليني في فبراير 2021، نجح الثنائي في تحويل «التنانين الحمر» من فريق طموح في الدوري الوطني إلى منافس حقيقي على الصعود إلى الدوري الممتاز. وقد اتسمت فترة توليهما للمنصب بصعود صاروخي عبر هرم كرة القدم الإنجليزية، مدعومًا بالنجاح العالمي للمسلسلالوثائقي«مرحبًا بكم في ريكسهام». وقد توقف الثنائي مؤخرًا للحظة للتفكير في نصف العقد الذي قضياه في إدارة النادي، مشيرين إلى أن الإثارة التي رافقت توليهما قيادة الفريق الويلزي لم تتلاشى. بل على العكس، فقد تعمقت العلاقة مع المجتمع المحلي مع اقتراب النادي من المرحلة الحاسمة من الموسم.
سحر ملعب ريسكورس
احتفالاً بمرور خمس سنوات على استحواذهما الذي أحدث تحولاً جذرياً في الفريق الويلزي، انضم الثنائي النجمي إلى فريق التعليق في قناة "سكاي سبورتس" خلال مباراة فريق ريكسهام ضد سوانسي، والتي فاز فيهاريكسهام بنتيجة 2-0.
قال رينولدز أثناء حديثه عن الأجواء في شمال ويلز: "هناك شعور قوي بالوحدة في مكان مثل هذا. إنه موجود في كل مكان تجتمع فيه الجماعة وتشجع شيئًا مشتركًا بيننا. أحب ذلك، أحب أن أنظر حولي وأستمتع بالهواء النقي وأكون في الهواء الطلق وأكون في هذا البلد الجميل ويلز وأمشي على ذلك... نتمكن من السير على ذلك الملعب. أنا لا أعتبر ذلك أمراً مفروغاً منه أبداً".
ما زلت مندهشًا
كان شغف الملاك واضحاً للعيان وهم يشاهدون فريق ريكسهام يحقق فوزاً حاسماً في السباق نحو التصفيات، حيث اعترف روب ماك بأنه لا يزال غير قادر على تصديق ما حققه مع الفريق. وقال: "ما زلت أشعر بالقشعريرة عندما أفكر في الأمر حتى بعد مرور خمس سنوات. نتمكن من السير على أرض الملعب، والدخول إلى غرفة الملابس، والتحدث إلى اللاعبين، وعناقهم، وتوديعهم اليوم. أعني، إنها تجربة لا تصدق بكل ما في الكلمة من معنى."
السعي وراء حلم الدوري الإنجليزي الممتاز
بعد هذا الفوز، يحتل فريق فيل باركنسون حالياً المركزالسادس في دوري الدرجةالثانية، حيث استعاد ريكسهام عافيته بعد هزيمته السابقة أمام هال سيتي في سعيه لتحقيق الصعود للمرة الرابعة على التوالي. وأصبح «التنين الأحمر» الآن في صدارة المنافسة على المراكز المؤهلة للملحق، مع بقاء تسع مباريات فقط على نهاية الموسم. وإذا حافظ الفريق على مستواه الحالي، فقد يصل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه الحديث، ليكمل بذلك واحدة من أبرز القصص في عالم كرة القدم.
