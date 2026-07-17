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kounde yamal barcelonagetty
أحمد مجدي

ترجمه

ما تفاصيل معسكر ومباريات برشلونة التحضيرية للموسم الجديد 2026-2027؟

وديات الأندية
الدوري الإسباني
برشلونة ضد سي إي يوروبا
برشلونة
سي إي يوروبا
برمنجهام سيتي ضد برشلونة
برمنجهام سيتي
إسبانيا
إنجلترا

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات برشلونة للموسم الجديد 2026-2027، جدول المباريات الودية، مكان وموعد المعسكر؟

يخوض نادي برشلونة الإسباني تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك، سلسلة من المباريات التحضيرية استعدادًا لانطلاق موسم 2026-2027.

سيطر برشلونة في الموسم الماضي على البطولتين المحليتين (الدوري والسوبر) وفشل في الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبدأ البرنامج التحضيري لبرشلونة خلال صيف 2026، يوم 12 يوليو/تموز 2026، حيث أجرى اللاعبون الفحوصات الطبية في المدينة الرياضية "سانت خوان ديسبي"، ومن ثم انطلقت التدريبات الجماعية استعدادًا للجولة في إنجلترا التي تبدأ يوم 27 يوليو/تموز 2026 وتنتهي يوم 8 أغسطس/آب 2026.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم تفاصيل معسكر ومباريات برشلونة الاستعدادية للموسم الجديد 2026-2027..

  • موعد تحضيرات برشلونة للموسم الجديد 2026-2027

    انطلقت التدريبات الجماعية لفريق برشلونة استعدادًا للموسم الجديد يوم 12 يوليو/تموز 2026، يخوض مباراة محلية ودية، ومن بعدها يتجه للجولة الإنجليزية يوم 27 يوليو/تموز الجاري وتنتهي يوم 8 أغسطس/آب 2026، ثم يتوجه لبطولة ثلاثية مع أودينيزي ونوتنجهام فورست في مدينة أوديني وخلال تلك الفترة يخوض 3 مباريات ودية.

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  • أين تقام تحضيرات برشلونة لموسم 2026-2027؟

    بدأ معسكر برشلونة التحضيري للموسم الجديد يوم 12 يوليو/تموز 2026 في مدينة جوان جامبر الرياضية، بعد إجراء الاختبارات والفحوصات الطبية للاعبين.

    وبعد أسبوعين من العمل في برشلونة، سيتوجه الفريق إلى إنجلترا لبدء الجولة الخارجية والتي ستكون داخل الملاعب الإنجليزية.

    ويستهدف برشلونة من هذه الجولة الإعداد للموسم الجديد وتوسيع قاعدة الجماهير خصوصًا في ظل عودة نجومه من كأس العالم، ووجود اسم لافت في المنطقة العربية هو حمزة عبد الكريم.

  • ما القنوات الناقلة لمباريات برشلونة التحضيرية لموسم 2026-2027؟

    تُنقل مباريات ومعسكر برشلونة التحضيري الصيفي استعداداً للموسم الجديد رسمياً عبر منصة Barca Plau وCulers Premium.

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  • جدول مباريات برشلونة التحضيرية للموسم الجديد 2026-2027

    البطولةالمباراةالموعدالنتيجة الملعب
    داخل إسبانيابرشلونة - أوروباالجمعة 24 يوليو 2026
    15:00 السعودية، 16:00 الإمارات    		 جوان جامبر
    الجولة الإنجليزيةبيرمنجهام - برشلونةالخميس 31 يوليو 2026،
    21:45 السعودية، 22:45 الإمارات    		 سانت أندروز
    بريستون نورث إند - برشلونةالإثنين 3 أغسطس 2026 سانت جورج بارك
    الجولة الإيطالية (معسكر أوديني)الدورة الثلاثية (أودينيزي - نوتنجهام فورست)السبت 8 أغسطس 2026 فريولي
     
    كأس جوان جامبربرشلونة - لم يحدد بعدالأربعاء 19 أغسطس 2026 سبوتيفاي كامب نو
وديات الأندية
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برشلونة
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سي إي يوروبا
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وديات الأندية
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برمنجهام سيتي
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برشلونة
برشلونة