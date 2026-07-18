Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26Getty
أحمد مجدي

ترجمه

ما تفاصيل معسكر ومباريات النصر التحضيرية للموسم الجديد 2026-2027؟

النصر
وديات الأندية
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات النصر للموسم الجديد 2026-2027، جدول المباريات الودية، مكان وموعد المعسكر؟

يخوض نادي النصر بقيادة مدربه آنجي بوستيكوجلو، سلسلة من المباريات التحضيرية استعدادًا لانطلاق موسم 2026-2027.

يريد النصر أن يبني على إنجاز الموسم الماضي بعد أن حقق أول ألقابه منذ فترة على خلفية إحراز لقب دوري روشن السعودي 2025-2026.

وبدأ البرنامج التحضيري للهلال خلال صيف 2026، في تحضيرات محلية شملت خوض الهلال مرحلتين في كل من الرياض وأبها.

لكن المعسكر التحضيري الأكثر طولًا وتجهيزًا سيكون في البرتغال، وهو المعسكر الذي يسافر إليه لاعبو "العالمي" بالفعل.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم تفاصيل معسكر ومباريات النصر الاستعدادية للموسم الجديد 2026-2027..

  • موعد تحضيرات النصر للموسم الجديد 2026-2027

    انطلقت التدريبات الجماعية لفريق النصر استعدادًا للموسم الجديد، ومن بعدها سيتجه للعاصمة البرتغالية لشبونة يوم 25 يوليو\تموز 2026 على أن ينتهي المعسكر يوم 5 أغسطس/آب 2026، وخلال تلك الفترة سيخوض 5 مباريات ودية.

    • إعلان

  • أين تقام تحضيرات النصر لموسم 2026-2027؟

    بدأ معسكر الهلال التحضيري للموسم الجديد يوم 5 يوليو/تموز 2026 في الرياض، بعد إجراء الاختبارات والفحوصات الطبية للاعبين، ثم تم التوجه إلى أبها باللاعبين الجاهزين للمران

    في يوم 25 يوليو\تموز سيطير اللاعبون والبعثة إلى العاصمة البرتغالية لشبونة لدخول الفترة الأهم في التحضيرات.

    ويستهدف النصر من هذه الجولة الإعداد للموسم الجديد والاستفادة من عودة نجومه من كأس العالم.

  • ما القنوات الناقلة لمباريات النصر التحضيرية لموسم 2026-2027؟

    تُنقل مباريات ومعسكر النصر التحضيري الصيفي استعداداً للموسم الجديد رسمياً عبر منصة stc tv.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • جدول مباريات النصر التحضيرية للموسم الجديد 2026-2027

    المباراةالموعدالنتيجة الملعب
    النصر - بنفيكا (ب)الأربعاء 22 يوليو 2026 لم يحدد بعد
    النصر - ميريداالثلاثاء 28 يوليو 2026 لم يحدد بعد
    النصر - إستريلا أمادوراالسبت 1 أغسطس 2026 لم يحدد بعد
     
    النصر - ألميرياالثلاثاء 4 أغسطس 2026 لم يحدد بعد