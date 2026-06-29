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ما المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

كأس العالم
كندا
ألمانيا
الولايات المتحدة
كندا

تعرف على المنتخبات التي وصلت رسميًا إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2026 ..

حسم منتخب كندا تأهله رسميًا إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2026، بعد الفوز على جنوب إفريقيا في الدقائق الأخيرة من المواجهة.

وشهدت النسخة الحالية من المونديال، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، العديد من المباريات المثيرة والنتائج القوية منذ انطلاقها، في ظل المنافسة الشرسة بين المنتخبات على بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ولا تزال العديد من المنتخبات تملك فرصًا كبيرة لحجز مقاعدها في دور الـ16، ومن المتوقع الكثير من المفاجآت كما اعتدنا من كأس العالم.

وفي السطور التالية نستعرض المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 حتى الآن، مع تحديث القائمة بشكل مستمر.

  • ما نظام بطولة كأس العالم 2026؟

    بسبب التوسع التاريخي في كأس العالم 2026، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا، مقارنة بـ32 منتخبًا في النسخ السابقة، مع توزيعها على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات، في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

    ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ32، إلى جانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، ليبدأ بعدها نظام خروج المغلوب الذي يستمر حتى المباراة النهائية وتحديد بطل العالم.

    ويأتي هذا النظام الجديد في إطار سعي "فيفا" إلى توسيع قاعدة المشاركة العالمية ومنح عدد أكبر من المنتخبات فرصة الظهور على الساحة الدولية، ما يساهم في زيادة التنافسية وإثراء البطولة بمواجهات متنوعة بين مدارس كروية مختلفة.

    كما تشهد نسخة 2026 زيادة كبيرة في عدد المباريات، إذ سترتفع من 64 مباراة إلى 104 مباريات، لتصبح النسخة الأكبر في تاريخ المونديال من حيث عدد المنتخبات والمباريات، وسط توقعات بأن تقدم واحدة من أكثر البطولات إثارة وتشويقًا على الإطلاق.

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  • ما نظام المرحلة الإقصائية في كأس العالم 2026؟

    يشارك في الأدوار الإقصائية من كأس العالم 2026 عدد 32 منتخبًا، بعد تأهلهم من مرحلة المجموعات. وتُلعب جميع مباريات هذه المرحلة بنظام خروج المغلوب.

    وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل بعد الوقت الأصلي (90 دقيقة)، يتم اللجوء إلى شوطين إضافيين لمدة 30 دقيقة. وإذا استمر التعادل بعد الوقت الإضافي، يُحسم التأهل عبر ركلات الترجيح.

    أما في دور الـ32، فيواجه أربعة من متصدري المجموعات منتخبات احتلت المركز الثاني في مجموعاتها، بينما يلتقي ثمانية متصدرين آخرين مع المنتخبات المتأهلة من أصحاب المركز الثالث. وفي المقابل، تتواجه بقية المنتخبات صاحبة المركز الثاني مع بعضها البعض لاستكمال مواجهات هذا الدور.

    وتستمر البطولة بعد ذلك بنظام خروج المغلوب المباشر عبر أدوار ثمن النهائي وربع النهائي ونصف النهائي، وصولًا إلى المباراة النهائية التي تحدد بطل كأس العالم 2026.

  • ما المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

    بشكل رسمي تأهلت هذه المنتخبات إلى دور الـ 32.

    المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي المونديال
    كنداهولندا/المغرب
    البرازيل/اليابانكوت ديفوار/النرويج
    ألمانيا/باراجوايفرنسا/السويد
    المكسيك/الإكوادورإنجلترا/الكونغو الديمقراطية
    بلجيكا/السنغالأمريكا/البوسنة
    إسبانيا/النمساالبرتغال/كرواتيا
    سويسرا/الجزائركولومبيا/غانا
    مصر/أسترالياالأرجنتين/كاب فيردي

  • متى موعد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

    تبدأ مباريات دور الـ 16 من المونديال يوم السبت 4 يوليو 2026 وتنتهي مساء الثلاثاء 7 يوليو 2026

    الحدثالبدايةالنهاية
    دور الـ 16 من كأس العالم 2026 السبت 4 يوليو 2026الثلاثاء 7 يوليو 2026

  • متى موعد نهائي كأس العالم 2026؟

    تًقام مباراة نهائي كأس العالم 2026 يوم الأحد 19 يوليو 2026 في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

    المباراةالموعدالملعب
    نهائي كأس العالم 2026الأحد 19 يوليو 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 ميتلايف
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