مصعب صلاح

ما الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تعرف على الأندية التي حجزت مقاعدها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026

تتواصل الإثارة في منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، مع دخول البطولة مراحلها الحاسمة وبلوغ الأدوار الإقصائية التي تشهد دائمًا مواجهات من العيار الثقيل.

وتستعد الأندية المتأهلة لخوض منافسات ربع النهائي، في ظل وضوح مسار البطولة بعد إجراء القرعة، والتي حددت الطريق الكامل لكل فريق حتى المباراة النهائية، مما يزيد من حدة الترقب بين الجماهير.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، حيث سيكون الموعد مع تتويج بطل جديد أو استمرار هيمنة أحد الكبار على اللقب الأوروبي الأغلى.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة


  • ما الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    حجزت الفريق الآتية أماكنها في ربع نهائي بدوري أبطال أوروبا 2025-2026 .

    الفريق
    سبورتنج لشبونة
    آرسنال 
    باريس سان جيرمان
    ريال مدريد
    برشلونة - نيوكاسل يونايتد
    ليفربول - جلطة سراي
    أتلتيكو مدريد - توتنهام
    بايرن ميونخ - أتالانتا
  • متى موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تقام مباريات الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 7- 8 إبريل/ بينما مباريات الإياب يومي 14 -15 إبريل/

    ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026الموعد
    مباريات الذهاب7 -8 إبريل
    مباريات الإياب14 -15 إبريل

  • الطريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026

    تم تحديد الطريق إلى النهائي كالآتي:

    دور الـ 16ربع النهائينصف النهائيالنهائي
    باريس سان جيرمان - تشيلسيباريس سان جيرمان  
    جلطة سراي - ليفربول
    ريال مدريد - مانشستر سيتيريال مدريد
    أتالانتا - بايرن ميونخ
    نيوكاسل يونايتد - برشلونة  
    أتلتيكو مدريد - توتنهام
    بودو/ جليمت - سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونة - آرسنال
    باير ليفركوزن - آرسنال
