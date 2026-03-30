Goal.com
مباشر
Roberto De Zerbi Tottenham GFXGetty/GOAL

ترجمه

ما الذي يدور في ذهن توتنهام؟! روبرتو دي زيربي، الذي يتسم بسلوك مدمر للذات، ليس الرجل المناسب لمواجهة خطر الهبوط، كما أن تعيينه سيشكل خيانة لمشجعي «سبيرز»

مقال رأي
توتنهام هوتسبير
روبرتو دي زيربي
الدوري الإنجليزي الممتاز
فقرات ومقالات

ها نحن ذا مرة أخرى، توتنهام هوتسبير. بعد سبع مباريات من تولي إيغور تودور دفة القيادة في محاولة لإنقاذ «السبيرز» من الهبوط، يبدو مصير الفريق محكومًا بالفشل أكثر من أي وقت مضى. الفريق يبتعد بنقطة واحدة فقط عن المراكز الثلاثة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز في الدوري الممتاز خلال عام 2026. ففي كل مرة يبدو فيها أن الفريق قد تجاوز المحنة، تنتظره كارثة جديدة في الأفق.

أكد توتنهام يوم الأحد أنه تم الاتفاق بشكل متبادل على إنهاء التعاقد مع تودور بعد 44 يوماً من توليه دفة القيادة. وقد غادر بعد أن حقق تعادلاً واحداً وخسر أربع مباريات من أصل خمس مباريات في الدوري، في حين جاء فوزه الوحيد في مباراة الإياب بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، والتي كان توتنهام متأخراً فيها بنتيجة 5-2.

يجب أن يكون المدرب القادم هو المدرب المناسب، وإلا فإن توتنهام سيصبح ناديًا في دوري الدرجة الثانية للموسم 2026-2027. يبدو أن الإدارة مصممة على تعيين المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، لكن عليها أن تحذر من مخاطر مثل هذا التعيين.

  • Olympique de Marseille v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    جاذبية دي زيربي

    يُعد دي زيربي أحد المدربين المتمردين في عالم كرة القدم. ففي عصر أصبحت فيه الكرات الثابتة والفوارق الطفيفة هي السبيل الرئيسي للفوز، لا يزال يفضل الخروج منتصراً من خلال أسلوب لعب يتسم بالثقة والجرأة.

    من الناحية النظرية، ينبغي أن يتوافق ذلك مع ما يريده توتنهام وجماهيره. كان أحد الانتقادات الرئيسية الموجهة إلى توماس فرانك، الذي أُقيل في فبراير بعد أكثر من شهرين من قلبه الجماهير ضده، هو أسلوب اللعب الذي طبقه. أصبح مشاهدة توتنهام أمراً مملّاً، ولم يحقق الفريق حتى تحسناً كبيراً في النتائج مقارنة بسلف الدنماركي، أنجي بوستيكوغلو، الذي اشتهر بتبنيه مبادئ هجومية صارمة.

    "أريد أن أستمتع. أنا أعيش حلمًا، ولتعيش حلمًا عليك أن تستمتع"، قال دي زيربي لصحيفة "ذا أثليتيك" عن فلسفته الكروية في عام 2023 عندما كان مدربًا لفريق برايتون. "أول شيء هو الاستمتاع. والثاني هو الحفاظ على العقلية التي كنت أمتلكها عندما كنت لاعبًا. كنت أريد أن أكون بطلًا على أرض الملعب. ولتكون بطلًا عليك أن تحتفظ بالكرة، وأن تمتلك الكرة.

    "من هنا يبدأ الاستحواذ على الكرة. كنتُ رقم 10. تفوز بالمباراة من خلال رقم 10 ورقم 11 ورقم 9 ورقم 7، لأنهم اللاعبون الأكثر جودة. ولإظهار جودتهم، يجب وضعهم في المواقف المناسبة للعب. وهكذا يبدأ البناء، لأننا يجب أن نصل إلى رقم 7 ورقم 9 ورقم 10 ورقم 11 بالكرة في موقف جيد".

    يمكن لمعظم اللاعبين الذين عملوا تحت قيادة دي زيربي أن يشهدوا بأنه غير طريقة نظرتهم إلى كرة القدم. كما أن سجله الأخير يبدو وكأنه من النوع الذي عادة ما يسعى إليه توتنهام، حيث قاد برايتون إلى أفضل ترتيب له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو المركز السادس في موسم 2022-23، وقادهم إلى دور الـ16 في الدوري الأوروبي في الموسم التالي، ثم أحدث ضجة في فرنسا مع مرسيليا.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-TOULOUSEAFP

    عيوب جسيمة

    لا يزال دي زيربي يحظى باهتمام كبير بسبب أسلوبه في تنظيم تشكيلات فرقه. ولهذه الأسباب، لا يزال اسمه يحتل مكانة بارزة على قائمة المرشحين المحتملين لمانشستر يونايتد في الصيف المقبل، في حال قرر النادي عدم منح مايكل كاريك منصب المدير الفني على المدى الطويل.

    في النهاية، لم يجرؤ أي "نادٍ كبير" على توظيفه حتى الآن. ففي حين يستطيع دي زيربي أن يجعل الفرق أفضل بكثير من مجموع أجزائها، فإنها قد تنهار وتفشل تمامًا دون أن تكون حتى تحت الضغط.

    تمتد تقلبات الإيطالي على المستوى الشخصي، حيث يهدد بشكل متكرر وعلني بالانسحاب من أي وظيفة يشغلها إذا شعر أنه ليس الشخص المناسب لهذا الدور، إلى طريقة لعب فرقه. فمن المحتمل أن تسحق الفرق المنافسة بقدر ما من المحتمل أن تتعرض للهزيمة الساحقة. إنها مقايضة أبقت نخبة أوروبا على مسافة، حيث يعجب العديد من الأندية بدي زيربي ولكنهم لا يريدون أن يكونوا من يمنحونه مفاتيح مشروعهم المرموق التالي.

  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    وضع فريق توتنهام

    لو كان توتنهام لا يزال فريقًا ينهي الموسم باستمرار ضمن المراكز الستة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكان المراهنة على دي زيربي أمرًا منطقيًا إلى حد ما. وكان «السبورز» قد أجرى تحريات حول المدرب الإيطالي في نهاية موسم 2022-2023، الذي أنهى فيه الفريق الموسم في المركز الثامن، بفارق مركزين عن فريق برايتون الذي كان يدربه دي زيربي، لكن صفقة تعيينه مدربًا في ذلك الوقت لم تكن قريبة من التحقق أبدًا. ولا يزال هناك اهتمام قديم يمكن الاعتماد عليه.

    لكن توتنهام الحالي يمر بظروف صعبة للغاية. لم يمر النادي من قبل بأزمة مثل التي يمر بها الآن. على الرغم من أن توتنهام لم ينزل بعد إلى المراكز الثلاثة الأخيرة، إلا أن الهبوط يبدو أمراً لا مفر منه مع مرور كل أسبوع نظراً لتهور أدائه ونتائجه وتصرفاته خارج الملعب.

    إن مرور 13 مباراة على توتنهام دون تحقيق أي فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز هو علامة شبه مؤكدة على أنه في طريقه إلى الهبوط. لم يسبق سوى لثلاثة فرق فقط أن حققت بداية أسوأ في السنة التقويمية في تاريخ المسابقة، وقد هبطت الفرق الثلاثة جميعها في نهاية الموسم.

    دي زيربي، الأكثر حماسة حتى من أكثر المدربين إثارة للجدل في تاريخ توتنهام الحديث، سيرث أيضًا فريقًا غير مناسب على الإطلاق لأسلوب لعبه المثالي والمتحمس. لن يكون لديه متسع من الوقت لمرحلة التأقلم - فقد فشل في الفوز بأي من مبارياته الخمس الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز مع برايتون - كما أن تشكيلة الفريق غير ملائمة على الإطلاق لاحتياجاته. لقد جمع توتنهام فريقاً من اللاعبين القتاليين والعدائين واللاعبين الذين يستحوذون على الكرة الثانية، لكنه يعاني من نقص ملحوظ في اللاعبين القادرين على تمرير الكرة أو المضي بها تحت الضغط.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-NEWCASTLEAFP

    مشكلة غرينوود

    هناك جانب إنساني وراء معارضة هذا التعيين أيضًا. يوم الجمعة، أصدرت عدة مجموعات من مشجعي توتنهام بيانات تعارض سعي النادي لتعيين دي زيربي بسبب علاقته بماسون غرينوود.

    وكان دي زيربي قد تعاقد مع غرينوود خلال فترة الانتقالات الأولى له في مارسيليا في صيف عام 2024. وكان مانشستر يونايتد قد عرض المهاجم للبيع بعد أن لم يمثل الفريق لمدة عامين ونصف العام عقب اعتقاله الأول في يناير 2022 بعد نشر مواد حساسة على الإنترنت. وُجهت إلى غرينوود تهم محاولة الاغتصاب والاعتداء والسيطرة القسرية، لكن هذه التهم أُسقطت لاحقًا بعد ما وصفته النيابة العامة بـ"مزيج من انسحاب الشهود الرئيسيين وظهور مواد جديدة". وبالتالي، لم يُحال غرينوود إلى المحاكمة، لكن ما نُشر وأدى إلى اعتقاله حظي بمشاهدة واسعة النطاق وظل عالقًا في الأذهان.

    أثار قرار مرسيليا بالتعاقد مع غرينوود جدلاً في فرنسا، لكن دي زيربي ألقى بنفسه في وجه تلك العاصفة. قال دي زيربي عن اللاعب دون تردد: "لا أعرف خلفيته"، مضيفاً أنه سيعامله هو وبقية الفريق كما لو كانوا "أبناءه". سعى دي زيربي إلى التقليل من أهمية الانتقادات الموجهة لشخصية غرينوود في أي فرصة سانحة، وعلق بعد هدفه الأول بأنه يأمل أن يصبح "أقل عرضة للجدل". وقال لاحقًا إن غرينوود "شخص جيد" و"مختلف تمامًا عن الصورة التي تم تصويره بها في إنجلترا".

    تحدثت الرسائل الصادرة عن مختلف جمعيات مشجعي توتنهام عن الرغبة في تجنب شخصية مثل دي زيربي. قالت "Proud Lilywhites"، المجموعة الرسمية للمثليين في توتنهام: "عندما يدافع شخص في هذا المنصب علناً عن لاعب مثل ماسون غرينوود، ويصوّر الأمر بطريقة تقلل من خطورة ما حدث، فإن ذلك مهم، ليس فقط في حد ذاته، بل لما يشير إليه.

    "نحن فخورون بالتقدم الذي تم إحرازه في جعل كرة القدم أكثر شمولاً وترحيباً. هذا التقدم مهم، ولا يمكن المساومة عليه أو التعامل معه على أنه أمر ثانوي. نحن لا نطلب الكمال. نحن نطلب المساءلة والشفافية والقيادة التي تعكس القيم التي يدعي هذا النادي أنه يدافع عنها. جميعاً معاً، دائماً. لا بد أن هذا يعني شيئاً. لا لدي زيربي."

    وقد رددت "Women of the Lane"، وهي جمعية المشجعات، و"Spurs REACH"، وهي جمعية المشجعين من مختلف الأعراق والأصول الثقافية، نفس المشاعر من خلال رسالة واحدة واضحة: "لا لدي زيربي". لا ينبغي أن يُنظر إلى عدم الرغبة في أن يكون لنادي كرة القدم الخاص بك مدرب تصرف بهذه الطريقة على أنه ضعف أو معارضة.

  • Johan LangeGetty Images

    خطأ آخر

    لم تكن الروح المعنوية في توتنهام في أدنى مستوياتها كما هي الآن. كان من المفترض أن يعلن رحيل دانيال ليفي عن منصب رئيس النادي في سبتمبر 2025 عن بداية عهد جديد، حيث أعلن النادي أنه يستهدف «المزيد من الانتصارات، وبشكل أكثر تكرارًا».

    كان هذا هو البيان الذي أذاعه مالكو النادي، عائلة لويس الغامضة، التي كانت في الواقع تسيطر على توتنهام طوال فترة تولي ليفي منصبه. تم نقل صلاحياته إلى عدة أشخاص، بدلاً من وجود مشرف واحد مطلق الصلاحيات مرة أخرى. على قمة السلسلة الغذائية كان الرئيس التنفيذي الجديد فيناي فينكاتيشام، الذي كان بالفعل غير محبوب بين المشجعين بسبب ارتباطه لمدة 14 عامًا بنادي أرسنال المنافس.

    غالبًا ما شوهد المدير الرياضي يوهان لانج برفقة فينكاتيشام. في خمس فترات انتقالات منذ انضمامه من أستون فيلا في نوفمبر 2023، ضعف الفريق بشكل كبير، حيث احتل توتنهام المركز 17 في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الموسم الكامل الأول للانج في المنصب. بعد فترة الانتقالات الأخيرة في يناير، أغضب لانج المشجعين بإصراره على أنه لا يريد إجراء صفقات "تحت الضغط"، حتى مع تهديد الهبوط الذي يلوح في الأفق ومشاكل الإصابات التي تحد بشدة من خيارات فرانك وتودور.

    وهذا، بالطبع، يقودنا إلى طريقة تعاملهم مع المدربين. قيل إن فرانك احتل المرتبة الأولى في قائمة من 30 مرشحاً الصيف الماضي عند البحث عن بديل لبوستيكوغلو، لكنه انتهى به الأمر إلى الطرد في فبراير. تم تعيين تودور جزئياً بناءً على توصية المدير الرياضي السابق فابيو باراتيكي، لكنه لم يستمر سوى خمس مباريات في الدوري قبل أن يُطرد.

    الآن، يتجهون نحو دي زيربي الصريح بعرضعقدمدته خمس سنوات، يزعمون فيه تقديم ضمانات بشأن إعادة بناء الفريق - كم مرة سمع مشجعو توتنهام هذه العبارة من قبل، أليس كذلك؟ - ويبدو أنهم لا يدركون أن الرجل نفسه قد يرحل ببساطة ويترك العمل عند أول بادرة للمشاكل، لكنه يغادر وسمعته سليمة. ما الذي يمكن أن يحدث؟

  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    الأزمة والفوضى

    لا يوجد مخرج سهل لتوتنهام، ولا تذكرة ذهبية للبقاء. يتم تقبل فكرة التعاقد مع دي زيربي في بعض الأوساط بسبب عدم وجود مرشح واضح. وحتى لو وافق مدرب آخر متخصص في إنقاذ الفرق مثل شون دايتش على عقد قصير الأجل - وكل الدلائل تشير إلى أنه لن يفعل ذلك على أي حال - فإن ذلك لن يضمن تجنب الهبوط أيضًا.

    وهكذا نعود إلى البداية والنهاية، مع توتنهام الذي يركع على ركبتيه لتعيين مدرب لم يبدُ أنه فكر في الوظيفة حتى تم إضافة المزيد من المال والمزيد من السنوات إلى عرض العقد الذي لم يكن كافياً للحصول على "نعم" سريعة.

    قد ينقذ دي زيربي توتنهام من الهبوط. سيكون ذلك إنجازاً في ظل الظروف الحالية، ولكنه في الوقت نفسه ليس شيئاً يستحق التباهي به. إذا كان هو الرجل الذي سيحصلون عليه، فليس هناك حتى ضمان بحدوث ألعاب نارية، ولكن يمكنك المراهنة على أن كل شيء سيحترق.

الدوري الإنجليزي الممتاز
سندرلاند crest
سندرلاند
سندرلاند
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام