ما الذي يحدث مع أنتوني؟ مانويل بيليجريني يشرح التراجع المقلق في مستوى نجم ريال بيتيس مع تلاشي أحلامه بالمشاركة في كأس العالم بالبرازيل

قد يتعرض صبر بيليجريني لمزيد من الاختبار مع بدء المواهب الشابة في المطالبة بمكان في التشكيلة الأساسية. ففي مباراة إسبانيول، حل خريج أكاديمية النادي بابلو غارسيا محل أنتوني وأحدث تأثيرًا فوريًا، حيث سدد الكرة في العارضة وكاد يسجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة. وشكلت طاقة هذا المراهق وأسلوبه المباشر تباينًا صارخًا مع الأداء المتعثر الذي قدمه البرازيلي.

ورغم أن غارسيا قد لا يحل محل أنتوني في مباراة بيتيس المقبلة بدوري أوروبا ضد براغا، إلا أن الضغط يتزايد. كما يواجه نجم مانشستر يونايتد وأياكس السابق مهمة شاقة للتفوق على الخيارات الأخرى المتاحة للبرازيل في الجناح الأيمن، والتي تشمل إندريك وإستيفاو ويليان.