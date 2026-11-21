ولم ينجح الدولي المصري في استغلال الدقائق الـ26 التي لعبها، رغم أن فريقه كان متقدمًا ويملك المساحات اللازمة للمرتدات. فقد لمس الكرة 10 مرات فقط، منها لمسة وحيدة داخل منطقة الجزاء، ومرّر 3 كرات كلها صحيحة دون أن يصنع أي فرصة لزملائه، واكتفى بتسديدة وحيدة في الدقيقة 72 ارتطمت بالدفاع. في المقابل، قطع 3.6 كيلومتر، وتعرّض لثلاث مخالفات، وكسب 3 من أصل 4 التحامات أرضية.

وتأتي هذه المشاركة بعد أسبوعين من تصريحات دي زيربي التي أكد فيها أن مشكلة مرموش وسولانكي لا تتعلق بالجودة بل بالثقة. وبينما ردّ سولانكي بهدف، لا يزال مرموش، المُعار من مانشستر سيتي مع إلزامية الشراء مقابل مبلغ يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني، يبحث عن نفسه، ولم يسجّل في الدوري هذا الموسم سوى هدف واحد.

وفيما يلي أبرز ردود فعل جماهير توتنهام على مواقع التواصل الاجتماعي حول أداء مرموش أمام إيبسويتش: