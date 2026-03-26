ترجمه
مأساة لكاي روني بعد استبعاد الشاب من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم
ضربة قاسية لمشروع تكوين اللاعبين الشباب في مانشستر يونايتد
أكد روني تعرضه لانتكاسة كبيرة بعد أن كشف أنه سيغيب عن بقية الموسم مع فرق الشباب في مانشستر يونايتد. وكان المهاجم الشاب أحد أبرز اللاعبين في فريق تحت 16 عامًا، لكنه سيضطر الآن إلى البقاء بعيدًا عن الملاعب لفترة طويلة. وتأتي هذه الأخبار بمثابة ضربة قوية لفرق الشباب في يونايتد، حيث كان كاي يصنع اسمًا لنفسه بعيدًا عن ظل مكانة والده الأسطورية.
رووني يؤكد الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي
في منشوراته على إنستغرام ستوريز، أعرب المراهق عن إحباطه من توقيت الإصابة. ونشر روني رسالة قال فيها: "أشعر بخيبة أمل لغيابي عن بقية الموسم. سأعود أقوى في الموسم التحضيري المقبل"، مصحوبة برمز قلب. هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الشاب عقبات جسدية؛ فقد شارك سابقًا صورًا له وهو يستخدم عكازات ويرتدي حذاءً طبيًا خلال إصابة سابقة جعلته يشعر بأن "الحياة لا يمكن أن تصبح أسوأ من ذلك".
ختام رائع في كارينغتون
ويأتي توقيت الإصابة في وقت صعب للغاية، خاصةً أنها تأتي في أعقاب لحظة انتصار حققها اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا. فقبل أيام قليلة فقط، ساعد كاي فريق مانشستر يونايتد تحت 16 عامًا على حصد لقب درع الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه الصعب 2-0 على بيرنلي. حضر والدا كاي، واين وكولين، إلى كارينجتون لمشاهدة ابنهم وهو يحصد اللقب إلى جانب زملائه في الفريق، مثل جاسي كاريك، نجل لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق والمدير الفني المؤقت الحالي مايكل كاريك.
حقق روني تقدمًا سريعًا هذا الموسم، حيث حصل بالفعل على منحة دراسية وشارك في مباريات مع فريق تحت 18 عامًا. كان روني عنصرًا أساسيًا في الفرق التي وصلت إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب ونهائي كأس الدوري الإنجليزي الممتاز. للأسف، سيضطر الآن إلى مشاهدة المباريات من على مقاعد البدلاء بينما يحاول زملاؤه إنهاء الموسم بنتيجة جيدة.
الأهداف المستقبلية والتعامل مع الأضواء
على الرغم من الإصابة، لا يزال مستقبل كاي مشرقاً. ويمثله وكالة «تريبل إس سبورتس مانجمنت»، وهي نفس الوكالة التي تمثل والده، ويُنظر إليه على أنه لاعب واعد على المدى الطويل، وسيكون مؤهلاً لتوقيع أول عقد احترافي له عندما يبلغ السابعة عشرة من عمره في الموسم المقبل. إن اتخاذ هذه الخطوات الاحترافية وهو يحمل اسم «روني» يجلب ضغوطاً لا مفر منها، لكن واين روني قال لـ«بيبي سي»: «لديه مدربون رائعون في مانشستر يونايتد، لذا أبقى بعيداً عن الأمر. أتحدث معه، لكن بالنسبة لي الأمر كله يتعلق بعقليته وطريقة تفكيره، للتأكد من أنه يستمر في الاستمتاع بذلك، هذا هو الشيء الأهم بالنسبة لي." يتجه اهتمام كاي الآن بالكامل إلى إعادة التأهيل ليكون جاهزاً للموسم التحضيري.