مأساة لكاي روني بعد استبعاد الشاب من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم

ويأتي توقيت الإصابة في وقت صعب للغاية، خاصةً أنها تأتي في أعقاب لحظة انتصار حققها اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا. فقبل أيام قليلة فقط، ساعد كاي فريق مانشستر يونايتد تحت 16 عامًا على حصد لقب درع الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه الصعب 2-0 على بيرنلي. حضر والدا كاي، واين وكولين، إلى كارينجتون لمشاهدة ابنهم وهو يحصد اللقب إلى جانب زملائه في الفريق، مثل جاسي كاريك، نجل لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق والمدير الفني المؤقت الحالي مايكل كاريك.

حقق روني تقدمًا سريعًا هذا الموسم، حيث حصل بالفعل على منحة دراسية وشارك في مباريات مع فريق تحت 18 عامًا. كان روني عنصرًا أساسيًا في الفرق التي وصلت إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب ونهائي كأس الدوري الإنجليزي الممتاز. للأسف، سيضطر الآن إلى مشاهدة المباريات من على مقاعد البدلاء بينما يحاول زملاؤه إنهاء الموسم بنتيجة جيدة.