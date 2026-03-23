مايلز لويس-سكيلي إلى مانشستر يونايتد! «الشياطين الحمر» يخططون لصفقة انتقال مثيرة للاهتمام لظهير أرسنال الأيسر الذي فقد مكانه الأساسي
مانشستر يونايتد يضع نصب عينيه نجم هيل إند الصاعد
وفقًا لتقارير موقع TEAMtalk، حدد مانشستر يونايتد لاعب أرسنال لويس-سكيلي كهدف رئيسي لتوفير المنافسة التي يحتاجها لوك شو بشدة في الموسم المقبل. بعد موسم انطلاق رائع في 2024-2025، حيث خاض 39 مباراة، عانى المراهق من قلة المشاركة هذا الموسم تحت قيادة ميكيل أرتيتا. شارك لويس-سكيلي في 14 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكانت مشاركته الوحيدة كأساسي في الفوز 2-1 على برايتون في ديسمبر. وبحسب ما ورد، فإن الشاب منفتح على فكرة الانتقال من شمال لندن لإحياء مسيرته وتعزيز طموحاته في الانضمام إلى منتخب إنجلترا الأول.
الخيارات الثانوية التي تم بحثها
ورغم عدم تقديم أي عروض رسمية حتى الآن، تشير المصادر إلى أن أرسنال مستعد "للاستفادة" من هذا اللاعب الذي نشأ في أكاديمية النادي. وقد تم إخطار فريق التعاقدات في مانشستر يونايتد بإمكانية التعاقد مع اللاعب، على الرغم من أنه يبدو أنهم يواجهون منافسة شديدة من تشيلسي وإيفرتون وبرينتفورد. وفي حال فشل صفقة لويس-سكيلي، فإن إدارة أولد ترافورد تراقب عن كثب البدائل المؤكدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك أنطوني روبنسون من فولهام وتيريك ميتشل من كريستال بالاس، للتأكد من أن التعاقد مع مدافع أيسر جديد يظل أولوية غير قابلة للتفاوض.
صفقة وارتون تكتسب زخماً
ويأتي الاهتمام بـ«لويس-سكيلي» في إطار استراتيجية أوسع نطاقاً تهدف إلى ضم أفضل المواهب المحلية، حيث يتصدر آدم وارتون أيضاً قائمة رغبات مانشستر يونايتد. وتشير التقارير إلى أن «الشياطين الحمر» مستعدون لتفعيل «اتفاق شرف» قائم بين وارتون ونادي كريستال بالاس، وهو ما سيسمح للاعب خط الوسط بالانضمام إلى نادٍ من طراز دوري أبطال أوروبا مقابل مبلغ يتراوح بين 60 و65 مليون جنيه إسترليني. وبعد أن يبدو أن مانشستر يونايتد قد خسر إليوت أندرسون لصالح مانشستر سيتي، يقال إن وارتون قد برز كـ"الهدف الأول" لتنشيط خط الوسط الذي غالبًا ما كان يفتقر إلى الطاقة والهدوء.
فترة حاسمة بالنسبة لشركة INEOS
مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، يتزايد الضغط على إدارة مانشستر يونايتد لتشكيل فريق قادر على خوض منافسة مستمرة على اللقب. إن التعاقد المحتمل مع كل من لويس-سكيلي ووارتون سيشير إلى تحول كبير نحو لاعبين إنجليز صغار السن وذوي إمكانات عالية. قبل إتمام أي صفقات، يجب على مانشستر يونايتد تجاوز نهاية موسم صعبة لضمان تأهله إلى دوري أبطال أوروبا - وهو شرط أساسي لاتفاق وارتون. مع توقف الدوري الدولي حالياً، سيقوم الكشافون بمراقبة كلا اللاعبين عن كثب قبل عودة الدوري الإنجليزي الممتاز لسباقه النهائي.
