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FBL-WC-2026-TRAINING-FRAAFP
علي سمير

كان أساسيًا في كأس العالم .. "اجتماع حاسم" يضع نجم فرنسا على أعتاب النصر!

النصر
نواف العقيدي
انتقالات
ميلان
مايك ماينان
فرنسا

صفقة محتملة للعالمي هذا الصيف

أصبح نادي النصر السعودي، على رأس المرشحين من أجل التعاقد مع مايك ماينان حارس نادي ميلان الإيطالي ومنتخب فرنسا الأساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الجدل مستمر في النصر خلال الفترة الأخيرة، بسبب التقلبات بخصوص مستقبل الحارس نواف العقيدي، بين أنباء التجديد والرحيل إلى الشباب، مما دفع النادي للتفكير في التعاقد مع لاعب آخر بنفس المركز.

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  • Maignan Milan 2025 possesso 2.1Getty Images

    ظهور اسم ماينان

    صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" قالت إن فكرة استمرار ماينان مع ميلان أصبحت محل شكوك كبيرة، وذلك لعدة أسباب، قد تجعل النادي يرحب بفكرة التخلي عنه.

    وتتمثل الأسباب في النهاية المحبطة للموسم الماضي، وعودته متأخرًا بعد الخروج مع فرنسا من نصف نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، بالإضافة إلى غيابه عن جنازة أسطورة نادي فرانكو باريزي، لتمديد عطلته الصيفية.

    اللاعب يفضل الصمت وسط كل التكهنات المحيطة به، بل تمت إزالة الصور المتعلقة بكرة القدم من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار المزيد من التساؤلات، مع ظهور اسم النصر كوجهة محتملة.


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  • غاضب من رحيل أليجري

    وفي هذا السياق، قالت "لاجازيتا" إن اللاعب أغضب ميلان بسبب عودته المتأخرة للفريق، حيث كان من المتوقع انضمامه للمعسكر التحضيري في 12 أغسطس، لكنه قرر تأجيل الموعد إلى 16 من نفس الشهر.

    وعلى الجانب الآخر، اللاعب لا يشعر بالرضا بسبب إطاحة النادي بالمدرب ماسيميليانو أليجري وإيجلي تاري، وأيضًا التخلي عن مدرب حراس المرمى كلاوديو فيليبي، خاصة الأخير الذي ربطته معه علاقة قوية للغاية.

    وعلى الرغم من توقيعه على عقد جديد في يناير الماضي، إلا أن اللاعب قرر البحث عن خيارات أخرى بعيدًا عن ميلان، بعد تأكد غياب الروسونيري عن دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

    عقد ماينان الحالي يمتد مع ميلان حتى 2031، وبراتب مماثل للذي يحصل عليه رافائيل لياو وهو حوالي 7 ملايين يورو، لذلك سيكون على فريقه القادم أن يُلبي متطلباته المالية.

  • Maignan Milan 2025 concentrato 2.1Getty Images

    هل ينتقل للسعودية؟

    الأمر غير معلوم حتى الآن وفقًا لما أكدته "لاجازيتا" ولكن النصر الذي يلعب له البرتغالي كريستيانو رونالدو، يريد التعاقد مع حارس جديد لدعم تشكيل المدرب أنجي بوستيكوجلو للموسم الجديد.

    ولكن ما هو شبه مؤكد حاليًا، قيام اللاعب بالبحث عن خيارات أخرى بعيدًا عن النادي الإيطالي، ولا يمكن استبعاد العالمي من الصورة.


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  • اجتماع حاسم

    وفي هذا السياق، قالت الصحيفة الإيطالية، إن إدارة النادي ستجتمع بالمدرب روبن أموريم من أجل مناقشة ماينان يوم الخميس القادم.

    ويأمل النادي في أن يتعامل اللاعب باحترافية عند عودته مرة أحرى للفريق، لحين البت بشكل نهائي في مستقبله هذا الصيف.

    ميلان لا يشكك في قدرة ماينان وجودته من الناحية الفنية، لكن إدارة النادي لن تجبر اللاعب على البقاء عكس رغبته، مما يفتح الباب أمام النصر في لو استقر على رحيل العقيدي، وأراد الاستعانة بعنصر صاحب جودة أعلى من البرازيلي بينتو، باعتبار الفرنسي هو الحارس الأساسي لمنتخب بلاده في السنوات الأخيرة.