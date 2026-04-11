ترجمه
مايكل كاريك يؤكد أنه يقود تخطيط مانشستر يونايتد لانتقالات الصيف رغم الغموض بشأن مستقبله في أولد ترافورد
الرئيس المؤقت يتولى القيادة
أكد كاريك أنه تتم استشارته بشأن قرارات يونايتد طويلة الأمد المتعلقة بالتعاقدات وتجديد العقود، حتى في الوقت الذي يواصل فيه النادي تقييم خياراته لتعيين مدرب دائم. ومنذ توليه المهمة خلفًا لأموريم في يناير، قدّم لاعب وسط الشياطين الحمر السابق سلسلة نتائج مذهلة، إذ قاد الفريق إلى سبعة انتصارات في 10 مباريات واحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعلى الرغم من غياب الوضوح بشأن منصبه هو نفسه بعد نهاية الموسم الحالي، فإن كاريك منخرط بالكامل في الجانب الإداري من إعادة بناء النادي. وفي حديثه عن دوره في القرار الأخير بتمديد عقد هاري ماغواير، أوضح كاريك أنه ليس مجرد حل مؤقت حتى مايو.
دور كارريك في تخطيط تشكيلة الفريق
«بالتأكيد، في الدور الذي أشغله، هناك قرارات يجب الاهتمام بها»، أوضح كاريك عندما سُئل عن تأثيره في تحركات النادي الأخيرة. «قلت ذلك منذ أن جئت إلى هنا مباشرةً - أنا جزء من ذلك، ومهما كان شكل ذلك مستقبلاً، فأنا جزء منه. أحاول تحسين الأمور وجعلها أفضل طوال الوقت. بالتأكيد هناك محادثات في اتجاهات مختلفة وأمور مختلفة أنا بالتأكيد جزء منها. وأعتقد أنه ينبغي أن يكون الأمر كذلك على أي حال، لأن هناك أموراً يجب إنجازها. لذا أنا هنا للاهتمام بذلك».
تشير تعليقاته إلى مستوى عالٍ من الثقة من جانب إدارة أولد ترافورد. وبينما سيعزز إنهاء الموسم في مركز يؤهل إلى دوري أبطال أوروبا فرصه بشكل كبير في الحصول على الوظيفة بشكل دائم، فإن النادي يعتمد بالفعل على خبرته لضمان عدم تأخره عن منافسيه خلال فترة انتقالية حاسمة.
ماغواير يدعو إلى الاستثمار في الصيف
ماغواير، الذي شهد انتعاشًا في مستواه تحت إشراف كاريك، ردّد شعور المدرب بشأن أهمية الأشهر القليلة المقبلة. وبعد توقيعه عقده الجديد، شدّد الدولي الإنجليزي على أن الشياطين الحمر يجب أن يتحلّوا بالجرأة في سوق الانتقالات إذا أرادوا ردم الفجوة مع نخبة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال ماغواير: «لقد قضينا بضعة أشهر رائعة تحت قيادة المدرب. أشعر أن الفريق بدأ يبدو وكأنه فريق قوي. لكن هذا الصيف سيكون كبيرًا، كبيرًا جدًا. نحن بحاجة إلى مزيد من اللاعبين، نحتاج إلى جودة أفضل، نحتاج إلى لاعبين يأتون ليدخلوا التشكيلة الأساسية. بالنظر إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي، أعتقد أنه خلال السنوات القليلة الماضية كان لديك مانشستر سيتي بالطبع، وكان من الصعب جدًا اللحاق بهم، وقبل بداية الموسم كنت تعلم أنك بحاجة إلى جمع رصيد من النقاط بحيث يكون أمرًا كبيرًا أن تلحق بهم».
مطاردة الفئة النخبوية
يُقال إن يونايتد يُعطيان الأولوية للتعاقد مع لاعب وسط محوري جديد ومهاجم يجيد اللعب على الجهة اليسرى، مع دخولهما فترة انتقالات قد تُحدِّد ملامح الحقبة المقبلة للنادي. ويعتقد ماغواير أنه مع الإضافات المناسبة، يمكن ليونايتد أخيراً العودة إلى دائرة المنافسة على اللقب والمنافسة مجدداً على أكبر الجوائز في اللعبة.
وأضاف المدافع: «أعتقد أنه في الموسم المقبل تنظر إلى الأمر وأعتقد أننا يجب أن نكون ضمن الفئة التي، إذا أجرينا التعاقدات بشكل صحيح وكانت كل الأمور إيجابية من الآن حتى نهاية الموسم وواصلنا التقدم على هذا المنحنى، فلا سقف لما يمكننا الوصول إليه. يجب أن نكون ضمن دائرة الحديث عن الذهاب للفوز بالبطولات الكبرى». وفي الوقت الحالي، يظل كارّيك الرجل المكلَّف بضمان استمرار ذلك المنحنى في الصعود.