أكد كاريك أنه تتم استشارته بشأن قرارات يونايتد طويلة الأمد المتعلقة بالتعاقدات وتجديد العقود، حتى في الوقت الذي يواصل فيه النادي تقييم خياراته لتعيين مدرب دائم. ومنذ توليه المهمة خلفًا لأموريم في يناير، قدّم لاعب وسط الشياطين الحمر السابق سلسلة نتائج مذهلة، إذ قاد الفريق إلى سبعة انتصارات في 10 مباريات واحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الرغم من غياب الوضوح بشأن منصبه هو نفسه بعد نهاية الموسم الحالي، فإن كاريك منخرط بالكامل في الجانب الإداري من إعادة بناء النادي. وفي حديثه عن دوره في القرار الأخير بتمديد عقد هاري ماغواير، أوضح كاريك أنه ليس مجرد حل مؤقت حتى مايو.



