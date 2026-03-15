مايكل كاريك يوجه رسالة قوية إلى مانشستر يونايتد بشأن مستقبل برونو فرنانديز قبل فتح سوق الانتقالات الصيفية
كارريك يوضح موقفه من فرنانديز
أكد كاريك بشكل قاطع أن مانشستر يونايتد "بالتأكيد" لا يرغب في فقدان برونو فرنانديز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقد أحاطت شائعات مستمرة بمستقبل صانع الألعاب البالغ من العمر 31 عامًا على المدى الطويل، خاصة بعد أن ألمح في ديسمبر إلى أن فترة وجوده في مانشستر قد تكون على وشك الانتهاء. كما رفض فرنانديز في السابق انتقالًا مربحًا إلى السعودية. ومع ذلك، عقب الفوزالساحق 3-1 على أستون فيلا، سارع المدير الفني إلى التأكيد على القيمة الهائلة لقائده.
صانع الألعاب يحطم الرقم القياسي للنادي في عدد التمريرات الحاسمة
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام، قال كاريك: "فيما يتعلق بالنادي ومستقبله، يصعب عليّ الخوض في الكثير من هذه الأمور. برونو بالتأكيد ليس لاعباً نرغب في فقدانه، أستطيع أن أقول ذلك، لكن فيما يتعلق بفترة الصيف وما بعدها، يصعب عليّ التكهن بما سيحدث، لكنه بالتأكيد لاعب مهم بالنسبة لنا، ونحن لا نرغب في فقدانه بأي حال من الأحوال". دخل القائد المباراة وهو بحاجة إلى تمريرة حاسمة واحدة ليعادل الرقم القياسي الذيسجله ديفيد بيكهام منذ زمن طويل، لكنه قدم تمريرتين، ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 16 تمريرة حاسمة في 27 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو إنجاز رائع مقارنة بـ 31 مباراة سجلها الأسطورة الإنجليزي خلال موسم 1999-2000.
الهيمنة الإحصائية والمعالم التاريخية
كان لاعب الوسط مصدر الإلهام الرئيسي، حيث سجل 16 تمريرة حاسمة و7 أهداف إجمالاً، على الرغم من إصابته في أوتار الركبة في ديسمبر. علاوة على ذلك، أصبح النجم البرتغالي ثالث لاعب فقط في تاريخ مانشستر يونايتد يسجل 100 هدف و100 تمريرة حاسمة، لينضم إلى واين روني وريان جيجز في سجلات الأرقام القياسية. وقال كاريك: "برونو يقدم هذا الأداء منذ فترة طويلة. في اللحظات الحاسمة، عادة ما يكون حاضراً. ربما يستطيع تحطيم الرقم القياسي في موسم واحد... هذا يحدث بشكل طبيعي، ولكن إذا فعل ذلك، فهو قد صنع أهدافاً لنا، لذا سأكون سعيداً".
ماذا ينتظر مانشستر يونايتد بعد ذلك؟
هذا الفوز المهم يعزز سيطرة مانشستر يونايتد على المركز الثالث برصيد 54 نقطة، ليبتعد بفارق ثلاث نقاط عن أستون فيلا. ومع بقاء ثماني مباريات، تشتد حدة المنافسة على المراكز الأربعة الأولى. يواجه مانشستر يونايتد مرحلة صعبة، بما في ذلك رحلة إلى تشيلسي ومواجهة كبيرة على أرضه ضد ليفربول في أوائل مايو. بينما يتنافس أرسنال ومانشستر سيتي على اللقب، يجب على الشياطين الحمر الحفاظ على ثبات الأداء ضد فرق مثل بورنموث ولييدز وبرينتفورد. مع وجود صانع ألعاب الفريق النجم في أفضل حالاته، يبدو النادي في وضع جيد للعودة إلى المسابقة الأوروبية الراقية.
