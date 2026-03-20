Getty Images Sport
ترجمه
مايكل كاريك يكشف عن جانبه «العدواني»؛ مدرب مانشستر يونايتد المؤقت يعترف بغضبه عقب الهزيمة أمام نيوكاسل ويقدم آخر المستجدات بشأن ماتيس دي ليخت
الجانب «العدواني» لكارريك
تعرض مانشستر يونايتد قبل أسبوعين لهزيمته الوحيدة في عهد كاريك، حيث خسر 2-1 في ملعب سانت جيمس بارك في الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما سجل البديل ويليام أوسولا هدف الفوز المذهل بضربة ملتفة، على الرغم من أن نيوكاسل لعب بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني. كانت هذه النتيجة وصمة نادرة في فترة رائعة من الأداء، حيث حصد مانشستر يونايتد 22 نقطة من أصل 27 نقطة ممكنة منذ تولي كاريك المسؤولية في يناير، محولاً الفريق الذي احتل المركز الخامس عشر تحت قيادة روبن أموريم الموسم الماضي إلى منافس حقيقي في دوري أبطال أوروبا. بعد ذلك، حرص كاريك على دحض الانطباع السائد بأنه هادئ تمامًا في أسلوبه الإداري. في مؤتمره الصحفي قبل المباراة يوم الأربعاء قبل الرحلة إلى الساحل الجنوبي، أوضح المدرب المؤقت الأمور.
قال كاريك: "نعم، هناك وقت ومكان مناسبان". "من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل في بعض الأحيان، وقد شعرنا بخيبة أمل من نتيجة مباراة نيوكاسل، لذا هناك مشاعر. إنها رياضة، وأداء على مستوى عالٍ. عليك أن تلعب بعاطفة وشعور، وأحيانًا يكون ذلك أكثر عدوانية، وأحيانًا يكون أكثر حدة، لذا عليك إدارة ذلك. إذا لم أتمكن من إدارة ذلك، فلا يمكنك أن تتوقع من اللاعبين أن يخلقوا العاطفة المناسبة. لذا فهذا بالتأكيد جزء من دورنا.
"هناك دافع، وربما عناد في بعض الأحيان، لرغبتك في إثبات نفسك أكثر من أي شيء آخر. للعب بمستوى معين، عليك أن تتمتع بهذه الثقة بنفسك وهذا الإيمان لتحقيق النجاح في النهاية.
"لكن العاطفة جزء من ذلك. لن أقول إنني أقدم أداءً معيناً. أنا أتصرف وفقاً لما أشعر به في ذلك الوقت. في بعض الأحيان قد يكون صوتي أعلى قليلاً، وأحياناً يكون هناك المزيد من المشاعر، وفي أحيان أخرى أكون هادئاً. يعتمد ذلك على ما تريده المجموعة وتحتاجه في لحظات معينة. أعتقد أن هذا هو جوهر التدريب والإدارة حقاً: جعل اللاعبين في الحالة الذهنية الصحيحة."
في حديثه مباشرة بعد الخسارة في سانت جيمس بارك قبل بضعة أسابيع، لم يحاول كاريك إخفاء إحباطه. "بالنظر إلى سير المباراة، كما تعلمون، العواطف جزء من اللعبة، وهناك أشياء معينة أردنا القيام بها، وحاولنا القيام بها، لكننا لم ننجح. اللاعبون كانوا رائعين، كما تعلمون. لذا، خسرنا مباراة كرة قدم، واسمعوا، هذا يؤلمني كثيرًا. أنا حقاً، حقاً محبط من الليلة، لأسباب مختلفة. لكن لا يمكننا أن نغفل عن الموقف الذي وضعنا أنفسنا فيه أيضاً. لذا، بقدر ما أنا محبط، علينا أن نتعلم من ذلك، لأنها درس لنا الليلة، من نواحٍ معينة. لا يمكننا أن نغفل عن الصورة الأكبر أيضاً. علينا أن نكون أفضل من أجل هذا."
- Getty Images Sport
لا يزال الجدول الزمني الخاص بدي ليخت غير واضح
على صعيد الإصابات، قدم كاريك تحديثاً آخر يبعث على القلق بشأن ماتيس دي ليخت، الذي يغيب عن الملاعب منذ نوفمبر بسبب مشكلة مستمرة في الظهر تبين أن علاجها أكثر تعقيداً مما كان متوقعاً في البداية. وقد كان غياب اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً محسوساً في قلب دفاع مانشستر يونايتد، ولم يقدم كاريك أي معلومات محددة بشأن موعد عودته.
"الوضع لم يتغير حقاً. الأمر محبط لماتا، فهو يحاول بوضوح العودة، لكن مشكلة الظهر هي التي تثبت صعوبتها. سنواصل العمل بجد قدر الإمكان لإعادته في أسرع وقت ممكن"، قال. يمنح ليساندرو مارتينيز على الأقل بعض الأمل، حيث أكد كاريك أن الأرجنتيني "أقرب بكثير" ويتوقع أن يكون جاهزاً بعد فترة التوقف الدولية. لا يزال باتريك دورغو بعيداً عن العودة، بينما غاب نوسير مازراوي عن التدريبات يوم الأربعاء بسبب المرض.
يونايتد يتحمل الضغوط في السباق الأوروبي
مع بقاء ثماني مباريات على نهاية الموسم، واحتلال مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 54 نقطة عقب فوزه يوم الأحد بنتيجة 3-1 على أستون فيلا، أصبح التأهل إلى دوري أبطال أوروبا - الذي بدا في يوم من الأيام حلمًا بعيد المنال - هدفًا يبدو الآن في متناول اليد. كان مانشستر يونايتد متأخرًا بـ 11 نقطة عن أستون فيلا عند تعيين كاريك، وقد كان التحول الذي حدث منذ ذلك الحين مذهلاً. ومع ذلك، لا يبالغ كاريك في التفاؤل بشأن التوقعات. "حققنا بعض النتائج الجيدة على أرضنا، وهذا لا يعني أن الأمر قد حسم وأننا يمكننا الانتقال إلى شيء آخر. كان من الرائع الفوز على أرضنا واللعب في أولد ترافورد بشعور حقيقي من الثقة، وأن يشعر المشجعون بذلك. لكننا لا نرى فرقاً كبيراً في الاستعدادات أو العقلية".
- Getty Images Sport
اختبار بورنموث هو التحدي التالي لـ«الشياطين الحمر»
الرحلة إلى ملعب «فيتاليتي» مساء الجمعة لن تكون سهلة على الإطلاق بالنسبة لمانشستر يونايتد. يصل فريق بورنموث إلى المباراة بعد سلسلة من عشرة مباريات دون هزيمة في الدوري، وقد حرص كاريك على عدم الاستهانة بفريق أندوني إيراولا المنظم جيدًا، والذي جعلته طريقة لعبه القائمة على الضغط المرتد والكثافة الهجومية أحد أصعب المنافسين في النصف السفلي من جدول الترتيب هذا الموسم. وقال: «إنها مباراة صعبة. إنه مكان صعب للذهاب إليه. إنهم في حالة جيدة حقاً. من الواضح أننا نعلم أننا ذاهبون إلى هناك بعد نتيجة جيدة، واللاعبون في حالة جيدة، لكنها دائماً مباراة صعبة. لطالما كانت كذلك وربما ستظل كذلك دائماً. إنهم فريق جيد حقاً، مدربون جيداً، مدربون جيداً حقاً، ولديهم طاقة جيدة. نحن نعلم أننا سنخوض مباراة صعبة هناك."
إعلان