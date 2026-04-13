في حين أن تأمين توقيع ماينو لا يزال أولوية، يركّز كاريك بثبات على إعادة يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا بعد موسم مضطرب. وقبيل الزيارة الحاسمة لليدز يوم الاثنين — وهو المنافس نفسه الذي أدّت مواجهته في 4 يناير إلى إقالة أموريم — سُئل المدرب المؤقت عمّا إذا كان عدم حجز مركز ضمن الأربعة الأوائل سيُعد أمراً مقبولاً.

وباستعراض أهداف النادي وتعيينه المفاجئ أثناء قضائه عطلة في بربادوس، أصرّ ابن الـ41 عاماً قائلاً: “لن أقبل بذلك، لا. لكن الأمر لا يتعلق بقبوله من عدمه بقدر ما يتعلق بمحاولة إنهاء الموسم في أعلى مركز ممكن. سنرى كيف ستسير الأمور.”

“كنت أشاهد المباريات لكن لم تكن هناك فعلاً أي مؤشرات على ذلك في تلك المرحلة، لذا كنت أساند من بعيد وأستمتع بالوقت مع العائلة. لهذا السبب لا يمكننا أبداً أن نأخذ أي شيء كأمر مسلّم به، ولماذا تعيش في الحاضر وتواصل محاولة التحسّن.”