Getty Images Sport
ترجمه
مايكل كاريك يقدّم تحديثًا بشأن عقد كوبي ماينو، مع لاعب وسط مانشستر يونايتد المرشّح للحصول على زيادة كبيرة في الراتب
زيادة كبيرة في راتب ماينو
يقترب الدولي الإنجليزي من التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى تضاعف راتبه الأسبوعي أربع مرات من نحو 25,000 جنيه إسترليني إلى 120,000 جنيه إسترليني، ما سيمدّد بقاؤه إلى ما بعد عام 2027. ويمثل هذا التطور تحولًا كبيرًا في مسيرة ماينو، الذي كان قد عانى سابقًا للحصول على دقائق لعب منتظمة خلال الفترة القصيرة لروبن أموريم. ومنذ تولّي كاريك المسؤولية، استعاد خريج الأكاديمية دوره كركيزة أساسية في خط الوسط، وشارك أساسيًا في كل مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة المدرب المؤقت.
- AFP
المفاوضات جارية
أعرب كاريك عن ثقته التامة في المحادثات الجارية، مشيراً إلى أن النادي يظل هادئاً رغم الرهانات العالية المحيطة بأحد ألمع المواهب الواعدة في أوروبا. وقد تزامن وصول المدرب مع فترة من الاستقرار أتاحت للإدارة التركيز على تأمين أصولها طويلة الأمد.
وعن الوضع الحالي للصفقة، قال البالغ من العمر 41 عاماً، بحسب ما نقلت الغارديان: «الأمر يقترب أكثر، لذا نحن متفائلون بذلك. نحن هادئون بشأنه، لكننا متفائلون به، والوقت كفيل بإظهار كيف ستسير الأمور. لكن في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد».
السعي وراء المعايير النخبوية
في حين أن تأمين توقيع ماينو لا يزال أولوية، يركّز كاريك بثبات على إعادة يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا بعد موسم مضطرب. وقبيل الزيارة الحاسمة لليدز يوم الاثنين — وهو المنافس نفسه الذي أدّت مواجهته في 4 يناير إلى إقالة أموريم — سُئل المدرب المؤقت عمّا إذا كان عدم حجز مركز ضمن الأربعة الأوائل سيُعد أمراً مقبولاً.
وباستعراض أهداف النادي وتعيينه المفاجئ أثناء قضائه عطلة في بربادوس، أصرّ ابن الـ41 عاماً قائلاً: “لن أقبل بذلك، لا. لكن الأمر لا يتعلق بقبوله من عدمه بقدر ما يتعلق بمحاولة إنهاء الموسم في أعلى مركز ممكن. سنرى كيف ستسير الأمور.”
“كنت أشاهد المباريات لكن لم تكن هناك فعلاً أي مؤشرات على ذلك في تلك المرحلة، لذا كنت أساند من بعيد وأستمتع بالوقت مع العائلة. لهذا السبب لا يمكننا أبداً أن نأخذ أي شيء كأمر مسلّم به، ولماذا تعيش في الحاضر وتواصل محاولة التحسّن.”
- Getty
تعريف فترة التليين
يحتل يونايتد حالياً المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة، متقدماً بفارق سبع نقاط مهم عن تشيلسي صاحب المركز السادس، مع مباراة مؤجلة حاسمة أمام ليدز هذا الاثنين. ويُعد هذا الهامش حيوياً مع استعداد الدوري الإنجليزي الممتاز لمنح خمسة مقاعد في دوري أبطال أوروبا عبر مقعد الأداء الأوروبي الإضافي (EPS). وبعد مواجهة «الروزز»، يتعين على كاريك التعامل مع جدول مزدحم يتضمن مواجهتي تشيلسي وبرينتفورد في أبريل قبل ختام حاسم في مايو أمام ليفربول وسندرلاند ونوتنغهام فورست وبرايتون.