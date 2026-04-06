مايكل كاريك يرحب بعودة ليساندرو مارتينيز وباتريك دورغو إلى تشكيلة مانشستر يونايتد
دفعة قوية لمعسكر التدريب في دبلن
أعلن نادي مانشستر يونايتد عن أسماء اللاعبين الذين سافروا إلى أيرلندا للمشاركة في معسكر تدريبي في مناخ دافئ هذا الأسبوع. ولم يخض النادي أي مباراة رسمية منذ تعادله 2-2 في ملعب فيتاليتي يوم 20 مارس. وتتمحور الأخبار الرئيسية حول عودة مارتينيز، الذي غاب عن خمس مباريات بسبب إصابة في ربلة الساق. ويأمل كاريك أن يثبت اللاعب الأرجنتيني لياقته البدنية في دبلن قبل زيارة ليدز إلى أولد ترافورد يوم 13 أبريل. ونظراً لأهمية المدافع، فإن وجوده يعد خطوة كبيرة نحو عودته للمنافسة.
مخاوف بشأن التعديلات الدفاعية
يعد توقيت هذه العودة بالغ الأهمية، حيث يواجه مانشستر يونايتد العديد من المشاكل المتعلقة بتوافر اللاعبين. سيغيب هاري ماجواير عن تشكيلة كاريك في مباراة ليدز بعد أن تلقى لاعب المنتخب الإنجليزي بطاقة حمراء في مباراة بورنموث. علاوة على ذلك، لا يزال ماتيس دي ليخت غائبًا، حيث يعاني من إصابة في الظهر أبعدته عن الملاعب منذ نوفمبر.
بالإضافة إلى ذلك، بقي ديوغو دالوت وتوم هيتون في مانشستر للتعافي من المرض. وبالتالي، فإن عودة مارتينيز توفر تعزيزًا ضروريًا للفريق في استعداداته للمباريات السبع الأخيرة من الموسم المحلي لضمان إنهاء الموسم بقوة.
انضمام تعزيزات الهجوم
كما أن هناك تطورات إيجابية فيما يتعلق بلياقة الظهير والجناح دورغو، الذي غاب عن ثماني مباريات بسبب إصابة في أوتار الركبة. وقد عاد اللاعب الدولي الدنماركي إلى التدريبات على العشب وسافر لمواصلة تعافيه. بالإضافة إلى ذلك، تم ضم بنجامين سيسكو وبريان مبيومو إلى قائمة الفريق المكونة من 25 لاعبًا. غاب كلا اللاعبين عن المباريات الدولية الأخيرة مع سلوفينيا والكاميرون على التوالي، لكن ضمهما إلى القائمة يشير إلى أنهما جاهزان للمساهمة. سيكون توفر هذه الخيارات الهجومية أمرًا ضروريًا، حيث يسعى المدرب إلى صقل تكتيكاته قبل المرحلة الحاسمة من الموسم.
المسيرة نحو دوري أبطال أوروبا
يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في الترتيب، ولا يزال أمامه سبع مباريات لضمان حجز مقعده في دوري أبطال أوروبا. تبدأ مسيرته النهائية بمواجهة ليدز الذي يحتل المركز الخامس عشر، تليها رحلة صعبة لمواجهة تشيلسي في 18 أبريل. وتشمل المرحلة الأخيرة من الموسم مواجهات حاسمة على أرضه ضد برينتفورد في 27 أبريل ومواجهة حاسمة مع ليفربول الذي يحتل المركز الخامس في 3 مايو. سيخوض رجال كاريك بعد ذلك مباريات ضد سندرلاند ونوتنغهام فورست، قبل أن يختتموا موسمهم بمباراة خارج أرضهم ضد برايتون في 24 مايو.