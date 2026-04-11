مارتينيز غاب عن الملاعب منذ أوائل فبراير بسبب إصابة مزمنة في عضلة الساق، ما ترك فراغًا كبيرًا في قلب دفاع يونايتد. وبينما عاد بطل كأس العالم إلى أرض الملعب وشارك في معسكر تدريبي حديث في أيرلندا، يتوخّى كاريك الحذر من إعادته مبكرًا، حتى مع غياب هاري ماغواير بسبب الإيقاف. وفي الواقع، رفض كاريك الالتزام بإشراك مارتينيز أساسيًا، رغم أن ذلك قد يعني إقران آيدن هيفن البالغ من العمر 19 عامًا مع ليني يورو البالغ من العمر 20 عامًا لمواجهة التهديد البدني الذي يشكّله دومينيك كالفرت-لوين.

وفي حديثه عن الوضع، قال كاريك: "إنها ببساطة مكالمة نتخذها، ولن يُدفع إلى أي شيء. من المهم أن يكون اللاعبون جاهزين، وبقدر أهمية المباراة المقبلة دائمًا، فهناك الصورة الأكبر. هذا قرار سنتخذه. لقد عاد إلى التدريبات، عاد إلى أرض الملعب، لكن علينا اتخاذ القرار الصحيح والتأكد من أنه جاهز".