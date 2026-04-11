Getty Images Sport
ترجمه
مايكل كاريك يحذر من أنه لن يتعجل في إعادة ليساندرو مارتينيز لمواجهة ليدز الضخمة، فيما يقدم مدرب مانشستر يونايتد تحديثًا بشأن ماتياس دي ليخت
كارّيك يُعطي الأولوية للجاهزية البدنية على المدى الطويل لمارتينيز
مارتينيز غاب عن الملاعب منذ أوائل فبراير بسبب إصابة مزمنة في عضلة الساق، ما ترك فراغًا كبيرًا في قلب دفاع يونايتد. وبينما عاد بطل كأس العالم إلى أرض الملعب وشارك في معسكر تدريبي حديث في أيرلندا، يتوخّى كاريك الحذر من إعادته مبكرًا، حتى مع غياب هاري ماغواير بسبب الإيقاف. وفي الواقع، رفض كاريك الالتزام بإشراك مارتينيز أساسيًا، رغم أن ذلك قد يعني إقران آيدن هيفن البالغ من العمر 19 عامًا مع ليني يورو البالغ من العمر 20 عامًا لمواجهة التهديد البدني الذي يشكّله دومينيك كالفرت-لوين.
وفي حديثه عن الوضع، قال كاريك: "إنها ببساطة مكالمة نتخذها، ولن يُدفع إلى أي شيء. من المهم أن يكون اللاعبون جاهزين، وبقدر أهمية المباراة المقبلة دائمًا، فهناك الصورة الأكبر. هذا قرار سنتخذه. لقد عاد إلى التدريبات، عاد إلى أرض الملعب، لكن علينا اتخاذ القرار الصحيح والتأكد من أنه جاهز".
- Getty Images Sport
لا يزال تعافي دي ليخت قيد التقدم
لا تزال النظرة الدفاعية معقّدة بالنسبة ليونايتد، إذ يواصل ماتياس دي ليخت مرحلة إعادة التأهيل من إصابة في الظهر. وقد ابتعد الدولي الهولندي عن الملاعب منذ أواخر نوفمبر وكان غيابه لافتًا عن رحلة الفريق الأخيرة إلى أيرلندا، إذ لم يستأنف بعد حصص التدريب في الهواء الطلق.
وقال كاريك موضحًا عند سؤاله عن غياب دي ليخت: «السبب في أنه لم يأتِ هو أنه لم يصل بعد إلى مرحلة النزول إلى العشب. باتريك [دورغو] جاء معنا لأن مرحلته متقدمة قليلًا. ماتشا ليس في تلك المرحلة بعد. لذلك كان من المهم له أن يواصل إعادة تأهيله ويحاول العودة. لا يوجد شيء آخر حقًا حول هذا الأمر».
عملية صعبة في غرفة العلاج
وعندما سُئل عن تعافي دي ليخت، دافع كاريك عن النهج الحذر للجهاز الطبي، مشيرًا إلى أن إعادة تأهيل كل لاعب تختلف عن الآخر. وقال كاريك ردًا عندما سُئل عن حجم عمل دي ليخت: «العلاج وإعادة التأهيل». وأضاف: «سبب عدم قدومه [إلى أيرلندا] هو أنه لم يصل بعد إلى مرحلة التدرب على العشب».
- AFP
احتضان حرارة منافسة ليدز
على الرغم من الإصابات الدفاعية، يتطلع كاريك بشغف إلى مواجهة ليلية ضد الغريم اللدود ليدز — الفريق الذي لم يواجهه على نحو لافت في أولد ترافورد طوال مسيرته لاعباً مع يونايتد التي امتدت 12 عاماً. وبسعيه لتمديد سلسلة انتصاراته المثالية على أرضه إلى خمس مباريات متتالية، يأمل المدير الفني أن تُسهم ضربة البداية المسائية في «رفع» أجواء الملعب أمام خصم نادراً ما واجهه يونايتد منذ عام 2004."
وقال كاريك: «العداوات موجودة لسبب وجيه للغاية. لتكون جزءاً من الشدة والعاطفة والشغف المصاحب لها. من الواضح أننا نحتاج إلى إبقاء الأمور ضمن الحدود، لكنها جزء من اللعبة التي نحبها حين نواجه الفريق الآخر. والدخول والقتال على أرض الملعب أمر عليك أن تتقبله، ولهذا نشارك في هذا النوع من المباريات. نحن بالتأكيد ندرك ذلك، وأنا أدرك ذلك واللاعبون يدركون المعنى الإضافي الذي تحمله، فوق النقاط الثلاث المعتادة».