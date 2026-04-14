ركّز مدرب يونايتد إحباطه بعد المباراة على لحظتين محوريتين، بدءًا من تدخل بالمرفق على ليني يورو لم يُعاقَب عليه خلال التحضير لهدف ليدز الافتتاحي. غير أن أشد انتقاداته خُصصت لقرار طرد مارتينيز بسبب شدّ شعر دومينيك كالفرت-لوين عقب مراجعة من حكم الفيديو المساعد.

وفي حديثه إلى سكاي سبورتس عن اتساق التحكيم وحادثة البطاقة الحمراء، قال كاريك: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد على وجه الخصوص. من الواضح أننا استقبلنا هدفًا عندما تلقّى ليني يورو ضربة بالمرفق في مؤخرة الرأس وسجّلوا الهدف الأول.

"لم يقرروا إلغاء ذلك القرار. كانت تلك لحظة كبيرة في المباراة. لم نكن نمتلك الإيقاع تمامًا، لم ننسجم، كانت لدينا بعض اللحظات لكنها لم تكن حاضرة إلى حدّ كبير خلال معظم الشوط الأول.

"لكن في الشوط الثاني، أعتقد أن الأولاد بالطريقة التي تعاملوا بها مع الأمر، ظلّوا إيجابيين وقاتلوا للخروج بشيء منها بعد قرار صادم، صادم آخر بطرد [ليساندرو مارتينيز]. مباراتان متتاليتان شهدتا قرارات مثل تلك تُحتسب ضدنا، لكن ذلك كان من بين أسوأ ما رأيت."