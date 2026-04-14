مايكل كاريك يثور غضباً بسبب «أحد أسوأ القرارات التي رأيتها في حياتي» مع تعرض مانشستر يونايتد، بعشرة لاعبين، لهزيمة على أرضه أمام ليدز
تم اختراق حصن أولد ترافورد
حقق ليدز أول فوز له في الدوري على ملعب أولد ترافورد منذ عام 1981، مُلحقًا بكاريك أول هزيمة له على أرضه كمدرب لمانشستر يونايتد. فرض الضيوف سيطرتهم مبكرًا بثنائية من نواه أوكافور، مستغلين الأداء البطيء لأصحاب الأرض في الشوط الأول. وعلى الرغم من أن كاسيميرو قلّص الفارق بعد طرد ليساندرو مارتينيز، فإن يونايتد لم يتمكن من إدراك التعادل المتأخر، لتنتهي سلسلة عدم الخسارة على أرضه أمام منافسيه التي استمرت 18 مباراة.
كارريك ينتقد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد
ركّز مدرب يونايتد إحباطه بعد المباراة على لحظتين محوريتين، بدءًا من تدخل بالمرفق على ليني يورو لم يُعاقَب عليه خلال التحضير لهدف ليدز الافتتاحي. غير أن أشد انتقاداته خُصصت لقرار طرد مارتينيز بسبب شدّ شعر دومينيك كالفرت-لوين عقب مراجعة من حكم الفيديو المساعد.
وفي حديثه إلى سكاي سبورتس عن اتساق التحكيم وحادثة البطاقة الحمراء، قال كاريك: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد على وجه الخصوص. من الواضح أننا استقبلنا هدفًا عندما تلقّى ليني يورو ضربة بالمرفق في مؤخرة الرأس وسجّلوا الهدف الأول.
"لم يقرروا إلغاء ذلك القرار. كانت تلك لحظة كبيرة في المباراة. لم نكن نمتلك الإيقاع تمامًا، لم ننسجم، كانت لدينا بعض اللحظات لكنها لم تكن حاضرة إلى حدّ كبير خلال معظم الشوط الأول.
"لكن في الشوط الثاني، أعتقد أن الأولاد بالطريقة التي تعاملوا بها مع الأمر، ظلّوا إيجابيين وقاتلوا للخروج بشيء منها بعد قرار صادم، صادم آخر بطرد [ليساندرو مارتينيز]. مباراتان متتاليتان شهدتا قرارات مثل تلك تُحتسب ضدنا، لكن ذلك كان من بين أسوأ ما رأيت."
تحليل فصل مشكوك فيه
ثبت أن طرد مارتينيز كان نقطة الاشتعال في الأمسية، لا سيما أن الأرجنتيني كان يخوض عودته بعد غياب بسبب الإصابة لمدة شهرين. وجادل كاريك بأن الاحتكاك كان عرضياً وافتقر إلى العدوانية اللازمة لبطاقة حمراء مباشرة، خصوصاً بعد تدخل حكم الفيديو المساعد (VAR).
وتوسيعاً لعدم تصديقه بشأن التفاصيل الدقيقة لكيفية وقوع الحادثة، أضاف كاريك: «يمكنك توجيه كوع إلى ليني يورو في الهدف الأول، بذراع مائلة بوضوح، ويمكنك دفع ذراعك في وجه مارتينيز، ثم وهو فاقد التوازن بسبب ذلك، يكون في حالة اشتباك نصفية، فيلامس نصف لمسة مؤخرة شعره، ما يجعل ربطة الشعر تخرج».
«لا أعرف حتى كيف يبدو ذلك. ليس شدّاً، وليس جذباً، وليس عدوانياً. يلمسها فيُطرد. والأسوأ من ذلك، يُحال الأمر لمراجعته لإلغائه باعتباره خطأ واضحاً وصريحاً. صادم».
سباق دوري أبطال أوروبا يشتد
يجب على الشياطين الحمر الآن الاستعداد لرحلة إلى ستامفورد بريدج لمواجهة تشيلسي يوم السبت من دون مارتينيز الموقوف. ويحتل فريق كاريك حاليًا المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة، متقدمًا بسبع نقاط على تشيلسي صاحب المركز السادس، الذي تلقى هزيمة قاسية على أرضه بنتيجة 3-0 أمام مانشستر سيتي يوم الأحد. ومع اتجاه الدوري الإنجليزي الممتاز للحصول على خمسة مقاعد في دوري أبطال أوروبا عبر مقعد الأداء الأوروبي، يحتاج يونايتد إلى حلول دفاعية فورية لضمان موقعه مع تبقي ست مباريات فقط.