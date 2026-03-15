AFP
ترجمه
مايكل كاريك يتحدث عن مستقبل كاسيميرو بعد مطالبة جماهير مانشستر يونايتد ببقاء النجم البرازيلي
المشجعون يطالبون ببقاء كاسيميرو
سيطرت رسالة واضحة من مدرجات ملعب «أولد ترافورد» على الأجواء خلال فوز مانشستر يونايتد 3-1 على أستون فيلا. وطوال المباراة، كان يُسمع من مدرج «ستريتفورد إند» هتاف «سنة أخرى، سنة أخرى يا كاسيميرو»، في الوقت الذي قدم فيه اللاعب البرازيلي أداءً رائعاً ساعد في حصد ثلاث نقاط حاسمة في السباق نحو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. افتتح كاسيميرو التسجيل بضربة رأس متقنة، ولعب دوراً حاسماً في صنع هدفي ماتيوس كونها وبنجامين سيسكو. وعلى الرغم من اتفاق النادي واللاعب سابقاً على الانفصال عند انتهاء عقده في نهاية الموسم، يبدو أن مستواه الاستثنائي مؤخراً جعل المشجعين يأملون في تمديد إقامته بالنادي.
كارريك يرد على الشائعات حول تغيير موقفه
بعد المباراة، سُئل كاريك عما إذا كان مانشستر يونايتد قد يعيد النظر في قراره بشأن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا، والذي شارك أساسيًا في جميع المباريات التسع تحت قيادته. وأبدى المدرب واقعية في تعليقه مع إقراره بمطالب الجماهير العاطفية، حيث قال: «أعتقد أنه من الصعب الجزم بذلك في بعض النواحي، لكنني أرى أن الأمر يتضح عندما يتم اتخاذ القرار، وفي بعض الأحيان، فإن حقيقة اتخاذ القرار تجعل الأمور أسهل قليلاً، ويصبح الجميع على دراية حقيقية بالوضع». "أعتقد أن تأثيره كان رائعاً، خاصة منذ أن جئت إلى هنا وعملت معه، ونظراً لتأثيره داخل الفريق وفي اللحظات الحاسمة والأهداف. كانت لحظة جميلة في النهاية مع المشجعين، وتلك الصلة التي نشأت بيننا، والاحترام المتبادل. كانت لحظة جميلة. أعتقد أنكم ستستمتعون بها".
التحدي المتمثل في إيجاد بديل للبطل
ورغم أن رحيله سيخفف عبء الرواتب في مانشستر يونايتد بمقدار 18 مليون جنيه إسترليني، فإن إيجاد بديل لهذا اللاعب الذي يمر بفترة رائعة — والذي سجل سبعة أهداف في الدوري هذا الموسم — ليس بالمهمة السهلة. ومع ذلك، يصر كاريك على أن النادي يجب أن يتطلع إلى المستقبل: «أعتقد أن هذا لا ينطوي على أي إهانة لكاس على الإطلاق، فقد كان رائعاً، وكان لاعباً كبيراً بالنسبة لنا، وله دور مهم في غرفة الملابس، وهو شخص تحدثت معه وتواصلت معه بشكل جيد للغاية»، أوضح كاريك. "لكنني أعتقد أنه كنادٍ وكفريق، اللاعبون يأتون ويذهبون، وقد يكون بعضهم أكبر، وقد يكون بعضهم أكثر أهمية من الآخرين في أوقات مختلفة".
مهمة صعبة لتحقيق التوازن بالنسبة لمانشستر يونايتد
وأكد كاريك أن أي خطوة لاستبدال اللاعب البرازيلي لن تكون بالضرورة عملية تجنيد لنفس النوع من اللاعبين، ملمحاً إلى احتمال حدوث تغيير في التوجه التكتيكي في المستقبل القريب. واختتم قائلاً: "لا أعتقد أن الأمر يتعلق أبداً باستبدالهم بنفس النوع، أعتقد أنه يمكنك السير في اتجاهات مختلفة، فأنت تفهم ما ستحتاجه توازن الفريق، سواء كان ذلك على أرض الملعب، أو القيادة خارج الملعب، أو من حيث المراكز، فهناك كل أنواع الأمور المختلفة التي تدخل في ذلك". "لقد قام كيس بأشياء جيدة جدًا، وبالتأكيد منذ أن جئت إلى هنا كان من دواعي سروري العمل معه".
