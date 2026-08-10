وبدلاً من ذلك، من المرجح أن تظل المسألة محصورة في «أحدهما أو الآخر» عندما يتعلق الأمر بالمهاجمين النجوم الذين يلعبون حالياً في نفس مركز الهجوم.
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خاص | مايكل أوين: رحيل كيليان مبابي شرط لنجاح إرلينج هالاند في ريال مدريد
مبابي يسعى وراء لقبَي دوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية اللذين طال انتظارهما
بعد عدة سنوات من التكهنات حول انتقال مثير للانتباه، نجح ريال مدريد أخيرًا في التعاقد مع اللاعب الدولي الفرنسي مبابي خلال صيف عام 2024. وقد تم التعاقد معه كلاعب حر بعد مغادرته نادي باريس سان جيرمان وهو يحمل لقب أفضل هداف في تاريخ النادي.
كان من المتوقع أن يضع الانتقال إلى إسبانيا اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في صراع على الألقاب الكبرى التي ظلت بعيدة المنال حتى الآن - مثل لقب دوري أبطال أوروبا وجائزة الكرة الذهبية. ولا يزال مبابي ينتظر تحقيق أول نجاحاته في هذين المجالين.
وقد كان مبابي لاعباً غزير التهديف في مدريد، حيث سجل 86 هدفاً في 103 مباراة، لكنه لم يحصد بعد ألقاباً مرموقة مع ناديه الحالي. وقد تعززت الجهود الرامية إلى تصحيح هذا الوضع بخبر توقيع فينيسيوس جونيور على عقد جديد.
ومن المتوقع إجراء المزيد من التعزيزات للفريق، حيث يكمل المراهق المثير يان ديوماندي صفقة انتقال بقيمة 140 مليون يورو (120 مليون جنيه إسترليني/162 مليون دولار)، في حين يبدو أن الشائعات حول المهاجم النرويجي هالاند لا تزال قائمة.
وهو مرتبط بعقد مدته 10 سنوات مع مانشستر سيتي، يمتد حتى عام 2034، لكن والده ترك باب الخروج مفتوحًا قليلاً في ملعب الاتحاد. وقد تكون مغامرة جديدة في الدوري الإسباني مغرية للاعب الذي سجل 162 هدفًا مع أحد عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
- Getty/GOAL
هل يمكن لمبابي وهالاند تشكيل ثنائي هجومي من طراز «الجالاكتيكوس»؟
سيكون ريال مدريد سعيدًا بفرصة مناقشة صفقة التعاقد مع هالاند، لكنه يمتلك بالفعل فيني جونيور في الجناح الأيسر لهجومه ومبابي الذي يتألق في الوسط. كيف سيتمكن من إدماج «جالاكتيكو» آخر في خططه؟
وعندما طُرح هذا السؤال على أوين، الفائز بجائزة الكرة الذهبية، قال المهاجم السابق لريال مدريد - في حديثه لموقعGOAL عن شائعات انتقال هالاند: «طالما أن لديهم مبابي، لا أرى أن النادي سيصرف هذا المبلغ.
«الناس يتساءلون بالفعل عما إذا كان فيني جونيور ومبابي قادرين على اللعب معاً لأن مبابي يحب اللعب قليلاً من الجهة اليسرى، وهم يتساءلون عن ذلك بالفعل. لو كان الأمر بين مبابي وهالاند، كيف ستدمج هذين اللاعبين؟ هل ستجعل مبابي يلعب من الجهة اليسرى؟
«أعتقد أن الأمر سيكون إما هذا أو ذاك، بصراحة. لا أعتقد أنه يمكن أن يكون لديك اثنين من أفضل المهاجمين في العالم، مبابي وهالاند. شخصياً، لا أعتقد أنه يمكن ضمهما إلى نفس الفريق.
«أعني، التكلفة، ثم محاولة إنجاح الأمر... أعتقد أن ذلك لن يحدث إلا إذا غادر مبابي. لقد جرب جيلي بالفعل نهج «الجالاكتيكوس» منذ سنوات عديدة. مجرد جمع لاعبين رائعين ليس بالضرورة هو الحل».
كم من الوقت سيقضي المهاجم المتميز هالاند في صفوف مانشستر سيتي؟
قال جوليون ليسكوت، المدافع السابق في نادي مانشستر سيتي، لموقع«GOAL» مؤخرًا عندما سُئل عن احتمالات انتقال هالاند من شمال غرب إنجلترا إلى العاصمة الإسبانية: «حتى بالنسبة للاعبين من مانشستر، أو من إنجلترا عمومًا، فإن ريال مدريد يمثل جاذبية كبيرة.
«لكن فيما يتعلق بالجالاكتيكوس، فهم يوقعون معهم، لكنهم لا يشترونهم دائمًا، لذا يجب أن يكون هذا عاملاً مهمًا. إرلينج هالاند لن يكون رخيصًا، ويمكن القول إنه أحد أهم اللاعبين في تشكيلة مانشستر سيتي، لذا سيتم أخذ ذلك في الاعتبار إذا قرر مانشستر سيتي بيعه.
«لن يبيعوه لأنه لا يسجل الأهداف، لذا سيكون في ذروة قدراته، في أحد أفضل الفرق في العالم، مع وجود فريق آخر يحاول شرائه - ومنافس في دوري أبطال أوروبا - لذا فإن قيمة الصفقة لن تكون ضئيلة.
«أما فيما يتعلق بإرلينج هالاند، فأعتقد أن النادي في وضع ممتاز يضمن بقاءه في صفوفه في المستقبل المنظور».
- Getty/GOAL
عقود مبابي وهالاند: متى تنتهي شروطهما المربحة؟
في حين أن هالاند مرتبط بعقد طويل الأمد مع مانشستر سيتي، فإن شروط عقد مبابي في مدريد من المقرر أن تستمر حتى عام 2029. ولم تظهر أي مؤشرات على أنه مستعد للتخلي عن «البلانكوس» والذهاب للبحث عن المجد الأوروبي في مكان آخر.
وهو يسير على خطى كريستيانو رونالدو وزملائه في البرنابيو، وسيواصل ارتداء القميص رقم 10 في ريال مدريد في المستقبل المنظور - مما يعني أن هالاند قد يضطر إلى استكشاف خيارات بديلة عندما تنتهي مسيرته التي حطمت الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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