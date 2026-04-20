وقد أصبح المهاجم الجنوب أمريكي شخصية مثيرة للجدل في عالم كرة القدم، لكن أوين يشك في أنه سيترك سانتياجو برنابيو لينتقل إلى وجهة أخرى في أوروبا أو الدوري السعودي للمحترفين.
خاص | "فريقان فقط قادران على ضمه" .. مايكل أوين: السعودية لم تعد كما كانت لتتعاقد مع فينيسيوس جونيور
عقد فينيسيوس جونيور: متى تنتهي مدة عقده مع ريال مدريد؟
في الوضع الحالي، لا يربط فينيسيوس عقد مع النادي في العاصمة الإسبانية سوى حتى صيف عام 2027. وقد استمرت مفاوضات تجديد العقد لفترة طويلة، مع تقارير تشير إلى أن الطرفين على وشك التوصل إلى اتفاق.
وقد أعرب اللاعب بنفسه عن رغبته في قضاء «فترة طويلة» مع «البلانكوس».
ومع ذلك، استمر صاحب الـ25 عامًا في إثارة الجدل في مدريد وجميع أنحاء القارة، حيث غالبًا ما يتم التشكيك في تصرفاته داخل الملعب. فقد دخل في مشادة كلامية مع زميله جود بيلينجهام خلال مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي خسرها الفريق أمام بايرن ميونخ.
هل سيغري ريال مدريد الاستماع إلى العروض المقدمة لفينيسيوس جونيور؟
وإذا تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد، أو إذا اعتُبر فيني عاملاً مزعزعاً للاستقرار داخل الفريق، فقد يفتح ريال مدريد الباب أمام العروض.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ذلك قد يحدث في فترة الانتقالات المقبلة، قال أوين، المهاجم السابق للبلانكوس لموقع GOAL: «لست متأكداً من ذلك. المشكلة هي أنه إذا كان لديك لاعب رائع ونادٍ رائع، فمن سيشتريه؟ إذا كان لديك لاعب جيد ونادٍ لا بأس به، فسيكون هناك العديد من المهتمين.
"لكن كم سيكلف فيني جونيور؟ نحن ندخل في نطاق مئات الملايين هذه الأيام. ومن يستطيع تحمل ذلك؟ ربما فريقان في الوقت الحالي. لم يستطع برشلونة تحمل ذلك ولن يذهب إلى هناك أبدًا. من يستطيع تحمل ذلك؟
"أحيانًا يكون اللاعب كبيرًا ومتميزًا لدرجة أنني لا أستطيع أن أتخيل انتقاله أبدًا. أعلم أن نيمار فعل ذلك، لكن ذلك كان عندما كان باريس سان جيرمان ينفق الأموال بسخاء. لا أرى ذلك يحدث حقًا. ومن الواضح أنه لاعب موهوب للغاية.
"أنا شخصياً لا أرى أنه سيغادر مدريد. إنه أحد أفضل اللاعبين. وريال مدريد لا يتخلى عادةً عن لاعبيه الشباب المتميزين، لذا أتوقع أن يبقى".
هل سينضم البرازيلي إلى رونالدو في الدوري السعودي للمحترفين؟
وعندما سُئل عما إذا كانت الثروات التي تُعرض في المملكة العربية السعودية - حيث يلعب كريستيانو رونالدو حالياً - قد تؤدي إلى تغيير هذا الموقف، خاصةً وأن فينيسيوس تلقى في السابق عروضاً من الشرق الأوسط تصل قيمتها إلى مليار يورو (871 مليون جنيه إسترليني/1.2 مليار دولار)، أضاف أوين: «إذا كان هذا سيحدث، فأنت تسألني عن رأيي، وأنا لا أعتقد أن ذلك سيحدث.
"هل لا تزال الأموال السعودية تتدفق في كل مكان؟ أعتقد ذلك. قبل عام أو عامين، بدا الأمر وكأنهم قادرون على شراء أي لاعب. لكنني لا أعرف، يبدو لي أن الوضع قد خفّ قليلاً في الوقت الحالي.
"أعتقد أن هناك احتمالاً لذلك، على ما أظن. لكنني لا أرى ذلك. أعتقد أن فيني جونيور هو أحد أعظم اللاعبين على هذا الكوكب. أنا فقط لا أرى أنه سيغادر مدريد، على الرغم من الكثير من العناوين الرئيسية والأمور المماثلة في الآونة الأخيرة. أنا فقط لا أرى ذلك".
فينيسيوس جونيور يأمل في العودة بقوة إلى سباق الفوز بجائزة الكرة الذهبية
كان فينيسيوس مرشحاً قوياً للفوز بجائزة الكرة الذهبية في عام 2024، لكنه خرج من السباق بعد مرور 12 شهراً. ولا يزال أمامه متسع من الوقت للفوز بهذه الجائزة المرموقة.
لقد كان نموذجاً للاستقرار في ريال مدريد، حيث تجاوز حاجز الـ20 هدفاً في أربعة مواسم متتالية، لكنه لم يتمكن من مساعدة الفريق في الفوز بأي ألقاب محلية أو أوروبية كبرى خلال الموسمين الماضيين. ومع ذلك، ستكون فرصة الفوز بلقب عالمي متاحة هذا الصيف عندما يكون جزءاً من خطط البرازيل في كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية.