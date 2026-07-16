مُهدد بالسجن 3 سنوات .. مادة محظورة تضع أوليسي في ورطة قبل العودة إلى فرنسا

يواجه مايكل أوليسي، لاعب نادي بايرن ميونخ، عواقب قانونية محتملة بسبب حيازته أكياس النيكوتين المحظورة في فرنسا، كما كشفت صورة مثيرة للجدل تم العثور عليها في غرفة ملابس منتخب الديوك.

لا يزال مايكل أوليسي يعاني من آثار الهزيمة المريرة في مباراة نصف النهائي التي خاضتها فرنسا ضد إسبانيا، وفي الوقت نفسه يواجه المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا ضربة قاسية أخرى بعيدًا عن الملعب.

وكما أفادت صحيفة " ذا صن" الإنجليزية استنادًا إلى صورة التقطت داخل غرفة الملابس ونُشرت على إنستجرام، كان اللاعب الدولي يخفي في خزانته خلال كأس العالم منتجًا يخضع لعقوبات قانونية صارمة في بلده الأم.